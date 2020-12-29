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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı

    Ülkemizi FIFA ve Pes'te temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncularımızın belirleneceği eMilli Takım seçmeleri başlıyor.
    57 dk. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı
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    eSpor alanında ülkemizi FIFA ve PES'te temsil edecek olan efutbolcuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri için başvurular başladı. 

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    2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımımızda yer almaya hak kazanacak oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği seçmelerle belirlenecek.

    Seçmeler katılmak için kayıtlar ise geçtiğimiz gün başladı. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz adreste seçmelere başvurabilirsiniz. Son başvuru tarihi PES için 3 Ocak 2021. FIFA'nın başvuruları ise 16 Ocak'ta başlıyor ve 28 Ocak'ta bitiyor.

    İki aşamalı olarak planlanan seçmeler çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle yapılacaktır. Çeyrek final, yarı ve final turları ise çoklu maçlar üzerinden organize edilecek ve ülkemizi 2020-2021 sezonunda, eMilli Takım seviyesinde temsil edecek oyuncularımız belli olacaktır. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4 efutbolcu seçilecek.

    FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaktır. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer eMilli Takımımız; eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa, ülkemizi İngiltere'de düzenlenecek turnuvada temsil etme gururunu yaşayacaktır.

    Seçmelerin takvimini aşağıda bulabilirsiniz.

    Pro Evolution Soccer

    FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı
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    Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 1. TUR

    25 Aralık             Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

    3 Ocak                 Son Başvuru Tarihi

    4 Ocak                 Eşleşme Duyurularının Yapılması

    5 Ocak                 Seçmelerin Başlaması

    6 Ocak                 Seçmelerin Bitişi

    7 Ocak                 İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 2. TUR

    11 Ocak                Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

    17 Ocak                Son Başvuru Tarihi

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    18 Ocak                Eşleşme Duyurularının Yapılması

    19 Ocak                Seçmelerin Başlaması

    20 Ocak                Seçmelerin Bitişi

    21 Ocak                İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    Pro Evolution Soccer (Konami) Büyük Final

    26-27 Ocak         Büyük Final

    27 Ocak              PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

    FIFA

    FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı
    Tam Boyutta Gör

    FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 1. TUR

    16 Ocak              Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

    28 Ocak              Son Başvuru Tarihi

    29 Ocak              Eşleşme Duyurularının Yapılması

    30 - 31 Ocak      Seçmelerin Başlaması

    1 Şubat               İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 2. TUR

    2 Şubat                  Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

    9 Şubat                  Son Başvuru Tarihi

    10 Şubat                Eşleşme Duyurularının Yapılması

    11-12 Şubat         Seçmelerin Başlaması

    15 Şubat               İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

    FIFA (EA SPORTS) Büyük Final

    18-19 Şubat         Büyük Final

    22 Şubat              FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    8 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
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