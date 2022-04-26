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    Firefox’tan mesaj var: Herhangi bir milyardere satmayacağız

    Pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan ve çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalan Mozilla, ne olursa olsun bir milyardere tarayıcısını satmayacağına dair söz verdi.
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    Firefox
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    Twitter’ın rekor bir meblağ karşılığında Elon Musk tarafından satın alınması haliyle internetin belirli grupların elinde olmaması gerektiğini savunan kesimleri rahatsız etti. Firefox tarayıcı platformu bunlardan birisi. 

    Firefox’tan mesaj var

    Internet Explorer hakimiyetine karşı ciddi olarak ilk sahaya çıkan ve özgür bir interneti savunan Firefox tarayıcısı Twitter satışının üzerine bir paylaşım yaptı. Platform kesinlikle bir milyardere satılmayacağına dair söz verdi. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle Mozilla ekonomik sıkıntıya girmiş ve işten çıkarmalar yaşanmıştı.

    Mesajında biraz kinâye olsa da Firefox aslında son dönemdeki gelişmelere ışık tutuyor. Jeff Bezos’un Washington Post’u satın alması da benzer bir tepki uyandırmıştı. Ne var ki sürdürülebilir bir strateji için sürekli bir gelir modeli şart. Bu da milyarderlerin yaptığı rekor teklifleri cazip hale getiriyor. 


     

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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