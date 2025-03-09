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    Fiyat performans canavarı: POCO F7 Pro sızdırıldı

    POCO'nun merakla beklenen telefonları POCO F7 ve F7 Pro çok yakında geliyor. Peki yeni fiyat-performans telefonları neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...    
    Fiyat performans canavarı: POCO F7 Pro sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, yeni akıllı telefonları POCO X7 ve F7 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Marka, henüz cihazlar hakkında bir görsel veya bilgi duyurmadı ancak bir süredir X7 ve F7 modellerine ait sızıntılar paylaşılıyor. Son olarak POCO F7 Pro'nun detaylı özellikleri ortaya çıktı.

    POCO F7 Pro neler sunacak?

    POCO, her yıl olduğu gibi yeni "F" serisi telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Buna göre POCO F7, F7 Pro ve F7 Ultra modellerinden oluşacak serinin daha önce bazı detaylarına değinmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, POCO F7 Pro'nun Xiaomi Redmi K80'i temel alacağı ortaya çıktı.

    Son sızıntılara göre, POCO F7 Pro'nun global versiyonu ''24117RK2CG'' kod adına sahip. Telefonun ön yüzünde 6,67 inç boyutlarında 120Hz OLED panele sahip olması bekleniyor. Üstelik bu panel 3.200 nit parlaklık, %89,3 ekran-gövde oranı ile sunulacak. Öte yandan F7 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Android 15 ile kutusundan çıkması bekleniyor.

    Bu konfigürasyonda ise 12 GB LPDDR5X RAM, OIS destekli 50MP+8MP kamera bulunacak. Poco F7 Pro'nun batarya kapasitesi konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Bazı kaynaklar 6.500 mAh gibi etkileyici bir kapasite öne sürerken, diğer raporlar 5.500 mAh'lik bir pilin kullanılacağını belirtiyor. Ancak Xiaomi, tıpkı Xiaomi 15 Ultra'da olduğu gibi küresel pazar için daha düşük kapasite tercih edebilir. 

    Telefonun fiyatı ise henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan POCO F6 Pro'nun 420 dolardan çıkış yaptığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatların korunduğunu görebiliriz.

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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    turkelvis 3 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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    cfm nedir hepsijet taşımacı olmak ne kadar kazanıyor p**** s******** kan uykusu nedir oyuncu bahsinde oyuncu oynamazsa

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