Fiat Connect teknolojisi artık tüm Egea'larda standart

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Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Connect’i tüm Egea’larda standart hale getirdi. Tofaş’ta geliştirilen Connect, Apple Store ve Google Play Store’dan indirilen uygulama ile kullanılabiliyor.

Müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahiplik yaratan Fiat Connect, lansmanından bu yana 35 bin kullanıcıya erişirken, sürekli güncellenen özellikleri ile müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Temmuz ayından itibaren satın alma tercihlerini Egea Ailesi’nden yana kullanan müşterilerin “Connect”li araçlarını teslim alırken 399 TL’lik aktivasyon bedelini karşılaması gerekiyor.

Fiat Connect, kullanıcılara neler sunuyor?

Fiat sahiplerinin her alanda hayatlarına dokunan “Connect”, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderilebildiği gibi kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. Fiat, bugüne kadar 62 vakada proaktif ambulans yönlendirmesi gerçekleştirerek, desteğe en çok ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcılarının yanında oldu.

Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına araç lokasyonu, lastik durumu, uzaktan kapı açma kapama, bagaj açma, çekilme uyarısı, kaza riski yüksek nokta bildirimi, hız ve mesafe limiti, araç arıza araması, araçtan inmeden akaryakıt ödeme özelliği, yakıt ve akü durum bilgisi gibi fonksiyonları da sunuyor.

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Ayrıca kasko poliçelerinde “Akıllı Fiyatlandırma” dönemini başlatan Fiat, Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı ve kullanılan güne göre Fiat sahiplerini ilave faydalarla buluşturuyor. Kullanıcılarına temassız ödeme kolaylığı sağlayan Connect, aynı zamanda otopark lokasyonlarına olan uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi bilgilerini de sunuyor.

Bununla birlikte olası kritik arıza söz konusu olduğunda, Fiat Müşteri İlgi Merkezi sürücüyü seyahatin tamamlanmasına paralel arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyor.

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Fiat Connect teknolojisi artık tüm Egea'larda standart