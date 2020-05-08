Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı

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Standart Alfa Romeo Giulia ve Stelvio modellerine gelen makyajın ardından performans versiyonları da bu güncellemeden nasibini aldı. Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio modelleri 2020 yılı için tasarım tarafında küçük, teknoloji alanında ise önemli yeniliklerle geldi.

İlk olarak, araçların kaputu altındaki 2.9 litrelik çift turbo V6 üniteye dokunulmadığını belirtelim. 510 beygir güç ve 600 Nm tork üretmeye devam eden ünite, Giulia Quadrifoglio’da arka tekerleklere güç verirken, Stelvio Quadrifoglio’da ise standart olarak sunulan Q4 AWD sistemi sayesinde dört tekerleğe birden güç veriyor.

Her iki modelde de Alfa Aktif Tork Yönlendirme sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Daha önce olduğu gibi, sürüş deneyimini üst noktalara taşıyan Alfa Aktif Süspansiyon, Quadrifoglio’ya özel Race moduna sahip Alfa DNA Pro ve aktif aero ön splitter; makyajlı Giulia Quadrifoglio’nun özellikleri arasında. Tüm bu sistemler, araçtaki şasi kontrol sistemiyle gerçek zamanlı olarak koordineli bir şekilde çalışıyor.

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Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio ikilisindeki V6 motorun heyecanlandıran sesini, arkadaki agresif difüzörde yer alan dörtlü yuvarlak egzoz çıkışlarından duymaya devam ediyoruz. Buradaki yenilik ise, İtalyan markanın V6 motorun sesini daha iyi duymamız için Akrapovic imzalı, karbon fiber uçlara sahip titanyum egzozları seçenekler arasına eklemiş olması.

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Makyajlı Quadrifoglio ikilisinin tasarım tarafında koyu lenslere sahip yeni LED stoplar ve ön ızgarayı saran V şeklindeki parlak siyah çerçeve yer alıyor. Ayrıca, Stelvio Quadrifoglio’nun 21 inç jant seçeneğine kavuştuğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Rosso 6C Villa d’Este ve Ocra GT Junior gibi renk seçenekleri ve Mopar katoloğundan seçilebilen karbon fiber ızgara, ayna kapakları ve spoyler gibi aksesuarlar da dış tasarımdaki yenilikler arasında. Aşağıdaki galeriden göz atabileceğiniz araçların rengi ise Quadrifoglio’ya özel olan Verde Montreal.

İkilinin iç mekanında daha kapsamlı bir yenilik mevcut. Yeni deri kaplı direksiyon simidi, daha fazla saklama alanına sahip orta konsol, opsiyonel olarak sunulan kırmızı veya yeşil emniyet kemerlerini bu yeniliklere örnek göstermek mümkün. Ayrıca müşteriler, standart spor koltuklarda artık delikli deri ve Alcantara döşeme tercih edebiliyor. Standart versiyondan gelen 8.8 inç dokunmatik ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve seviye 2 otonom sürüşe imkan veren sürüş asistan teknolojileri de önemli yenilikler arasında.

Makyajlı Giulia Quadrifoglio ve Stelvio Quadrifoglio bu yaz Avrupa’da satışa sunulacak.

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