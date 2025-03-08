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    Poco popüler serisine uzun zaman sonra ilk kez Ultra modelini ekleyecek!

    Poco’nun F serisine bu yıl sürpriz bir model ekleniyor. Geekbench AI’de görülen Poco F7 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 120W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. 

    Poco popüler serisine uzun zaman sonra Ultra modelini ekleyecek

    Poco’nun F serisi, bu yıl beklenmedik bir genişlemeye sahne oluyor. Genellikle yalnızca standart ve Pro modelleriyle tanıtılan seri, bu kez global pazarda F7 Ultra isimli yeni bir modelle tamamlanacak. Yaklaşan lansmanın sinyalleri, cihazın Geekbench AI veri tabanında görülmesiyle iyice belirginleşti.

    XpertPick tarafından tespit edilen Poco F7 Ultra, 24122RKC7G model numarasıyla listelendi. Verilere göre, cihaz Qualcomm’un en güçlü yongalarından Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanıyor. 16 GB RAM ile desteklenen model, Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

    F7 Ultra’nın aslında Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış versiyonu olacağı yönünde iddialar var. Bu iddiaları destekleyen en önemli kanıtlardan biri de Geekbench AI sonuçları. Eğer söylentiler doğruysa, cihaz 6,67 inçlik 2K çözünürlüğe sahip bir OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunacak. Güç tarafında ise 6.000 mAh kapasiteli batarya, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Kamera özellikleri de dikkat çekici. Ön tarafta 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunurken, arka panelde 50 megapiksel OIS destekli ana kamera, 32 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel 2x telefoto sensör yer alıyor.

    F7 Ultra ve F7 Pro’nun bu ay içinde resmî olarak tanıtılması bekleniyor. F7 Pro’nun, Redmi K80’in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Poco F7 modeli ise 2025’in ikinci çeyreğinde Snapdragon 8s Elite işlemciyle piyasaya çıkacak. Ancak F7 Ultra ve F7 Pro’nun her pazarda satışa sunulmayabileceği, buna karşın Poco F7’nin daha geniş bir kitleye hitap edeceği konuşuluyor. Yeni modellerin tüm detayları için Poco’nun lansman etkinliği merakla bekleniyor.

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    turkelvis 2 gün önce

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