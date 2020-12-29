Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme

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PC oyunculuğunun adeta merkezi olan Steam, pandemi döneminden en iyi şekilde yararlanan platformlardan oldu. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayıları sadece son bir yılda tam %40 büyüdü. Noel döneminde yine yeni bir rekor daha kırıldı.

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Steam 2019 yılında en yüksek 17,6 milyon eş zamanlı oyuncu rakamı görmüştü. Bu yıl ise rekor 24,8 milyona yükseldi. Grafiğe baktığımızda, pandeminin başlamasıyla birlikte ani bir yükselik gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra ise yaz aylarında 20 milyonlara kadar düşmüş ve Ekim ayı gibi pik eş zamanlı oyuncu sayısı tekrar 23-24 milyonlara yükselmiş.

Noel dönemlerinde pik eş zamanlı oyuncu sayısının yıllara göre karşılaştırılması:

2014 -- 8,3 milyon

-- 8,3 milyon 2015 -- 11,6 milyon

-- 11,6 milyon 2016 -- 13,6 milyon

-- 13,6 milyon 2017 -- 17,9 milyon

-- 17,9 milyon 2018 -- 16,9 milyon

-- 16,9 milyon 2019 -- 17,6 milyon

-- 17,6 milyon 2020 -- 24,8 milyon

Pandemi döneminde oyun sektörünün bu yıl yaklaşık %20'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Toplam gelirin yıl sonu itibarıyla 180 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Oyun sektörü böylece örneğin film sektörünün 2019 rakamlarından yüzde 80 daha büyük bir duruma ulaştı. Film sektörünün 2020'de küçülmesi bekleniyor, oyunculuk böylece filmi muhtemelen en az ikiye katlamış olacak.

Oyun sektöründeki müthiş büyümenin, COVID-19 aşılarının yayılması ve pandemi sonrası normalleşmenin başlamasıyla birlikte yavaşlaması bekleniyor.

https://steamdb.info/app/753/graphs/

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