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    Epic Games Store'da Eylül indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Eylül İndirimleri başladı. İşte Epic Games Eylül indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...  
    Epic Games Store'da Eylül indirimleri başladı! Öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun ve indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games’te oyuncular için Eylül İndirimleri başladı. İşte bu indirimler kapsamında öne çıkan oyunlar...

    Epic Games'te Eylül indirimleri başladı

    Epic Games’te başlayan Eylül İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Dolayısıyla biz de bu etkinlik kapsamında öne çıkan oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Öyle ki bu oyunlar arasından Red Dead Redemption 2, 1.150 TL'den 379,50 TL'ye, Star Wars: Jedi Survivor 1.199 TL'den 839 TL'ye, Battlefield 2042 ise 599 TL'den 179,99 TL'ye düştü. Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Mount & Blade 2: BannerlordGrand Theft Auto 5, Star Wars: Jedi Survivor, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Need for Speed Unbound dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. 

    Epic Games Eylül indirimlerinde öne çıkan oyunlar
    Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı İndirim Oranı
    Grand Theft Auto (GTA) 5 275,62 TL 551,25 TL -%50
    Need for Speed Unbound 359,99 TL 1.199 TL -%70
    Battlefield 5 499 TL 99,99 TL -%80
    Dead Space 599,00 TL 999,00 TL -%40
    Metro Exodus 37,40 TL 187,00TL -%80
    Red Deat Redemption 2 379,50 TL 1.150 TL -%67
    Star Wars: Jedi Survivor 839,00 TL 1.199 TL -%34
    F1 23 719,99 TL 1.199 TL -%40
    The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition 87,00 TL 349 TL -%75
    It Takes Two 139,99 TL 399,00 TL -%65
    Ghost Recon Breakpoint 139,80 TL 699,00 TL -%80
    Cities: Skylines 84,00 TL 280,00 TL -%70
    Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands 117,80 TL 589,00 TL -%80
    Mount & Blade 2: Bannerlord 279,99 TL 349,99 TL -%50
    Disco Elysium – The Final Cut 15,25 TL 61,00 TL -%75
    Remnant: From the Ashes 43,40 TL 124,00 TL -%65
    Saints Row 296,67 TL 899,00 TL -%67
    Prince of Persia: The Forgotten Sands 23,80 TL 119,00  TL -%80
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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