Fiat Panda'nın yeni 'City' donanım seviyesi satışa sunuldu

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Fiat Panda'nın Urban ve Cross 4x4 olarak karşımıza çıkan donanım seviyelerine 'City' de eklendi. 2022 model Fiat Panda'nın City donanım seviyesiyle birlikte fiyatı 475.900 TL olarak açıklandı.

Fiat Panda, diğer tüm donanım seviyelerinde olduğu gibi City donanım seviyesinde de 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hafif hibrit motoru kullanıyor. 'Fiat Online' üzerinden rezerve edilebilen Panda 'City'; ay sonuna dek Fiat’ın 'Yarısı Şimdi, Kalanı Bir Sene Sonra' isimli kampanyası ile satın alınabiliyor.

Fiat Panda City özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni satışına başlanan teknolojik ve Cross görünümlü versiyon 'City' donanım seviyesinde; siyah tavan sayları ve yan süs çıtaları, gövde rengi elektriksiz dış ve dikiz aynalar, yükseklik ayarlı direksiyon ve Cross görünümünü destekleyen renkli 15 inç stil kapak jantlar yer alıyor.

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City donanım seviyesinde ayrıca 5’inçlik Bluetooth’lu multimedya ses sistemi, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, Start&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit standart olarak sunuluyor.

Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4’te ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Apple Carplay ve AnroId Auto destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar standart olarak sunuluyor.

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ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici de 4x4 versiyonlarında sürüş keyfini arttırıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Cross Plus 4x4 versiyonunda, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan iç döşeme ve ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.

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Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde dış detaylara da dikkat çekmek isteyen Panda, gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor.

Hibrit teknolojisi

Panda’nın tüm versiyonlarında 70 hp güç ve 92 NM tork üreten 1.0 litre 3 silindirli motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Bu sayede Ortalama yüzde 19 yakıt tüketim avantajı sağlandığı belirtiliyor.

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Fiat Panda'nın yeni 'City' donanım seviyesi satışa sunuldu