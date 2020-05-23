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    Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi?

    "Fiat Egea/Tipo çok iyi araç fakat bir SUV değil" diyen Olivier François, bir sonraki nesilde SUV sınıfına geçişin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Söz konusu model Qashqai ile aynı boyutlarda olacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat patronu açıkladı: Egea/Tipo SUV gelecek mi?
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    Fiat’ın ülkemizde Egea, diğer pazarlarda ise Tipo adıyla piyasaya sunduğu başarılı model yakında makyajlanacak. Daha önce ortaya çıkan fotoğraflara göre, bu yılın sonunda tanıtılması planlanan makyajlı Egea ailesinde Ford Focus Active ve Kia XCeed gibi crossover esintileri taşıyan bir versiyon görebiliriz.

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    Fiat patronu Olivier François’in açıklamaları ise, orta vadede Egea ailesinde gerçek bir SUV model görebileceğimizi ortaya koyuyor. “Egea/Tipo çok iyi araç fakat bir SUV değil” şeklinde konuşan François, Egea’nın bir sonraki jenerasyonda SUV sınıfına doğru evrilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Nissan Qashqai ile benzer boyutlara sahip olacağı söylenen model, Egea ailesine bir SUV versiyon olarak eklenebileceği gibi doğrudan Egea’nın yerini de alabilir.

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    Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi markaların SUV sınıfında oldukça başarılı olduğunu dile getiren François, bu durumun Fiat’ın bu pazara giriş yapmasını iki kat önemli hale getirdiğine inanıyor. François, “Biz oraya aitiz. Dürüst olmak gerekirse bugün bu doğrultuda bir ürünümüz olmasını isterdim. Fakat Fiat ürün gamının bu parçasını çok daha geç kalmadan beslemek bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

    Makyajlı Fiat Egea, bu yılın sonunda ya da 2021’in başında ortaya çıkmış olacak.



    https://www.autoexpress.co.uk/fiat/tipo/352338/new-fiat-tipo-family-include-nissan-qashqai-rival Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 1 sa.
    Fiat maalesef hiçbir zaman öncü bir firma olmadı hep geriden geldi. Adamlar led fara bile rakiplerinden 5 sene sonra geçti. Risk almayınca pastadan pay da alamıyor doğal olarak. Bunlar suv çıkarana kadar suv modası bitecek.
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