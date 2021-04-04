Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Mistwalker Corp'un yaptığı JRPG türündeki Fantasian, geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi.

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JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak

Geçtiğimiz günlerde Apple Arcade sistemine 30 yeni oyun eklendi ve bu oyunlardan birisi de Final Fantasy'nin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi'nin yeni JRPG oyunu Fantasian. Ayrıca Fantasian isimli bu yeni oyunun müziklerini de yine Final Fantasy'den tanınan Nobuo Uematsu besteliyor.

Oyuna başladığınız gibi zaten Final Fantasy esintilerini en ince detayda bile görebiliyorsunuz. Final Fantasy'nin eski oyunları gibi bu oyun da klasik bir JRPG. Eğer Final Fantasy serisini seviyorsanız veya JRPG seviyorsanız mutlaka bakın.

Ayrıca oyun, 150'den fazla el yapımı diorama kullanılarak oluşturulan bir görselliğe sahip. Bu yüzden aşağıdaki fragmanda da görebildiğiniz gibi oyunun kendine has bir görsellik tarzı bulunuyor. Oyunda kullanılan özel efektler Godzilla, Attack on Titan ve Ultraman gibi yapımlar üzerinde çalışan özel efekt konusunda deneyimli kişiler tarafından hazırlandı. Oyunu şu ada Apple Arcade sisteminde bulabilirsiniz. Apple Arcade ilk ay için ücretsiz ardından aylık 34,99 TL.

FANTASIA‪N‬ MISTWALKER CORPORATION Oyunlar 4.5 GB

https://www.pocketgamer.com/articles/086248/fantasian-is-a-gorgeous-adventure-rpg-out-now-on-apple-arcade/

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