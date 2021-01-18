Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı

    Bir zamanların en popüler oyunlarından biri olan Flapy Bird ve shoot'em up oyun Resogun'ın karışımı olan METBOY!, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.
    11 dk.
    3
    25
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rebuild Games'in yaptığı Flapy Bird ve shoot'em up oyun Resogun'ın karışımı olan aksiyon oyunu METBOY!, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı"

    Bazı eski Pokémon geliştiricilerinin yayınladığı METBOY!, temelde bir aksiyon oyunu. Oyunda birbirinden farklı, renkli ve yaratıcı karakterler içeren METBOY!'da istilacılara karşı kendinizi savunurken Seven Coloured Gem'i çalmaya çalışacaksınız. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor

    Oyun bu yılın sonlarında Super Metboy ismiyle Nintendo Switch için çıkışını yapacak.

    Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebiliyor. iOS cihazlarda iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor, Android cihazlarda ise Android 5.0 ve sonrası bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun boyutu yaklaşık 220 MB.

    Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    METBOY! METBOY! METBOY! METBOY! Rebuild Games LLC. Oyunlar Ücretsiz 218.7 MB

    METBOY! METBOY! METBOY! METBOY! REBUILD GAMES Aksiyon Ücretsiz 97M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    9 saat önce
    trustrank

    wqe

    23 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı Sonraki John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama 1 sa. Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor 1 sa. Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu 2 sa. NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO) 2 sa. MIT’nin hibrit-elektrikli uçak konsepti, sektörün hava kirliliğine olan katkısını azaltmayı vadediyor 4 sa. Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi 4 sa. Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth 4 sa. Koronavirüs aşısı için müjdeli haber ! Yeni aşılar yolda ! 5 sa. Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi 5 sa. DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı 6 sa. Lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, sızdırılan videolarda görüntülendi 6 sa. Logitech Wireless Combo MK295 Klavye-Fare Seti - İnceleme 6 sa. Apple'dan sekiz yıl sonra bir ilk: iMac'lerin tasarımı yenileniyor 7 sa. DisplayPort 2.0 destekli monitörler bu yıl geliyor 7 sa. Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı 8 sa. Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı 8 sa. Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde 8 sa. Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple 8 sa. Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir 9 sa. Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız