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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı

    Standart versiyonların ardından makyaj operasyonuna dahil olan performanslı versiyonlar, tasarım alanında küçük güncellemelere sahip. Asıl değişim iç mekan ve teknolojilerinde.
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı
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    Standart Alfa Romeo Giulia ve Stelvio modellerine gelen makyajın ardından performans versiyonları da bu güncellemeden nasibini aldı. Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio modelleri 2020 yılı için tasarım tarafında küçük, teknoloji alanında ise önemli yeniliklerle geldi.

    İlk olarak, araçların kaputu altındaki 2.9 litrelik çift turbo V6 üniteye dokunulmadığını belirtelim. 510 beygir güç ve 600 Nm tork üretmeye devam eden ünite, Giulia Quadrifoglio’da arka tekerleklere güç verirken, Stelvio Quadrifoglio’da ise standart olarak sunulan Q4 AWD sistemi sayesinde dört tekerleğe birden güç veriyor.

    Her iki modelde de Alfa Aktif Tork Yönlendirme sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Daha önce olduğu gibi, sürüş deneyimini üst noktalara taşıyan Alfa Aktif Süspansiyon, Quadrifoglio’ya özel Race moduna sahip Alfa DNA Pro ve aktif aero ön splitter; makyajlı Giulia Quadrifoglio’nun özellikleri arasında. Tüm bu sistemler, araçtaki şasi kontrol sistemiyle gerçek zamanlı olarak koordineli bir şekilde çalışıyor.

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    Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio ikilisindeki V6 motorun heyecanlandıran sesini, arkadaki agresif difüzörde yer alan dörtlü yuvarlak egzoz çıkışlarından duymaya devam ediyoruz. Buradaki yenilik ise, İtalyan markanın V6 motorun sesini daha iyi duymamız için Akrapovic imzalı, karbon fiber uçlara sahip titanyum egzozları seçenekler arasına eklemiş olması.

    Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı
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    Makyajlı Quadrifoglio ikilisinin tasarım tarafında koyu lenslere sahip yeni LED stoplar ve ön ızgarayı saran V şeklindeki parlak siyah çerçeve yer alıyor. Ayrıca, Stelvio Quadrifoglio’nun 21 inç jant seçeneğine kavuştuğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Rosso 6C Villa d’Este ve Ocra GT Junior gibi renk seçenekleri ve Mopar katoloğundan seçilebilen karbon fiber ızgara, ayna kapakları ve spoyler gibi aksesuarlar da dış tasarımdaki yenilikler arasında. Aşağıdaki galeriden göz atabileceğiniz araçların rengi ise Quadrifoglio’ya özel olan Verde Montreal.

    İkilinin iç mekanında daha kapsamlı bir yenilik mevcut. Yeni deri kaplı direksiyon simidi, daha fazla saklama alanına sahip orta konsol, opsiyonel olarak sunulan kırmızı veya yeşil emniyet kemerlerini bu yeniliklere örnek göstermek mümkün. Ayrıca müşteriler, standart spor koltuklarda artık delikli deri ve Alcantara döşeme tercih edebiliyor. Standart versiyondan gelen 8.8 inç dokunmatik ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve seviye 2 otonom sürüşe imkan veren sürüş asistan teknolojileri de önemli yenilikler arasında.

    Makyajlı Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio bu yaz Avrupa’da satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Darknesia (Darknesia ) 1 hf. en beğenilen Adnan B
    İsyanını tanıtana ve paylaşana değil hocam, gırtlağına kadar 2'şer 3'er kat vergi alan hükümetine yapacaksın...
    Yanıtla +21
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    FurkanEmir411 1 hf. Adnan B
    Yurdışında M3 killer lakabı olduğu için gayet de satıyor. Senin ülkendeki saçma vergiler olduğu sürece 2.9unu alan olmaz ama 2.0 alfa romeo açısından düşünürsek bol bol var.
    Yurdışında M3 killer lakabı olduğu için gayet de satıyor. Senin ülkendeki saçma vergiler olduğu sürece 2.9unu alan olmaz ama 2.0 alfa romeo açısından düşünürse...
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    Yanıtla +15
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    Adnan B (Adnan B) 1 hf.
    Yahu kime tanıtıyorsun şu arabaları? Alacak olan varsa çıksın yazsın şuraya "Ben alacam" desin.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Darknesia (Darknesia ) 1 hf. Adnan B
    İsyanını tanıtana ve paylaşana değil hocam, gırtlağına kadar 2'şer 3'er kat vergi alan hükümetine yapacaksın...
    Yanıtla +21
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    FurkanEmir411 1 hf. Adnan B
    Yurdışında M3 killer lakabı olduğu için gayet de satıyor. Senin ülkendeki saçma vergiler olduğu sürece 2.9unu alan olmaz ama 2.0 alfa romeo açısından düşünürsek bol bol var.
    Yanıtla +15
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    atraban 6 gün Adnan B
    Ekskalibuuur. isyankaar.isyanin kime ,kekeee
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirsahin05 5 gün yeni yorumcu
    yeşil rengi harika gözüküyor
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    DH Misafiri 5 gün
    Dış tasarımı çok şık ve güzel ama içeriden premium havası ve kalitesi vermiyor. İçi premiumdan çok uzak ama dıştan bakınca çok güzel görünüyor
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    DH Misafiri 5 gün
    Daha yeni Türkiye'de satışa sunuldu Stelvio hemen makyaj biraz erken oldu
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 5 gün
    Kadınlar arabaya dönüşse alfa romeo olurdu heralde duruşa bak.
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    Jeopol 5 gün
    yesil rengi guzelmis. gerci daha eskisini goremeden yenilenmis
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    Ataberk2468 (Ataberk Saraçoğlu) 1 hf.
    Quadrifoglioya gücümüz yetmezde 2.0 280 lik giulia 2 sene sonra benimsin
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    bende345 1 hf.
    Stelvio'yu bir kez park halinde gördüm. Diğeri , nasip olmadı henüz.
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 hf.
    Motoru nefis, keşke biraz daha güç ekleselermiş makyajla :)
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    The Witcher (Kerem ) 1 hf.
    İkisi de gerçekten son 3-4 yılda çıkan en heyecan verici ve halkın ulaşabileceği araçlar. (Türk halkı hariç). Alfa'nın tasarımı her zaman başkaydı fakat bu sefer iç tasarımı da üst klasmana çıkarmayı başararak önyargıları kırmaya devam ediyorlar. Umarım FIAT grubunun desteği devam eder.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    FurkanEmir411 1 hf. The Witcher
    Fiat desteği olmaz olur mu, motoru ferrari mühendislerince tasarlanmış bir araçtan bahsediyoruz.
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    2603 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 alfa romeo stelvio quadrifoglio ve
    5 etiket daha 2020 alfa romeo giulia quadrifoglio makyaj performans italyan marka Bilim ve Teknoloji
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