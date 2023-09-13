JAECOO 7'nin küresel yolculuğu Eylül'de Doğu Avrupa ile başlıyor

JAECOO 7, arazi aracı özelliklerine sahip şehirli bir SUV olarak ürün gamı içerisinde konumlandırılıyor. Heybetli tasarım ve performans özellikleri açısından kendi sınıfını aşan niteliklerle öne çıkıyor. JAECOO’nun “Klasikten, Klasiğin Ötesine” anlayışı, bu araçta açıkça kendini hissettiriyor. JAECOO 7, araçlarında farklılık ve tarz arayan şehirli seçkinlere hitap etmek üzere klasik tasarım estetiğini sürdürürken, aynı zamanda modern off-road şıklığını kapsayan ileri teknolojik bir tasarım dilini benimsiyor.
Dayanıklı ve köşeli çizgileriyle güçlü bir duruş sergilerken ön cepheye kusursuz bir şekilde entegre edilen matris tarzında ızgara ve keskin LED farlar, modern ve dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yan cephe boyunca uzanan düz çizgiler, güçlü bir görünüm sergilerken görsel derinliğe katmanlar ekliyor. Diğer tasarım unsurlarıyla birlikte gizli kapı kolları ve arazi aracı tasarımlı jantlar, güçlü duruşu daha da ileriye taşıyor.
JAECOO 7, dikkat çekici görünüme yaraşan bir motor ile donatılıyor. Arazi aracı karakterinin altını dolduran 1.6 TGDI motor, 7 ileri DCT otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. İki tekerlekten çekişliye ek olarak dört tekerlekten çekiş versiyonuna da olacak olan JAECOO 7’nin 0-100 km/s hızlanması 8 saniye seviyelerinde gerçekleşiyor.
Her geçen gün daha da teknolojik hale gelen “Akıllı Araç”lar arasında en güncel teknolojileri barındıran JAECOO 7, Chery Group’un 20 yıllık Ar-Ge yeteneklerinden yararlanıyor. Off-road kavramını yeniden tanımlamaya hazırlanan SUV, akıllı ulaşımın geleceğine de ışık tutuyor. 14,8 inçlik Sky ekran, 10,25 inçlik tamamen LCD gösterge paneli ve üç kollu, altı düz, çok işlevli direksiyon simidi ile JAECOO 7’nin akıllı kokpiti, gelişmiş bir teknoloji ortamı sunuyor.
Qualcomm Snapdragon 8155 çip sayesinde sistem çok hızlı çalışıyor. SONY hoparlörler, 540 derecelik panoramik görüntü ve W-HUD yükseltilmiş gösterge ekranı gibi eklemeler, teknoloji ve lüksün harika bir sentezini ortaya koyarken kullanıcılara akıllı eğlenceden akıllı sürüşe kapsamlı bir paket sunuluyor. Akıllı sürüş destek sistemleri, tescilli ARDIS all-road akıllı arazi sürüş sistemi ile birlikte çalışıyor. Sistem, şehir içi, çöl, dağlık arazi, su geçişi, çamur ve diğerleri dahil olmak üzere yedi akıllı dört tekerlekten çekiş modu ile benzersiz şerit değiştirme özellikleri ve üstün seyahat verimliliği ile akıllı bir sürüş deneyimi sunuyor.
Eylül ayındaki resmi Doğu Avrupa pazarına girişinin ardından marka, Meksika, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelere de adım atacak. JAECOO 7 ile ilgili bu yıl için Türkiye planı yok ancak 2024 yılında değerlendirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.