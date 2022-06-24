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    Dünyanın en büyük Xbox Series X konsolu ile tanışın

    Bir amatör mühendis kendi imkânlarıyla dev bir Xbox Series X konsolu geliştirdi. Aynı oyun tecrübesini yaşatan dev konsolu taşımak ise pek mümkün görünmüyor.    
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    Xbox Series X
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    Geçtiğimiz hafta dünyanın en ince PlayStation 5 konsolunu gördükten sonra bu hafta da dünyanın en büyük Xbox Series X konsolu ortaya çıktı. Elbette resmi olarak değil amatör tarzda hazırlanan projeler.

    En büyük Xbox Series X

    Mühendis Michael Pick ve ZHC tarafından hazırlanan dev konsol 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde. 113Kg ağırlığa sahip olan konsolun bir odadan diğerine taşınması ile oldukça güç.

    Mühendis çalışır bir Xbox Series X donanımını kasa içerisine entegre etmiş. Bir Arduino ünitesi ile dev tuşların çalışması sağlanmış. Özel yuva sayesinde orijinal konsolu çıkararak disk değişimi gibi işlemler yapılabiliyor. Bunun haricinde yine kontrolcü aksesuarlarını bağlayarak oyun oynamak mümkün. Projenin Guinness Rekorlar Kitabına girdiği ifade ediliyor. Özel merak haricinde elbette bu devasa konsolu oturma odasına koymak isteyen pek çıkmayacaktır.

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