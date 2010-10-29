Fiat'ın küçük şehir otomobili konsepti: Mio Concept

Daha önce bu sayfalarda çeşitli markaların konsept şehir otomobillerini sizlerle tanıştırmıştık.Şimdiki konsept şehir otomobili ise İtalya'dan geliyor. İtalyan Fiat markasının şehir otomobili konsepti Mio, 2010 Sao Paulo fuarında görücüye çıktı.

Otomobili gördüğünüz an Mio'nun tasarımcılarının fütüristik bir tasarım ortaya çıkardıklarını farkedebiliyorsunuz. Mio, Fiat'ın sergilediği üçüncü şehir otomobili konsepti. Bunlardan birincisi 2006'da Fiat Concept Car I, diğeri ise diğeri ise 2008'de Fiat Concept Car adıyla sergilenmişti. Mio ise Fiat'ın gelecekteki otomobillerinin görünüşü hakkında bilgi verdiği için onlardan biraz daha farklı.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki otomobil, Smart ForTwo modelinden bile 15 santimetre daha kısa. Elektrikli motor ile hareket ettirilmesi düşünülmüş Mio birçok teknolojik özelliğe de sahip. Bunlar; ana monitör, entegre edilmiş telefon, GPS ve dokunmatik kontroller olarak açıklanıyor. Fiat'ın gelecek yıllarda Mio Concept'in yol versiyonunu da sergileyeceği öngörülüyor.