Dünyanın en büyük Xbox Series X konsolu ile tanışın

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz hafta dünyanın en ince PlayStation 5 konsolunu gördükten sonra bu hafta da dünyanın en büyük Xbox Series X konsolu ortaya çıktı. Elbette resmi olarak değil amatör tarzda hazırlanan projeler.

En büyük Xbox Series X

Mühendis Michael Pick ve ZHC tarafından hazırlanan dev konsol 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde. 113Kg ağırlığa sahip olan konsolun bir odadan diğerine taşınması ile oldukça güç.

Bir Youtuber kendi Playstation 5 Slim versiyonunu tasarladı 2 gün önce eklendi

Mühendis çalışır bir Xbox Series X donanımını kasa içerisine entegre etmiş. Bir Arduino ünitesi ile dev tuşların çalışması sağlanmış. Özel yuva sayesinde orijinal konsolu çıkararak disk değişimi gibi işlemler yapılabiliyor. Bunun haricinde yine kontrolcü aksesuarlarını bağlayarak oyun oynamak mümkün. Projenin Guinness Rekorlar Kitabına girdiği ifade ediliyor. Özel merak haricinde elbette bu devasa konsolu oturma odasına koymak isteyen pek çıkmayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.