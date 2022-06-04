Google Asistan, konum tabanlı hatırlatıcı özelliğini kaybediyor

Google, akıllı sesli asistanındaki bazı özellikleri kullanımdan kaldırıyor. Google Asistan kullanıcıları artık belirli bir konum için hatırlatıcı oluşturma seçeneğini kullanamayacak. Bununla birlikte başka birine hatırlatıcı atama özelliği de sonlandırılıyor.
Yakında tüm kullanıcılar için erişilemez olacak
Google'ın ilk olarak 2018'de sunduğu Google Home cihazları aracılığıyla konum tabanlı hatırlatıcılar oluşturma özelliği kısa bir süre içerisinde kullanımdan kaldırılacak. Bir Google destek sayfası aracılığıyla duyurulan bu güncelleme, kullanıcıların artık daha önceden ayarladıkları belirli konumlara geldiklerinde görevleri yapmalarını hatırlatan uyarıları göremeyecekleri anlamına geliyor.
Destek sayfası ayrıca birisi için atanabilir hatırlatıcılar için de desteğin sonlanacağını gösteriyor. Google Chat veya Gmail'de görevler atamaya devam edilebilse de Google Asistan artık başka biri için hatırlatıcı oluşturulmasına olanak tanımayacak.
Google, her iki özelliğinde kaldırılmasına dair bir açıklama yapmadı ancak her iki özellik de bazı kullanıcılarda artık kullanılamıyor ve yakında tüm kullanıcılarda erişilebilirliğini kaybedecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.