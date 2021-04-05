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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Nisan ayı fiyat listelerine baktığımızda Fiat Egea'nın 1.6 Multijet motora sahip en donanımlı versiyonlarının bir üst ÖTV dilimine girdiğini ve fiyatlarda 62 bin TL'ye varan artış olduğunu görüyoruz.
    05 Nisan 2021, 22:20 (1 hf.)
    15,1b
    1
    38
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    5

    Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?
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    2021'in nisan ayı itibariyle kurdaki yükselişin otomobil fiyatlarına yansıyacağı konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu. Biz de yaşanan bu artış sonrası, otomobil konusunda 'vergi cenneti' haline gelen ülkemizdeki en uygun seçeneklerden biri olan Fiat Egea ailesinin fiyatlarına göz attık.

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    Fiat Egea modelleri Easy, Urban ve Lounge isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Söz konusu versiyonların mart sonu ve nisan ayındaki 'kampanyalı satış' fiyatlarını karşılaştırdığımızda pek çok seviyede 10 bin TL civarında artış yaşandığını görüyoruz. Örneğin en uygun seçenek olan Easy'nin giriş seviyesi 132.900 TL'den 142.900 TL seviyeine çıkmış durumda.

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    Öte yandan Egea ailesinin 130 beygirlik 1.6 Multijet dizel versiyonunda durum daha farklı. Söz konusu seçenekte vergi dilimi yükseldiği için mart-nisan arasında makasın açıldığını görüyoruz. Fikir oluşturması açısından Egea Sedan'ın en tepesinde yer alan Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel versiyon 224.900 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş. Ayrıca Egea Sedan'ın Easy donanım seviyesinde bu versiyonun fiyatı kampanyalı olarak 223.900 TL seviyesinde tutulmuş.

    Aynı durum makyaj operasyonu sonrası aileye dahil olan Fiat Egea Cross için de geçerli. Egea Cross'un giriş seviyesi 156.900 TL yerine 166.900 TL'den başlıyor. Bunun yanı sıra diğer seçeneklerde de 10 bin TL fiyat artışı söz konusu. Öte yandan en pahalı seçenek olan Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP seçeneği de 232.000 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş.

    Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Fiat Egea Sedan fiyat listesi Nisan 2021

    Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Easy 142.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Easy 184.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Easy 223.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 163.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Urban 187.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 195.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Lounge 179.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Lounge 203.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Lounge 211.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL

    Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Fiat Egea HB fiyat listesi Nisan 2021

    Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Street 162.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Street 195.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 170.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Urban 195.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 203.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Lounge 186.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Lounge 211.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Lounge 219.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL

    Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

    Fiat Egea Cross fiyat listesi Nisan 2021

    Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Street 166.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Street 190.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Street 198.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 174.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Urban 198.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 206.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Lounge 190.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Lounge 214.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL


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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dolar artar zam gelir, dolar düşer indirim gelmez, bir daha dolar çıkar bir daha zam yer. Welcome to turkey
    1 Yanıt Yanıtla +46
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    HayNur (Hayrullah Sen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz herşeyin en kötüsünü layığız
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    Zam geldikçe daha çok satışın yapılmasında turkey in suçu yok üç kuruşluk keyfinden ödün vermeye yanaşmayan insanların yaşadığı bir ülkedeyiz siyasi görüşü inancı yaşam tarzı ne olursa olsun her kesim istisnasız böyle. Zamlara karşı sinirleniyoruz ama keyfimizden ödün verip madem zamlıyorsunuz bizde almıyoruz diye toplu bir tepki verdiğimiz yok doğal olarak kitlemeye devam ediyolar edecekler.
    Zam geldikçe daha çok satışın yapılmasında turkey in suçu yok üç kuruşluk keyfinden ödün vermeye yanaşmayan insanların yaşadığı bir ülkedeyiz siyasi görüşü inan...
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    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A ARES007 (Ares ARES) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be 25 gün önce 1000 TL fazlasına golf satıldı.
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    bamorex (baha berk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Parası olan bunu tercih etmez.Olmayan zaten alamaz.
    Satılır mı ? Meraklısı yada eskiden beri bu markayı kullanan tercih edebilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    unknownartist (Emre ışık) 4 gün ( Mesaj Silindi ) bamorex
    Param var tercih ettim kardeş.

