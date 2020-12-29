FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı

eSpor alanında ülkemizi FIFA ve PES'te temsil edecek olan efutbolcuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri için başvurular başladı.
Ayrıca Bkz. "Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme"
2020-2021 sezonunda FIFA'nın düzenleyeceği eNations Cup ve UEFA'nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarında ülkemizi temsil edecek olan eMilli Takımımızda yer almaya hak kazanacak oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği seçmelerle belirlenecek.
Seçmeler katılmak için kayıtlar ise geçtiğimiz gün başladı. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz adreste seçmelere başvurabilirsiniz. Son başvuru tarihi PES için 3 Ocak 2021. FIFA'nın başvuruları ise 16 Ocak'ta başlıyor ve 28 Ocak'ta bitiyor.
İki aşamalı olarak planlanan seçmeler çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle yapılacaktır. Çeyrek final, yarı ve final turları ise çoklu maçlar üzerinden organize edilecek ve ülkemizi 2020-2021 sezonunda, eMilli Takım seviyesinde temsil edecek oyuncularımız belli olacaktır. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4 efutbolcu seçilecek.
FIFA eMilli Takımımız eNations Cup grup elemelerinde başarılı olduğu takdirde Danimarka'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacaktır. Aynı şekilde Pro Evolution Soccer eMilli Takımımız; eEuro 2020 grup elemelerinde başarılı olursa, ülkemizi İngiltere'de düzenlenecek turnuvada temsil etme gururunu yaşayacaktır.
Seçmelerin takvimini aşağıda bulabilirsiniz.
Pro Evolution Soccer
Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 1. TUR
25 Aralık Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
3 Ocak Son Başvuru Tarihi
4 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması
5 Ocak Seçmelerin Başlaması
6 Ocak Seçmelerin Bitişi
7 Ocak İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
Pro Evolution Soccer (Konami) Seçmeleri - 2. TUR
11 Ocak Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
17 Ocak Son Başvuru Tarihiİlginizi Çekebilir Witcher 3 ve Uncharted 4 gibi birçok oyunun arka planını anlatan kitap "Kan, Ter ve Pikseller" 8 Ocak'ta çıkıyor
18 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması
19 Ocak Seçmelerin Başlaması
20 Ocak Seçmelerin Bitişi
21 Ocak İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
Pro Evolution Soccer (Konami) Büyük Final
26-27 Ocak Büyük Final
27 Ocak PES21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu
FIFA
FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 1. TUR
16 Ocak Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
28 Ocak Son Başvuru Tarihi
29 Ocak Eşleşme Duyurularının Yapılması
30 - 31 Ocak Seçmelerin Başlaması
1 Şubat İlk Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
FIFA (EA Sports) Seçmeleri - 2. TUR
2 Şubat Başvuru ve Kayıtların Başlangıcı
9 Şubat Son Başvuru Tarihi
10 Şubat Eşleşme Duyurularının Yapılması
11-12 Şubat Seçmelerin Başlaması
15 Şubat İkinci Tur Seçmelerinden Büyük Finale kalan adayların duyurulması
FIFA (EA SPORTS) Büyük Final
18-19 Şubat Büyük Final
22 Şubat FIFA21 eMilli Takım oyuncularının duyurusu
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be