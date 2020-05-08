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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı

    Tofaş, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan özel durumlardan ötürü aynı çatı altında temsil edilen Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlarda garanti sürelerini uzattıklarını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde müşterilerine ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başlayan Tofaş, satış sonrası hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

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    Tofaş, koronavirüs nedeniyle yaşanan özel durumlardan dolayı garanti sürelerini Haziran sonuna kadar uzatırken, bakım sürelerini de 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetme kararı aldı. Söz konusu uygulamanın Tofaş çatısı altında temsil edilen Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarında geçerli olacağı açıklandı.

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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, “Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahiplerinin garanti sürelerini uzatan ve bakım dönemlerinde esneklik sağlayan kampanyamızda 15 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzattık.” dedi.

    Şahir ayrıca, “Söz konusu uygulama kapsamında Mart ve Nisan aylarında bakım zamanı gelen araçların bakımlarında da toplamda 3 ay veya 3 bin kilometre esneklik sağlayacağız” açıklamasında bulundu.



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