    Cidden var hani, egea cross 160 bin iken 320 eden t roc arasında iki katlık kalite farkı mı var? Varsa da anca Türkiye de var bu kalite farkı, yurt dışında aklı çalışan kimse bu iki araç için biri 50.000 birim iken diğerine 100.000 birim vermez.

    Bizde verilir, amblem, jantlar vs çok önemli, anahtarda çok önemli masaya koyunca. En önemli özellikte Led farlar, şekil durmalı araç. Burası Türkiye.
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Burda üretildiği için pahalı, başka ülkede üretilende burda daha pahalı, biz ucuz insanmıyız, tabi pahalı alıcaz. 🤣🤣 şaka biyana, bu ötv sistemini değiştirmeyen yönetici, halkının en güzel ürünlere materyallere ulaşması için uğraşmayan, çabalamayan, yönetici bana artık samimi gelmiyor, samimiyet eylemle olur, yapan kazanır.
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    kesbi 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Siz kafa almıyorsa yapacak bişey yok. Araba zaruri ihtiyaçtır. Bunu tartışacak değilim. Ulaşım aracıdır. Temel haktır. Günümüz arabaları 7-8 yaşından sonra sık sık arıza verir, 15 yaşında çöpe gidecek şekilde üretilir. Siz hala o eski 30 yıl çalışan arabalara takılıp kalmışsınız. Siz almayın devam edin. Benim aracım 8 yaşında değiştirmek istedim ama olmadı. Şuan 10 yaşında. Dün 1100 lira para harcadım. 3 yerinden su kaçağı tespit edildi. Geçen ay da başka bir yerinden kaçıyordu. 4 oldu yani. Bikaç ay önce ateşleme bobini değişti. Orjinaline gücüm yetmediği için yan sanayi parçalar taktırıyorum. Araba beni yenile diye haykırıyor ama para yok alamıyorum. 13 km mesafede iş yerim ve araba olmazsa 3 vasıta değiştirmem gerekiyor. Araba 1 milyon da olsa almaya çalışacağım. Sizin gibilere inat alacağım inşallah.
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    foreveriphone (erkan çelik) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Araç şehir merkezinde yaşayan insanlar için lüks oldu ya toplu taşıma zaruret varsa taksi mantıklı.Kırsal kesimde yaşayanlar için zaruri.Ben şehir merkezindeyim tatil hariç ihtiyaç duymuyorum tatile de gidemiyorum zaten.
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almanya çatlıyor şu an ??



    Araçlar hala bu fiyata nasıl satılıyor diyen arkadaşlar, araçlar son 5 yılda bitcoin gibi ülkemizde her geçen gün değeri yükseliyor 5 sene önce 65 bin liraya beğenmeyip almadığım sıfır egea 282 olmuş insanlar da ne kadar erken alırsam o kadar iyi yatırıp yaptım diyor o yüzden Araç satışları hala yüksek.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zam yapmak için bahane çok.
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    erka1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    o 286 bin lira listesi olan araçları seve seve %50 ötv ile 232 bin liraya düşürecekler ve 54 bin tl indirim yaptık diyecekler.
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    mogutcu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya siz bu sıfır arabaları normal vatandaş mı alıyor zannediyorsunuz. Biri de bol sıfırlı bir rakam yazmış. Türkiyede araba satış rakamlarının %80 i şirketler, kurumlar ve filolarca gerçekleştirilir. Geri kalanını alanlar da gücü yetenler. Alın size nüfusumuzun hemen hemen aynı olduğu Almanyada trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ve yıllar içindeki satış rakamları. Ha bu arada bizdeki trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 13 milyon 99 bin.
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    B BenYoruldumHayat 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maaslarada zam geliyor sizin maaşınız azsa Fiat'ın suçu ne , asgari ücretli alsın diye yapılmıyor bu arabalar
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    T Themnish 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BenYoruldumHayat
    Efendim siz malmisiniz ayıp olacak ama belki de ban yiyeceğim. Bu araba Mercedes değil BMW değil halbuki onlarda yurtdışında en üst segmentlerde değiller.Kalmis ki bu arabalar herkes araba alabilsin diye yapılan 15-20k Euro'luk arabalar. Eğer 20k birimlik arabayı ülkende 10 katına alıyorsan orada bir sıkıntı vardır. Sen bunu dahi farkedemiyorsan sıkıntı ülkede değil sende.
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    15050 kez okundu.
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