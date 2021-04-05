Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda?

2021'in nisan ayı itibariyle kurdaki yükselişin otomobil fiyatlarına yansıyacağı konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu. Biz de yaşanan bu artış sonrası, otomobil konusunda 'vergi cenneti' haline gelen ülkemizdeki en uygun seçeneklerden biri olan Fiat Egea ailesinin fiyatlarına göz attık.İlginizi Çekebilir MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Fiat Egea modelleri Easy, Urban ve Lounge isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Söz konusu versiyonların mart sonu ve nisan ayındaki 'kampanyalı satış' fiyatlarını karşılaştırdığımızda pek çok seviyede 10 bin TL civarında artış yaşandığını görüyoruz. Örneğin en uygun seçenek olan Easy'nin giriş seviyesi 132.900 TL'den 142.900 TL seviyeine çıkmış durumda.
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Öte yandan Egea ailesinin 130 beygirlik 1.6 Multijet dizel versiyonunda durum daha farklı. Söz konusu seçenekte vergi dilimi yükseldiği için mart-nisan arasında makasın açıldığını görüyoruz. Fikir oluşturması açısından Egea Sedan'ın en tepesinde yer alan Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel versiyon 224.900 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş. Ayrıca Egea Sedan'ın Easy donanım seviyesinde bu versiyonun fiyatı kampanyalı olarak 223.900 TL seviyesinde tutulmuş.
Aynı durum makyaj operasyonu sonrası aileye dahil olan Fiat Egea Cross için de geçerli. Egea Cross'un giriş seviyesi 156.900 TL yerine 166.900 TL'den başlıyor. Bunun yanı sıra diğer seçeneklerde de 10 bin TL fiyat artışı söz konusu. Öte yandan en pahalı seçenek olan Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP seçeneği de 232.000 TL'den 286.900 TL'ye yükselmiş.
Fiat Egea Sedan fiyat listesi Nisan 2021
|Versiyon
|Donanım
|Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Easy
|142.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy
|184.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Easy
|223.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|163.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Urban
|187.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|195.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|278.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|179.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|203.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|211.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Lounge
|286.900 TL
Fiat Egea HB fiyat listesi Nisan 2021
|Versiyon
|Donanım
|Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|162.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|195.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|170.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Urban
|195.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|203.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|278.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|186.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|211.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|219.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Lounge
|286.900 TL
Fiat Egea Cross fiyat listesi Nisan 2021
|Versiyon
|Donanım
|Kampanyalı Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|166.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Street
|190.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|198.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|174.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Urban
|198.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|206.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|278.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|190.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|214.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Lounge
|286.900 TL
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Parası olan bunu tercih etmez.Olmayan zaten alamaz.
Satılır mı ? Meraklısı yada eskiden beri bu markayı kullanan tercih edebilir.
Cidden var hani, egea cross 160 bin iken 320 eden t roc arasında iki katlık kalite farkı mı var? Varsa da anca Türkiye de var bu kalite farkı, yurt dışında aklı çalışan kimse bu iki araç için biri 50.000 birim iken diğerine 100.000 birim vermez.
Bizde verilir, amblem, jantlar vs çok önemli, anahtarda çok önemli masaya koyunca. En önemli özellikte Led farlar, şekil durmalı araç. Burası Türkiye.
Araçlar hala bu fiyata nasıl satılıyor diyen arkadaşlar, araçlar son 5 yılda bitcoin gibi ülkemizde her geçen gün değeri yükseliyor 5 sene önce 65 bin liraya beğenmeyip almadığım sıfır egea 282 olmuş insanlar da ne kadar erken alırsam o kadar iyi yatırıp yaptım diyor o yüzden Araç satışları hala yüksek.
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