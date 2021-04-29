FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı popüler spor oyunu serisi FIFA'nın son oyunu FIFA 21'in EA Play'e ve doalylı yoldan Xbox Game Pass'e Mayıs ayında ekleneceği geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Şimdi de tam tarih paylaşıldı.

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EA Play'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre popüler oyun serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 21, 6 Mayıs'ta EA Play'e eklenecek. Oyunun EA Play'e eklenmesi dolaylı yoldan da olsa Xbox Game Pass'e de eklenmesi anlamına geliyor.

6 Mayıs'tan itibaren EA Play aboneleri veya Xbox Game Pass aboneleri FIFA 21'i ücretsiz olarak oynayabilir.

Ayrıca mayıs ayı içerisinde Xbox Game Pass'e daha birçok oyun eklenecek. Henüz tam liste paylaşılmış değil ancak bu ayın Game Pass için dolu geçmesi bekleniyor. Birkaç gün sonra resmi olarak liste paylaşılacaktır.

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