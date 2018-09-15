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NASA, Florence Kasırgası'nın uzaydan görüntülerini yayınladı (VİDEO)

NASA, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerine ulaşan Florence Kasırgası'nın uzaydan görüntülerini yayınladı. İşte o inanılmaz görüntüler:
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınladığı görüntülerle bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansının geçtiğimz günlerde yayınladığı bu videoda ABD'yi vuran dev Florence Kasırgası'nı uzaydan görme fırsatı yakalıyoruz.

NASA'nın açıklamalarına göre video 14 Eylül'de Türkiye saati ile 14.41'de çekilmiş. Uzay ajansı, yayınlanan görüntülerde Florence Kasırgası'nın saatteki hızının tam 145 kilometre olduğunu söylüyor. Yani videoda kategori 1 sınıfında bir kasırga görüyoruz. Kasırga, Cuma günü Kuzey Carolina kıyılarına ulaşmış ve bölgede büyük sellerin oluşmasına neden olmuştu.

Kuzey ve Güney Carolina'daki birçok yerleşim yerinin su seviyesini 60 santimetre kadar artıran Florence Kasırgası, açıklanan son verilere göre 950 bin kişiyi elektriksiz bırakmış. Kasırgada ayrıca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Son olarak Avrupa Uzay Ajası'nın yayınladığı video:


https://www.youtube.com/watch?v=2HmsjyJclWY Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Manzara güzel ama tam pikniklik.
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