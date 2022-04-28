Finlandiya, ele geçirilen BTC’ler ile Ukrayna’ya yardım edecek

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Ukrayna’ya kripto odaklı milyonlarca dolarlık bağışlar yapıldı. Bu kez bir adım da Finlandiya’dan geldi. Finlandiya hükümeti, suç operasyonlarında ele geçirdiği Bitcoin’i (BTC), Ukrayna’ya bağışlamayı düşünüyor.
Finlandiya hükümeti, soruşturmalardan ele geçirdiği Bitcoin’ler için yeni bir adres buldu. Hükümet, ele geçirdiği BTC’leri Ukrayna’ya gönderebilir.
Finlandiya medya kuruluşu Helsingin Sanomat‘ın paylaştığına göre; henüz bağışlanacak Bitcoin miktarı belirlenmedi ancak potansiyel fiyatın mevcut değerle 77 milyon dolar civarında olabileceği ifade ediliyor.
Ayrıca elde edilen bilgilere göre; Finlandiya hükümeti 1.981 BTC (yaklaşık olarak 78 milyon dolar) ele geçirmiş durumda. Bu Bitcoin’lere, Finlandiya gümrük yetkilileri tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili soruşturmalarda el konuldu.
Ayrıca belirtmek gerekirse ülkenin mahkemeleri, söz konusu Bitcoin’lerin devlete devredilmesini emredip, bu BTC‘leri nakde çevirmek istiyor. Ancak kaynaklar ülkenin Bitcoin’leri doğrudan Ukrayna’ya bağışlayabileceğini de belirtiyor. Ek olarak diğer açıklanmayan kaynaklara göre, Bitcoin varlıklarını Ukrayna’ya yardım etmek için aktif olarak kullanma kararı çoktan alındı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.