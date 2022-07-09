Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiat Connect teknolojisi artık tüm Egea'larda standart

    Tanıtımından bu yana 35 bin kullanıcıya erişen Fiat Connect uygulaması Temmuz itibarıyla tüm Egea ürün gamında standart hale getirildi. Peki Connect uygulaması için ne kadar ücret ödeniyor?
    Oy Ver

    Fiat Connect teknolojisi artık tüm Egea'larda standart
    Tam Boyutta Gör

    Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Connect’i tüm Egea’larda standart hale getirdi. Tofaş’ta geliştirilen Connect, Apple Store ve Google Play Store’dan indirilen uygulama ile kullanılabiliyor.

    Müşterilerinin mobilite deneyimlerinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahiplik yaratan Fiat Connect, lansmanından bu yana 35 bin kullanıcıya erişirken, sürekli güncellenen özellikleri ile müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

    Temmuz ayından itibaren satın alma tercihlerini Egea Ailesi’nden yana kullanan müşterilerin “Connect”li araçlarını teslim alırken 399 TL’lik aktivasyon bedelini karşılaması gerekiyor.

    Fiat Connect, kullanıcılara neler sunuyor?

    Fiat sahiplerinin her alanda hayatlarına dokunan “Connect”, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezine anında uyarı iletiyor ve Müşteri İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderilebildiği gibi kullanıcıya ulaşılamaması durumunda otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti sağlanıyor. Fiat, bugüne kadar 62 vakada proaktif ambulans yönlendirmesi gerçekleştirerek, desteğe en çok ihtiyaç duyulan anlarda kullanıcılarının yanında oldu.

    Fiat Connect teknolojisi artık tüm Egea'larda standart

    Müşteri deneyimini sürekli olarak yukarıya taşıyan Connect, kullanıcılarına araç lokasyonu, lastik durumu, uzaktan kapı açma kapama, bagaj açma, çekilme uyarısı, kaza riski yüksek nokta bildirimi, hız ve mesafe limiti, araç arıza araması, araçtan inmeden akaryakıt ödeme özelliği, yakıt ve akü durum bilgisi gibi fonksiyonları da sunuyor.

    Ayrıca kasko poliçelerinde “Akıllı Fiyatlandırma” dönemini başlatan Fiat, Connect Kasko uygulamasıyla sürüş puanı ve kullanılan güne göre Fiat sahiplerini ilave faydalarla buluşturuyor. Kullanıcılarına temassız ödeme kolaylığı sağlayan Connect, aynı zamanda otopark lokasyonlarına olan uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi bilgilerini de sunuyor.

    Bununla birlikte olası kritik arıza söz konusu olduğunda, Fiat Müşteri İlgi Merkezi sürücüyü seyahatin tamamlanmasına paralel arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 20 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 20 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

    Profil resmi
    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız