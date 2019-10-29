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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü

    Tesla'nın ABD pazarındaki elektrikli otomobil satışları üçüncü çeyrekte yüzde 39 oranında azaldı. Çin ve diğer bölgelerdeki satışların artması ise şirketin en büyük tesellisi oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü
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    Tesla geçen hafta üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklasa da elektrikli araç satışları hakkında bir bilgi vermemişti. Ancak merak edilen veriler bugün ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen otonom sürüş teknolojileri için ayrı bir şirket kurdu"

    2019'un üçüncü çeyreğinde, Tesla'nın ABD'deki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında düştü. İki yıldan bu yana şirketin bu bölgedeki satışlarında ilk defa düşüş yaşanıyor.

    Tesla'nın ABD satışları yüzde 39 oranında düştü
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    Çin ve diğer bölgelerde satışlar arttı

    Tesla'nın toplam gelirindeki en büyük payı ABD pazarı oluşturuyor. Satışlar parasal anlamda 5.13 milyar dolardan 3.13 milyar dolara geriledi.

    Öte yandan Çin'deki satışların yüzde 64 artışla 669 milyon dolara yükseldiği belirtiliyor. Diğer tüm bölgeler ise şirkete 1.83 milyar dolar gelir getirdi.

    Şirketin yıllık bazda toplam gelirinin yüzde 8 azaldığını ve 6.30 milyar dolara düştüğünü de hatırlatalım.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-results/tesla-filing-shows-u-s-sales-tumbled-39-in-third-quarter-idUSKBN1X81NM Yorum Yaz
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