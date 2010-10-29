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Fiat'ın küçük şehir otomobili konsepti: Mio Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Fiat'ın küçük şehir otomobili konsepti: Mio Concept
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Daha önce bu sayfalarda çeşitli markaların konsept şehir otomobillerini sizlerle tanıştırmıştık.Şimdiki konsept şehir otomobili ise İtalya'dan geliyor. İtalyan Fiat markasının şehir otomobili konsepti Mio, 2010 Sao Paulo fuarında görücüye çıktı.

Otomobili gördüğünüz an Mio'nun tasarımcılarının fütüristik bir tasarım ortaya çıkardıklarını farkedebiliyorsunuz. Mio, Fiat'ın sergilediği üçüncü şehir otomobili konsepti. Bunlardan birincisi 2006'da Fiat Concept Car I, diğeri ise diğeri ise 2008'de Fiat Concept Car adıyla sergilenmişti. Mio ise Fiat'ın gelecekteki otomobillerinin görünüşü hakkında bilgi verdiği için onlardan biraz daha farklı.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki otomobil, Smart ForTwo modelinden bile 15 santimetre daha kısa. Elektrikli motor ile hareket ettirilmesi düşünülmüş Mio birçok teknolojik özelliğe de sahip. Bunlar; ana monitör, entegre edilmiş telefon, GPS ve dokunmatik kontroller olarak açıklanıyor. Fiat'ın gelecek yıllarda Mio Concept'in yol versiyonunu da sergileyeceği öngörülüyor.

Fiat'ın küçük şehir otomobili konsepti: Mio Concept
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Fiat'ın küçük şehir otomobili konsepti: Mio Concept
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mazzoow 9 yıl
bu araç saf çeliktenmi ne baksanıza on kısmı minibüs gibi dümdüz ama büyük eksisi ufak 100km/s hızlarında gidipte burundan kaza yapılırsa orda araçla bir portre olur sanırım :D
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Major Baxter 9 yıl
bunu trafikte kullanacaksın... adama gülerler be.
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rog maximus 9 yıl
1. si küçük şehir arabasıymış öle istanbulmuş ankaraymış falan gibi şehirlerde kullanılmaz :D
2. adamlar en azından yaptıkları modellere isim buluyo bizimkiler spor otomobil yapıp adını sazan koyuyo ;)
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Ar ge 9 yıl
Sanırım henüz çizimlerden ibaret, tasarımdan ötesine gidilmemiş gibi görünüyor.
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Like a Sir 9 yıl
kardeşim C1 in içine binince buna ehliyet istiyolar mı demişti heralde bunu alıp direk gider :D
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fuckulteli 9 yıl
Tasarımı çok (nasıl desem) geleceğin çizgilerini taşıyor, daha sert ve günümüzdeki araçlara (binilebilir
) benzer bir tasarım olsaymış güzel olurmuş. Tasarım sevimli geliyor ama bununla yollara çıkılmaz ki, biri sıkıştırır biri ay ne güzel der sever aracı.


Yandan görünüm, tekerler ve ön camın altı (tamponlar) benim beğenmediğim kısımlar.
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bucakli 9 yıl
Heralde çıkacak olsa bile bu şekilde çıkmaz.Zaten hangi konsept aynı olduğu gibi çıktı ki..

Benim bildiğim en yakın araç Vw Scirocco.Iroc olarak adlandırılan konseptin en yakın hâli.
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pcyeb 9 yıl
oyuncak gibi şahsen alıpta binmem ney o öyle....:)
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A.SAYGILI 9 yıl
adamın yüzüne gülerler
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Hazan 9 yıl
Böyle otomobiller çıkmıyor yahu, sadece gösteriş amaçlı, kaç örneğini gördük.
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trafik cenavarı 9 yıl
böyle bişi çıkarsa alırsam ***inler beni bunuda buraya yazdım
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