Fire Emblem Heroes oyunu 1 milyar dolar gelire ulaştı

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Kendi konsol ekosistemine odaklandığı için mobil tarafta biraz daha az varlık gösteren Nintendo uzun yıllardır stabil bir şekilde gelir kazanmaya devam ediyor. Firmanın 1 milyar doları geçen ilk oyunu Fire Emblem Heroes oldu.

Fire Emblem Heroes bir ilke imza attı

Dr. Mario World oyununun sunucularını kapatan Nintendo’nun mobil tarafta 5 önemli oyunu yer alıyor: Fire Emblem Heroes, Super Mario Run, Dragalia Lost, Animal Crossing ve Mario Kart Tour.

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Nintendo’nun mobil macerası 2017 ilk çeyrek baz alınarak hesap ediliyor zira ilk oyun olan Miitomo iki yıl aradan sonra 2018 yılında kapatılmıştı. Fire Emblem Heroes bu dönemde piyasaya çıktı ve aradan neredeyse 5 yıl geçti.

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Tüm zamanlar ele alındığında Nintendo mobil oyunları 2.36 milyar dolar gelir elde etmiş. Fire Emblem Heroes 1 milyar doları geçen ilk oyun durumunda. Zaten çıktığı dönemde de önemli bir gelir elde etmişti. Toplamda 17.8 milyon adet indirilmiş durumda. Animal Crossing ve Mario Kart Tour oyunları 282 milyon dolar gelir elde etmiş. Dragalia Lost ise 168 milyon dolarda seyrediyor.

Mobil oyunlar Nintendo’nun çeyrek dönem gelirlerinin onda birine tekabül ediyor. Genel olarak oyun içi satışlardan gelir elde edildiği için önümüzdeki dönemde de Nintendo’nun bu stratejiyi devam ettirmesi bekleniyor.

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