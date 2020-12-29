Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme

PC oyunculuğunun adeta merkezi olan Steam, pandemi döneminden en iyi şekilde yararlanan platformlardan oldu. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayıları sadece son bir yılda tam %40 büyüdü. Noel döneminde yine yeni bir rekor daha kırıldı.İlginizi Çekebilir EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla [Güncelleme]
Steam 2019 yılında en yüksek 17,6 milyon eş zamanlı oyuncu rakamı görmüştü. Bu yıl ise rekor 24,8 milyona yükseldi. Grafiğe baktığımızda, pandeminin başlamasıyla birlikte ani bir yükselik gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra ise yaz aylarında 20 milyonlara kadar düşmüş ve Ekim ayı gibi pik eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar 23-24 milyonlara yükselmiş.
Noel dönemlerinde pik eş zamanlı oyuncu sayısının yıllara göre karşılaştırılması:
- 2014 -- 8,3 milyon
- 2015 -- 11,6 milyon
- 2016 -- 13,6 milyon
- 2017 -- 17,9 milyon
- 2018 -- 16,9 milyon
- 2019 -- 17,6 milyon
- 2020 -- 24,8 milyon
Pandemi döneminde oyun sektörünün bu yıl yaklaşık %20'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Toplam gelirin yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Oyun sektörü böylece örneğin film sektörünün 2019 rakamlarından yüzde 80 daha büyük bir duruma ulaştı. Film sektörünün 2020'de küçülmesi bekleniyor, oyunculuk böylece filmi muhtemelen en az ikiye katlamış olacak.
Oyun sektöründeki müthiş büyümenin, COVID-19 aşılarının yayılması ve pandemi sonrası normalleşmenin başlamasıyla birlikte yavaşlaması bekleniyor.
https://steamdb.info/app/753/graphs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be