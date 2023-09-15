Epic Games Store'da Eylül indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Epic Games'te Eylül indirimleri başladı
Epic Games’te başlayan Eylül İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Dolayısıyla biz de bu etkinlik kapsamında öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik.
Öyle ki bu oyunlar arasından Red Dead Redemption 2, 1.150 TL'den 379,50 TL'ye, Star Wars: Jedi Survivor 1.199 TL'den 839 TL'ye, Battlefield 2042 ise 599 TL'den 179,99 TL'ye düştü. Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Mount & Blade 2: Bannerlord, Grand Theft Auto 5, Star Wars: Jedi Survivor, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Need for Speed Unbound dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor.
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|275,62 TL
|551,25 TL
|-%50
|Need for Speed Unbound
|359,99 TL
|1.199 TL
|-%70
|Battlefield 5
|499 TL
|99,99 TL
|-%80
|Dead Space
|599,00 TL
|999,00 TL
|-%40
|Metro Exodus
|37,40 TL
|187,00TL
|-%80
|Red Deat Redemption 2
|379,50 TL
|1.150 TL
|-%67
|Star Wars: Jedi Survivor
|839,00 TL
|1.199 TL
|-%34
|F1 23
|719,99 TL
|1.199 TL
|-%40
|The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
|87,00 TL
|349 TL
|-%75
|It Takes Two
|139,99 TL
|399,00 TL
|-%65
|Ghost Recon Breakpoint
|139,80 TL
|699,00 TL
|-%80
|Cities: Skylines
|84,00 TL
|280,00 TL
|-%70
|Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
|117,80 TL
|589,00 TL
|-%80
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|279,99 TL
|349,99 TL
|-%50
|Disco Elysium – The Final Cut
|15,25 TL
|61,00 TL
|-%75
|Remnant: From the Ashes
|43,40 TL
|124,00 TL
|-%65
|Saints Row
|296,67 TL
|899,00 TL
|-%67
|Prince of Persia: The Forgotten Sands
|23,80 TL
|119,00 TL
|-%80
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.