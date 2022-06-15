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    FIFA severlere müjde: FIFA 22, EA Play ve Xbox Game Pass'e geliyor

    EA Play'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre FIFA serisinin son oyunu FIFA 22, EA Play'e ve dolaylı olarak Xbox Game Pass'e geliyor.                
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    FIFA 22, EA Play ve Xbox Game Pass'e geliyor
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    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan FIFA'nın son oyunu FIFA 22, EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ekleniyor.

    FIFA 22 EA Play'e Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde EA Play'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre FIFA 22, 23 Haziran'da EA Play'e eklenecek. Bu da EA Play'e eklenmesiyle birlikte aynı gün Xbox Game Pass'e de geleceği anlamına geliyor. FIFA 22 geçtiğimiz aylarda PS Plus'a geldiği için aslında bu haberin gelmesini de bekliyorduk.

    Yakın bir süreçte de büyük bir ihtimalle bu ayın geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli olacaktır. FIFA serisi ayrıca bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl FIFA 23'ün ardından isim değişikliğine gidecek. Sonraki yıllarda oyun EA Sports FC olarak devam edecek.

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    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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