Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

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Steam'in heyecanla beklenen Altın Hafta indirimleri resmen başladı. Bir hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanya sürecinde yüzlerce oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak.

Altın Hafta Japonya'da kutlanan bir tatil dönemi olduğu için Steam indirimlerinde de Japon teması görüyoruz. İndirime giren oyunlar neredeyse tamamıyla Japon yapımı. Dikkat çeken oyunlar arasında Tekken 7, Death Stranding, Ace Combat 7, Yakuza serisi ve Monster Hunter World gibi yapımlar var.

Altın Hafta indirimlerinin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 6 Mayıs TSİ 20.00'da sona erecek.

Tekken 7 -- 17,85 TL

-- 17,85 TL Dragon Ball FighterZ -- 26,85 TL

-- 26,85 TL Death Stranding -- 159,60 TL

-- 159,60 TL Nier Automata -- 66,50 TL

-- 66,50 TL Tales of Berseria -- 22,35 TL

-- 22,35 TL Ace Combat 7 Skies Unknown -- 49,75 TL

-- 49,75 TL Yakuza Kiwami 2 -- 54,50 TL

-- 54,50 TL Persona 4 Golden -- 69,30 TL

-- 69,30 TL Code Vein -- 82,17 TL

-- 82,17 TL Project Cars -- 119,60 TL

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