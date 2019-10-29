Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü

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Tesla geçen hafta üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklasa da elektrikli araç satışları hakkında bir bilgi vermemişti. Ancak merak edilen veriler bugün ortaya çıktı.

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2019'un üçüncü çeyreğinde, Tesla'nın ABD'deki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında düştü. İki yıldan bu yana şirketin bu bölgedeki satışlarında ilk defa düşüş yaşanıyor.

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Çin ve diğer bölgelerde satışlar arttı

Tesla'nın toplam gelirindeki en büyük payı ABD pazarı oluşturuyor. Satışlar parasal anlamda 5.13 milyar dolardan 3.13 milyar dolara geriledi.

Öte yandan Çin'deki satışların yüzde 64 artışla 669 milyon dolara yükseldiği belirtiliyor. Diğer tüm bölgeler ise şirkete 1.83 milyar dolar gelir getirdi.

Şirketin yıllık bazda toplam gelirinin yüzde 8 azaldığını ve 6.30 milyar dolara düştüğünü de hatırlatalım.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-results/tesla-filing-shows-u-s-sales-tumbled-39-in-third-quarter-idUSKBN1X81NM