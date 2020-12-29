FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı

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eSpor alanında ülkemizi FIFA ve PES'te temsil edecek olan efutbolcuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri için başvurular başladı.

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2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımımızda yer almaya hak kazanacak oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği seçmelerle belirlenecek.

Seçmeler katılmak için kayıtlar ise geçtiğimiz gün başladı. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz adreste seçmelere başvurabilirsiniz. Son başvuru tarihi PES için 3 Ocak 2021. FIFA'nın başvuruları ise 16 Ocak'ta başlıyor ve 28 Ocak'ta bitiyor.

İki aşamalı olarak planlanan seçmeler çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle yapılacaktır. Çeyrek final, yarı ve final turları ise çoklu maçlar üzerinden organize edilecek ve ülkemizi 2020-2021 sezonunda, eMilli Takım seviyesinde temsil edecek oyuncularımız belli olacaktır. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4 efutbolcu seçilecek.

FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaktır. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer eMilli Takımımız; eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa, ülkemizi İngiltere'de düzenlenecek turnuvada temsil etme gururunu yaşayacaktır.

Seçmelerin takvimini aşağıda bulabilirsiniz.

Pro Evolution Soccer

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Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 1. TUR

25 Aralık Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

3 Ocak Son Başvuru Tarihi

4 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması

5 Ocak Seçmelerin Başlaması

6 Ocak Seçmelerin Bitişi

7 Ocak İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 2. TUR

11 Ocak Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

17 Ocak Son Başvuru Tarihi

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18 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması

19 Ocak Seçmelerin Başlaması

20 Ocak Seçmelerin Bitişi

21 Ocak İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

Pro Evolution Soccer (Konami) Büyük Final

26-27 Ocak Büyük Final

27 Ocak PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

FIFA

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FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 1. TUR

16 Ocak Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

28 Ocak Son Başvuru Tarihi

29 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması

30 - 31 Ocak Seçmelerin Başlaması

1 Şubat İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 2. TUR

2 Şubat Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı

9 Şubat Son Başvuru Tarihi

10 Şubat Eşleşme Duyurularının Yapılması

11-12 Şubat Seçmelerin Başlaması

15 Şubat İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması

FIFA (EA SPORTS) Büyük Final

18-19 Şubat Büyük Final

22 Şubat FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu

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