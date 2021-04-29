Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

    Steam'de yeni indirim dönemi başladı. Bir hafta boyunca devam edecek olan Altın Hafta kampanyasında Japon yapımı oyunlara önemli indirimler gelmiş durumda.
    29 Nisan 2021, 21:19 (2 sa.)
    1,5b
    72
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    Steam'in heyecanla beklenen Altın Hafta indirimleri resmen başladı. Bir hafta boyunca devam edecek olan yeni kampanya sürecinde yüzlerce oyun önemli indirimlerle satın alınabiliyor olacak. 

    Altın Hafta Japonya'da kutlanan bir tatil dönemi olduğu için Steam indirimlerinde de Japon teması görüyoruz. İndirime giren oyunlar neredeyse tamamıyla Japon yapımı. Dikkat çeken oyunlar arasında Tekken 7, Death Stranding, Ace Combat 7, Yakuza serisi ve Monster Hunter World gibi yapımlar var.

    Altın Hafta indirimlerinin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 6 Mayıs TSİ 20.00'da sona erecek.

    • Tekken 7 -- 17,85 TL
    • Dragon Ball FighterZ -- 26,85 TL
    • Death Stranding -- 159,60 TL
    • Nier Automata -- 66,50 TL
    • Tales of Berseria -- 22,35 TL
    • Ace Combat 7 Skies Unknown -- 49,75 TL
    • Yakuza Kiwami 2 -- 54,50 TL
    • Persona 4 Golden -- 69,30 TL
    • Code Vein -- 82,17 TL
    • Project Cars -- 119,60 TL


    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    eylül kabus (Eylül ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    The evil within 2 ye yapa yapa %50 indirim yapmışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gözlerim bf6'yı aradı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    gerçekten efsane oyunlar indirime girmiş hemen alıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 56 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 2 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler Sonraki Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 5 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 5 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu 6 sa. Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı 8 sa. Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 8 sa. Logitech kârını ikiye katladı 9 sa. Yılın ilk PlayStation 5 özel oyunu Returnal'ın çıkış fragmanı paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız