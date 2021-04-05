Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

Tam Boyutta Gör

2021'in nisan ayı itibariyle kurdaki yükselişin otomobil fiyatlarına yansıyacağı konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu. Biz de yaşanan bu artış sonrası, otomobil konusunda 'vergi cenneti' haline gelen ülkemizdeki en uygun seçeneklerden biri olan Fiat Egea ailesinin fiyatlarına göz attık.

İlginizi Çekebilir

MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea modelleri Easy, Urban ve Lounge isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Söz konusu versiyonların mart sonu ve nisan ayındaki 'kampanyalı satış' fiyatlarını karşılaştırdığımızda pek çok seviyede 10 bin TL civarında artış yaşandığını görüyoruz. Örneğin en uygun seçenek olan Easy'nin giriş seviyesi 132.900 TL'den 142.900 TL seviyeine çıkmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı"

Öte yandan Egea ailesinin 130 beygirlik 1.6 Multijet dizel versiyonunda durum daha farklı. Söz konusu seçenekte vergi dilimi yükseldiği için mart-nisan arasında makasın açıldığını görüyoruz. Fikir oluşturması açısından Egea Sedan'ın en tepesinde yer alan Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel versiyon 224.900 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş. Ayrıca Egea Sedan'ın Easy donanım seviyesinde bu versiyonun fiyatı kampanyalı olarak 223.900 TL seviyesinde tutulmuş.

Aynı durum makyaj operasyonu sonrası aileye dahil olan Fiat Egea Cross için de geçerli. Egea Cross'un giriş seviyesi 156.900 TL yerine 166.900 TL'den başlıyor. Bunun yanı sıra diğer seçeneklerde de 10 bin TL fiyat artışı söz konusu. Öte yandan en pahalı seçenek olan Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP seçeneği de 232.000 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş.

Fiat Egea Sedan fiyat listesi Nisan 2021

Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy 142.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy 223.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 163.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Urban 187.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 195.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge 179.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge 203.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge 211.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL

Fiat Egea HB fiyat listesi Nisan 2021

Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street 162.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street 195.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 170.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Urban 195.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 203.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge 186.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge 211.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge 219.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL

Fiat Egea Cross fiyat listesi Nisan 2021

Versiyon Donanım Kampanyalı Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street 166.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Street 190.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street 198.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 174.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Urban 198.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 206.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban 278.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge 190.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge 214.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge 286.900 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.