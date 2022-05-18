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Blockchain sektörü tüm hızıyla büyümeye devam ederken şirketler de bu alana yatırımlarını gerçekleştiriyor. Son olarak 1.200’den fazla finansal kuruma hizmet veren Fireblocks’tan bir hamle geldi. Fireblocks, geliştiricilerin DeFi, GameFi ve NFT ürünleri ve hizmetleri oluşturması için bir dizi araç içeren yeni bir web3 platformunu açıkladı.

Dijital varlık odaklı finansal şirket Fireblocks, bugün yaptığı açıklamada yeni bir platformunu duyurdu. Fireblocks, alternatif varlık yöneticileri ve sermaye piyasası katılımcıları için merkezi olmayan uygulamalar, borsalar ve NFT pazarları dünyasına güvenli erişimin kilidini açacağını duyurdu.

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Söz konusu bu yeni ürün paketi, oyun stüdyolarından, NFT hizmetlerinden ve Web3 için ürünler oluşturan finans kurumlarından net iş almayı hedefliyor.

Bunun yanında Fireblocks hâlihazırda Animoca, Stardust, MoonPay, Xternity Games, Griffin Gaming, Wirex, Celsius ve Utopian Labs gibi şirketlere de hizmet verdiğini belirtelim. Son olarak şirket daha öncesinde de benzer adımlar atmış ve ödeme devi FIS ile iş birliği yapmıştı.

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Fireblocks’dan NFT, DeFi ve GameFi odaklı yeni platform