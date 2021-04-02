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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası

    Apple'ın kendi cihazlar için sunduğu abonelik servisi Apple Arcade bugün eklenen oyunlar ile kütüphanesini iyice büyüttü. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 17:15 (Güncellendi, 03 Nisan, 16:37)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası
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    Şu anda oyun dünyasında bir hayli popüler olan abonelik servisini bildiğiniz gibi birkaç yıldır Apple da kullanıyor. Apple Arcade ismindeki bu servis yien aylık belirli bir servis karşılığında Apple cihazlarda oynayabildiğiniz bir oyun kütüphanesini sizlerin erişimine açıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

    Bu kütüphaneye bugün sabah saatlerinde 30 yeni oyun eklendi ve bu sayede kütüphanedeki oyun sayısını 180'e çıktı. Ayrıca bugün servisin lansmanından bu yana en çok oyunun eklendiği gün oldu. Oyunlara baktığımızda ise aralarında gerçekten çok kaliteli oyunlar olduğunu söylemek gerek.

    Bugün eklenen oyunların tamamı:

    1. Backgammon+
    2. BADLAND+
    3. Blek+
    4. Chameleon Run+
    5. Chess - Play and Learn+
    6. Clap Hanz Golf
    7. Cut the Rope Remastered
    8. Don't Starve Pocket Edition
    9. Fantasian
    10. Flipflop Solitaire+
    11. Fruit Ninja Classic+
    12. Good Sudoku+
    13. Mahjong Titan+
    14. Mini Metro+
    15. Monument Valley+
    16. Muhteşem Dama+
    17. NBA 2K21 Arcade Edition
    18. Really Bad Chess+
    19. Reigns
    20. Simon's Cat - Story Time Solitaire by MobilityWare+
    21. SongPop Party
    22. SpellTower+
    23. Star Trek Legends
    24. Sudoku Simple+
    25. Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
    26. The Oregon Trail
    27. The Room Two+
    28. Threes! - Arcade
    29. Tiny Crossword+
    30. Wonderbox: Macera Atölyesi
    31. World of Demons

    Oyunların arasında bir hayli popüler yapımların bulunduğunu söylemek gerek. Bu oyunlar dışında şahsi olarak sizlere en azından bir bakmanızı tavsiye ettiğim oyunlar şöyle: Fantasian, World of Demons, The Oregon Trail ve Blek. 

    Apple Arcade ilk ay için ücretsiz ardından aylık 34,99 TL. Eğer yeni bir cihaz alırsanız 3 aylık hediye de cihazın içerisinde geliyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    A Apsny 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sisteme özel Ex oyun mantığında oyunlar çıkmalı ve donanım belli olduğu için konsol gibi sabit fps gibi daha iyi grafikler gibi normalde mobil oyunlarda olmayan şeyler olmalı.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefon aldık diye hediye ettiler de ben pek beğenemedim. Oyunlar çok basit kalıyor. Belki de benim beklentimi karşılamadı.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadarmis aylik abonelik ucreti
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    dur haberi okuyayım da söyleyeyim sana ..... heh buldum.... Apple Arcade ilk ay için ücretsiz ardından aylık 34,99 TL. Eğer yeni bir cihaz alırsanız 3 aylık hediye de cihazın içerisinde geliyor. yazıyor.
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