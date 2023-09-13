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    JAECOO 7'nin küresel yolculuğu Eylül'de Doğu Avrupa ile başlıyor

    Chery’nin 1.6 litrelik TGDI motoru ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanıyla 4x2 ve 4x4 olarak üretilen JAECOO 7, arazi koşullarında da rahatlıkla hareket edebilen bir şehirli SUV olarak öne çıkıyor.
    JAECOO 7'nin küresel yolculuğu Eylül'de Doğu Avrupa ile başlıyor Tam Boyutta Gör
    Chery Group’un alt markalarından JAECOO, Eylül 2023’te JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yaparak küresel lansman yolculuğuna başlıyor. Yüksek dayanımlı çelik bileşimli gövdesi, akıllı sürüş destek sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile JAECOO 7, asfalt kadar arazi koşullarına da uyum gösteren teknolojileri barındırıyor.

    JAECOO 7, arazi aracı özelliklerine sahip şehirli bir SUV olarak ürün gamı içerisinde konumlandırılıyor. Heybetli tasarım ve performans özellikleri açısından kendi sınıfını aşan niteliklerle öne çıkıyor. JAECOO’nun “Klasikten, Klasiğin Ötesine” anlayışı, bu araçta açıkça kendini hissettiriyor. JAECOO 7, araçlarında farklılık ve tarz arayan şehirli seçkinlere hitap etmek üzere klasik tasarım estetiğini sürdürürken, aynı zamanda modern off-road şıklığını kapsayan ileri teknolojik bir tasarım dilini benimsiyor.

    Dayanıklı ve köşeli çizgileriyle güçlü bir duruş sergilerken ön cepheye kusursuz bir şekilde entegre edilen matris tarzında ızgara ve keskin LED farlar, modern ve dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yan cephe boyunca uzanan düz çizgiler, güçlü bir görünüm sergilerken görsel derinliğe katmanlar ekliyor. Diğer tasarım unsurlarıyla birlikte gizli kapı kolları ve arazi aracı tasarımlı jantlar, güçlü duruşu daha da ileriye taşıyor. 

    JAECOO 7, dikkat çekici görünüme yaraşan bir motor ile donatılıyor. Arazi aracı karakterinin altını dolduran 1.6 TGDI motor, 7 ileri DCT otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. İki tekerlekten çekişliye ek olarak dört tekerlekten çekiş versiyonuna da olacak olan JAECOO 7’nin 0-100 km/s hızlanması 8 saniye seviyelerinde gerçekleşiyor.

    JAECOO 7'nin küresel yolculuğu Eylül'de Doğu Avrupa ile başlıyor Tam Boyutta Gör
    JAECOO 7, 21 derecelik yaklaşma ve 29 derecelik uzaklaşma açılarına sahip. Ayrıca 200 mm minimum yerden yüksekliği ile 600 mm’lik su geçişlerini de gerçekleştirebiliyor. Tüm bu üstün özelliklerle JAECOO 7, gelişmiş arazi becerileri ortaya koyuyor ve böylece kullanıcıların doğayı keşfetme ve kucaklama isteklerini en iyi şekilde karşılıyor.

    Her geçen gün daha da teknolojik hale gelen “Akıllı Araç”lar arasında en güncel teknolojileri barındıran JAECOO 7, Chery Group’un 20 yıllık Ar-Ge yeteneklerinden yararlanıyor. Off-road kavramını yeniden tanımlamaya hazırlanan SUV, akıllı ulaşımın geleceğine de ışık tutuyor. 14,8 inçlik Sky ekran, 10,25 inçlik tamamen LCD gösterge paneli ve üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi ile JAECOO 7’nin akıllı kokpiti, gelişmiş bir teknoloji ortamı sunuyor.

    Qualcomm Snapdragon 8155 çip sayesinde sistem çok hızlı çalışıyor. SONY hoparlörler, 540 derecelik panoramik görüntü ve W-HUD yükseltilmiş gösterge ekranı gibi eklemeler, teknoloji ve lüksün harika bir sentezini ortaya koyarken kullanıcılara akıllı eğlenceden akıllı sürüşe kapsamlı bir paket sunuluyor. Akıllı sürüş destek sistemleri, tescilli ARDIS all-road akıllı arazi sürüş sistemi ile birlikte çalışıyor. Sistem, şehir içi, çöl, dağlık arazi, su geçişi, çamur ve diğerleri dahil olmak üzere yedi akıllı dört tekerlekten çekiş modu ile benzersiz şerit değiştirme özellikleri ve üstün seyahat verimliliği ile akıllı bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Eylül ayındaki resmi Doğu Avrupa pazarına girişinin ardından marka, Meksika, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelere de adım atacak. JAECOO 7 ile ilgili bu yıl için Türkiye planı yok ancak 2024 yılında değerlendirilebilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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