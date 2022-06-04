Mozilla’dan gizlilik için yeni bir adım: Firefox’a çevrimdışı çeviri desteği geliyor

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Mozilla Firefox, son yıllarda her ne kadar pazar payı kaybetse de gizlilik için önemli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Kullanıcıların verilerini sunuculara göndermek istemeyen Mozilla, Firefox için yeni bir eklenti geliştirdi.

İnternet bağlantısı gerekmeden çeviri yapabileceksiniz

Yeni eklenti ile Firefox, çeviri yapmak için internet bağlantısına gerek duymayacak ve verileri sunucular ile paylaşmayacak. Böylece daha güvenli bir çeviri deneyimi sunulacak. Mozilla’nın yeni eklentisi Avrupa Birliği’nin desteklediği Project Bergamot kapsamında geliştirildi. Yeni eklenti, ilk çalışmasında kullanıcının bilgisayarına bazı dosyalar indirecek ve bundan sonra dil modelleri ve sayfa içi çeviri algoritmalarının tamamı kullanıcının bilgisayarında bulunacak ve yerel olarak yürütülecek.

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Mozilla’nın yeni eklentisi şimdilik yalnızca İngilizce ve 12 dil arasında çalışıyor. Bu diller ise İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Estonca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe Bokmal ve Nynorsk, Farsça, Portekizce ve Rusça olarak belirtilmiş durumda. Mozilla, yeni dillerin eklenmesi ve test edilmesi için kullanıcıların yardımını istiyor. Mozilla’nın yeni eklentisi henüz deneme aşamasında ancak zaman geçtikçe daha küresel bir deneyim sunacaktır.

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