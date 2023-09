Epic Games Store'da Eylül indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun ve indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games’te oyuncular için Eylül İndirimleri başladı. İşte bu indirimler kapsamında öne çıkan oyunlar...

Epic Games'te Eylül indirimleri başladı

Epic Games’te başlayan Eylül İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Dolayısıyla biz de bu etkinlik kapsamında öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik.

Öyle ki bu oyunlar arasından Red Dead Redemption 2, 1.150 TL'den 379,50 TL'ye, Star Wars: Jedi Survivor 1.199 TL'den 839 TL'ye, Battlefield 2042 ise 599 TL'den 179,99 TL'ye düştü. Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Mount & Blade 2: Bannerlord, Grand Theft Auto 5, Star Wars: Jedi Survivor, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Need for Speed Unbound dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor.

Epic Games'te haftanın ücretsizi belli oldu: 205 TL değerinde 4 gün önce eklendi

