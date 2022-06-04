Mozilla’dan gizlilik için yeni bir adım: Firefox’a çevrimdışı çeviri desteği geliyor

Mozilla Firefox, son yıllarda her ne kadar pazar payı kaybetse de gizlilik için önemli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Kullanıcıların verilerini sunuculara göndermek istemeyen Mozilla, Firefox için yeni bir eklenti geliştirdi.
İnternet bağlantısı gerekmeden çeviri yapabileceksiniz
Yeni eklenti ile Firefox, çeviri yapmak için internet bağlantısına gerek duymayacak ve verileri sunucular ile paylaşmayacak. Böylece daha güvenli bir çeviri deneyimi sunulacak. Mozilla’nın yeni eklentisi Avrupa Birliği’nin desteklediği Project Bergamot kapsamında geliştirildi. Yeni eklenti, ilk çalışmasında kullanıcının bilgisayarına bazı dosyalar indirecek ve bundan sonra dil modelleri ve sayfa içi çeviri algoritmalarının tamamı kullanıcının bilgisayarında bulunacak ve yerel olarak yürütülecek.
Mozilla’nın yeni eklentisi şimdilik yalnızca İngilizce ve 12 dil arasında çalışıyor. Bu diller ise İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Estonca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe Bokmal ve Nynorsk, Farsça, Portekizce ve Rusça olarak belirtilmiş durumda. Mozilla, yeni dillerin eklenmesi ve test edilmesi için kullanıcıların yardımını istiyor. Mozilla’nın yeni eklentisi henüz deneme aşamasında ancak zaman geçtikçe daha küresel bir deneyim sunacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.