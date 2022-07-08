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    Volkswagen, elektrikli araçlar için 20 milyar dolarlık pil yatırımını duyurdu

    Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen artarken, dev otomobil üreticileri pil teknolojilerine olan yatırımlarını sürdürüyor. Bu isimler arasından Volkswagen, Avrupa'da altı yeni üretim tesisi kuracak
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    Volkswagen'den elektrikli araçlara dev yatırım!
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, kendi elektrikli araç pillerini üretmek ve geliştirmek amacıyla dev bir yatırıma imza atıyor. Almanya'nın Salzgitter kentindeki ilk pil fabrikasının temel atma töreninde yeni açıkmalarda bulunan şirket, elektrikli araç pilleri için 20.38 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu.

    240 gigawatt-saat üretim kapasitesine ulaşılacak

    Geçen yıl VW , Salzgitter'deki tesis ve İsveç'teki Skelleftea'daki tesis de dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Avrupa'da altı üretim tesisi kurma planlarını açıklamıştı. Bununla birlikte küresel batarya işini denetlemek ve güçlendirmek amacıyla PowerCO isimli yeni bir şirket kuran Volkswagen, 2030 yılına kadar fabrikaların beşine 20 milyar dolardan fazla yatırımla Avrupa'da yaklaşık 20.000 yeni iş fırsatı oluşturmayı hedefliyor.

    PowerCO'nun pil teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, hammadde ve pillerin geri dönüşümüne kadar VW'nin tedarik zincirini yönetmesi beklenirken, tesisler sonunda yılda 240 gigawatt-saat üretim kapasitesine sahip olacak ve 2030 yılına kadar VW'nin elektrikli araçlarının yüzde 80'ine güç sağlacak.

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