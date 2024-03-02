Fiat 500e "Yılın En Çevreci Otomobili" seçildi

Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' (2024 Urban Green Car of the Year) ödülüne layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 2020'deki Avrupa lansmanından bu yana 10 ülkede 43 uluslararası ödül kazanma başarısını gösteren Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' seçildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Green Car Journal ve GreenCarJournal.com Editörü ve Yayıncısı Ron Cogan, Fiat 500e'nin, İtalyan moda anlayışını sıfır emisyonlu sürüşüyle bir araya getirdiğini belirterek, 'Şehir yaşamı için doğru boyutlara sahip. Bu da yoğun şehir hayatında kolay manevra ve park etme anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.
Fiat Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Francois ise, 500e'nin lansmanından bu yana Avrupa'da elektrikli şehir otomobili segmentinin lideri olarak kendini kanıtladığını aktararak, 'Fiat 500e, 42 ödül alarak şimdiye kadarki en çok ödül alan Fiat modeli oldu. Modelin Kuzey Amerika yolculuğu da resmi olarak başladı. ABD'de bir ilk olan bu önemli ödül, lansmanımıza katkı sağlayacak. Yeni Amerikalı müşterilerle buluşacak İtalyan ikonumuz için ABD'den gelen bu ödülü almaktan gurur duyuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.
Fiat 500e, lansmanından bu yana dünya çapında 185 binden fazla satış adedine ulaştı. Uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde rol oynamaya devam eden 500e, şu anda dünya çapında 44 ülkede markanın elektrifikasyon yolculuğunu sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.