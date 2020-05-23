Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi?

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Fiat’ın ülkemizde Egea, diğer pazarlarda ise Tipo adıyla piyasaya sunduğu başarılı model yakında makyajlanacak. Daha önce ortaya çıkan fotoğraflara göre, bu yılın sonunda tanıtılması planlanan makyajlı Egea ailesinde Ford Focus Active ve Kia XCeed gibi crossover esintileri taşıyan bir versiyon görebiliriz.

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Fiat patronu Olivier François’in açıklamaları ise, orta vadede Egea ailesinde gerçek bir SUV model görebileceğimizi ortaya koyuyor. “Egea/Tipo çok iyi araç fakat bir SUV değil” şeklinde konuşan François, Egea’nın bir sonraki jenerasyonda SUV sınıfına doğru evrilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Nissan Qashqai ile benzer boyutlara sahip olacağı söylenen model, Egea ailesine bir SUV versiyon olarak eklenebileceği gibi doğrudan Egea’nın yerini de alabilir.

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Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi markaların SUV sınıfında oldukça başarılı olduğunu dile getiren François, bu durumun Fiat’ın bu pazara giriş yapmasını iki kat önemli hale getirdiğine inanıyor. François, “Biz oraya aitiz. Dürüst olmak gerekirse bugün bu doğrultuda bir ürünümüz olmasını isterdim. Fakat Fiat ürün gamının bu parçasını çok daha geç kalmadan beslemek bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

Makyajlı Fiat Egea, bu yılın sonunda ya da 2021’in başında ortaya çıkmış olacak.

https://www.autoexpress.co.uk/fiat/tipo/352338/new-fiat-tipo-family-include-nissan-qashqai-rival

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