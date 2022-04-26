Firefox’tan mesaj var: Herhangi bir milyardere satmayacağız

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Twitter’ın rekor bir meblağ karşılığında Elon Musk tarafından satın alınması haliyle internetin belirli grupların elinde olmaması gerektiğini savunan kesimleri rahatsız etti. Firefox tarayıcı platformu bunlardan birisi.

Firefox’tan mesaj var

Internet Explorer hakimiyetine karşı ciddi olarak ilk sahaya çıkan ve özgür bir interneti savunan Firefox tarayıcısı Twitter satışının üzerine bir paylaşım yaptı. Platform kesinlikle bir milyardere satılmayacağına dair söz verdi. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle Mozilla ekonomik sıkıntıya girmiş ve işten çıkarmalar yaşanmıştı.

Twitter’da değişim zamanı 2 sa. önce eklendi

Mesajında biraz kinâye olsa da Firefox aslında son dönemdeki gelişmelere ışık tutuyor. Jeff Bezos’un Washington Post’u satın alması da benzer bir tepki uyandırmıştı. Ne var ki sürdürülebilir bir strateji için sürekli bir gelir modeli şart. Bu da milyarderlerin yaptığı rekor teklifleri cazip hale getiriyor.

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