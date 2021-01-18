Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rebuild Games'in yaptığı Flapy Bird ve shoot'em up oyun Resogun'ın karışımı olan aksiyon oyunu METBOY!, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı"
Bazı eski Pokémon geliştiricilerinin yayınladığı METBOY!, temelde bir aksiyon oyunu. Oyunda birbirinden farklı, renkli ve yaratıcı karakterler içeren METBOY!'da istilacılara karşı kendinizi savunurken Seven Coloured Gem'i çalmaya çalışacaksınız.İlginizi Çekebilir Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor
Oyun bu yılın sonlarında Super Metboy ismiyle Nintendo Switch için çıkışını yapacak.
Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebiliyor. iOS cihazlarda iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor, Android cihazlarda ise Android 5.0 ve sonrası bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun boyutu yaklaşık 220 MB.
Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
METBOY! Rebuild Games LLC. Oyunlar Ücretsiz 218.7 MB
METBOY! REBUILD GAMES Aksiyon Ücretsiz 97M
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü