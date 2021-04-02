Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör

Şu anda oyun dünyasında bir hayli popüler olan abonelik servisini bildiğiniz gibi birkaç yıldır Apple da kullanıyor. Apple Arcade ismindeki bu servis yien aylık belirli bir servis karşılığında Apple cihazlarda oynayabildiğiniz bir oyun kütüphanesini sizlerin erişimine açıyor.

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Bu kütüphaneye bugün sabah saatlerinde 30 yeni oyun eklendi ve bu sayede kütüphanedeki oyun sayısını 180'e çıktı. Ayrıca bugün servisin lansmanından bu yana en çok oyunun eklendiği gün oldu. Oyunlara baktığımızda ise aralarında gerçekten çok kaliteli oyunlar olduğunu söylemek gerek.

Bugün eklenen oyunların tamamı:

Backgammon+ BADLAND+ Blek+ Chameleon Run+ Chess - Play and Learn+ Clap Hanz Golf Cut the Rope Remastered Don't Starve Pocket Edition Fantasian Flipflop Solitaire+ Fruit Ninja Classic+ Good Sudoku+ Mahjong Titan+ Mini Metro+ Monument Valley+ Muhteşem Dama+ NBA 2K21 Arcade Edition Really Bad Chess+ Reigns Simon's Cat - Story Time Solitaire by MobilityWare+ SongPop Party SpellTower+ Star Trek Legends Sudoku Simple+ Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat The Oregon Trail The Room Two+ Threes! - Arcade Tiny Crossword+ Wonderbox: Macera Atölyesi World of Demons

Oyunların arasında bir hayli popüler yapımların bulunduğunu söylemek gerek. Bu oyunlar dışında şahsi olarak sizlere en azından bir bakmanızı tavsiye ettiğim oyunlar şöyle: Fantasian, World of Demons, The Oregon Trail ve Blek.

Apple Arcade ilk ay için ücretsiz ardından aylık 34,99 TL. Eğer yeni bir cihaz alırsanız 3 aylık hediye de cihazın içerisinde geliyor.

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