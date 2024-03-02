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Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' (2024 Urban Green Car of the Year) ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre 2020'deki Avrupa lansmanından bu yana 10 ülkede 43 uluslararası ödül kazanma başarısını gösteren Fiat 500e, Green Car Journal tarafından '2024 Yılın En Çevreci Şehir Otomobili' seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Green Car Journal ve GreenCarJournal.com Editörü ve Yayıncısı Ron Cogan, Fiat 500e'nin, İtalyan moda anlayışını sıfır emisyonlu sürüşüyle bir araya getirdiğini belirterek, 'Şehir yaşamı için doğru boyutlara sahip. Bu da yoğun şehir hayatında kolay manevra ve park etme anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

Fiat Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Francois ise, 500e'nin lansmanından bu yana Avrupa'da elektrikli şehir otomobili segmentinin lideri olarak kendini kanıtladığını aktararak, 'Fiat 500e, 42 ödül alarak şimdiye kadarki en çok ödül alan Fiat modeli oldu. Modelin Kuzey Amerika yolculuğu da resmi olarak başladı. ABD'de bir ilk olan bu önemli ödül, lansmanımıza katkı sağlayacak. Yeni Amerikalı müşterilerle buluşacak İtalyan ikonumuz için ABD'den gelen bu ödülü almaktan gurur duyuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Fiat 500e, lansmanından bu yana dünya çapında 185 binden fazla satış adedine ulaştı. Uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde rol oynamaya devam eden 500e, şu anda dünya çapında 44 ülkede markanın elektrifikasyon yolculuğunu sürdürüyor.

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Fiat 500e "Yılın En Çevreci Otomobili" seçildi