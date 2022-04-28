Finlandiya, ele geçirilen BTC’ler ile Ukrayna’ya yardım edecek

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Ukrayna’ya kripto odaklı milyonlarca dolarlık bağışlar yapıldı. Bu kez bir adım da Finlandiya’dan geldi. Finlandiya hükümeti, suç operasyonlarında ele geçirdiği Bitcoin’i (BTC), Ukrayna’ya bağışlamayı düşünüyor.

Finlandiya hükümeti, soruşturmalardan ele geçirdiği Bitcoin’ler için yeni bir adres buldu. Hükümet, ele geçirdiği BTC’leri Ukrayna’ya gönderebilir.

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Finlandiya medya kuruluşu Helsingin Sanomat‘ın paylaştığına göre; henüz bağışlanacak Bitcoin miktarı belirlenmedi ancak potansiyel fiyatın mevcut değerle 77 milyon dolar civarında olabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca elde edilen bilgilere göre; Finlandiya hükümeti 1.981 BTC (yaklaşık olarak 78 milyon dolar) ele geçirmiş durumda. Bu Bitcoin’lere, Finlandiya gümrük yetkilileri tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili soruşturmalarda el konuldu.

Ayrıca belirtmek gerekirse ülkenin mahkemeleri, söz konusu Bitcoin’lerin devlete devredilmesini emredip, bu BTC‘leri nakde çevirmek istiyor. Ancak kaynaklar ülkenin Bitcoin’leri doğrudan Ukrayna’ya bağışlayabileceğini de belirtiyor. Ek olarak diğer açıklanmayan kaynaklara göre, Bitcoin varlıklarını Ukrayna’ya yardım etmek için aktif olarak kullanma kararı çoktan alındı.

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