Google Asistan, konum tabanlı hatırlatıcı özelliğini kaybediyor

Google, akıllı sesli asistanındaki bazı özellikleri kullanımdan kaldırıyor. Google Asistan kullanıcıları artık belirli bir konum için hatırlatıcı oluşturma seçeneğini kullanamayacak. Bununla birlikte başka birine hatırlatıcı atama özelliği de sonlandırılıyor.

Yakında tüm kullanıcılar için erişilemez olacak

Google'ın ilk olarak 2018'de sunduğu Google Home cihazları aracılığıyla konum tabanlı hatırlatıcılar oluşturma özelliği kısa bir süre içerisinde kullanımdan kaldırılacak. Bir Google destek sayfası aracılığıyla duyurulan bu güncelleme, kullanıcıların artık daha önceden ayarladıkları belirli konumlara geldiklerinde görevleri yapmalarını hatırlatan uyarıları göremeyecekleri anlamına geliyor.

Google Asistan, yakında kullanıcıların sesini tanıyabilir 6 gün önce eklendi

Destek sayfası ayrıca birisi için atanabilir hatırlatıcılar için de desteğin sonlanacağını gösteriyor. Google Chat veya Gmail'de görevler atamaya devam edilebilse de Google Asistan artık başka biri için hatırlatıcı oluşturulmasına olanak tanımayacak.

Google, her iki özelliğinde kaldırılmasına dair bir açıklama yapmadı ancak her iki özellik de bazı kullanıcılarda artık kullanılamıyor ve yakında tüm kullanıcılarda erişilebilirliğini kaybedecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.