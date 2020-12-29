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    Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme

    Steam pandemi dönemi sayesinde müthiş bir yıl geçirdi. Eşzamanlı oyuncu sayılarında sadece bir yılda %40'ı aşan büyüme gerçekleşti. Noel döneminde yeni bir rekor daha kırıldı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme
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    PC oyunculuğunun adeta merkezi olan Steam, pandemi döneminden en iyi şekilde yararlanan platformlardan oldu. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayıları sadece son bir yılda tam %40 büyüdü. Noel döneminde yine yeni bir rekor daha kırıldı.

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    Steam 2019 yılında en yüksek 17,6 milyon eş zamanlı oyuncu rakamı görmüştü. Bu yıl ise rekor 24,8 milyona yükseldi. Grafiğe baktığımızda, pandeminin başlamasıyla birlikte ani bir yükselik gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra ise yaz aylarında 20 milyonlara kadar düşmüş ve Ekim ayı gibi pik eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar 23-24 milyonlara yükselmiş.

    Noel dönemlerinde pik eş zamanlı oyuncu sayısının yıllara göre karşılaştırılması:

    • 2014 -- 8,3 milyon
    • 2015 -- 11,6 milyon
    • 2016 -- 13,6 milyon
    • 2017 -- 17,9 milyon
    • 2018 -- 16,9 milyon
    • 2019 -- 17,6 milyon
    • 2020 -- 24,8 milyon

    Pandemi döneminde oyun sektörünün bu yıl yaklaşık %20'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Toplam gelirin yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Oyun sektörü böylece örneğin film sektörünün 2019 rakamlarından yüzde 80 daha büyük bir duruma ulaştı. Film sektörünün 2020'de küçülmesi bekleniyor, oyunculuk böylece filmi muhtemelen en az ikiye katlamış olacak.

    Oyun sektöründeki müthiş büyümenin, COVID-19 aşılarının yayılması ve pandemi sonrası normalleşmenin başlamasıyla birlikte yavaşlaması bekleniyor.



    https://steamdb.info/app/753/graphs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    2018 konsollar için ne sağlam yılmış, steam bile deli kan kaybetmiş.
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