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Flurry: Apple Tablet, iPhone OS 3.2'de çalışıyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Flurry: Apple Tablet, iPhone OS 3.2'de çalışıyor
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Apple'ın 27 Ocak'daki etkinliğine yaklaşık 2 gün kala, mobil analitik firmalarından Flurry, dikkat çeken bir bilgiyi kendi blog sitesinden yayınladı. Flurry, 50 adet Apple tablet'in firmanın Infinite Loop, Cupertino'daki merkez yerleşkesinde kullanıldığını iddia etti.

Blog'da yayınlanan yazıya göre karakteristik özellikleri tabletle çakışan bu cihazlar, iPhone OS 3.2 işletim sisteminde çalışıyor. Cihazlara AppStore'daki, çoğunluğunu oyunlar ve eğlence uygulamalarının oluşturduğu, 200 uygulamada rastlanmış. Firma, bu cihazlarla ilk olarak Ekim ayında karşılaşıldığını ancak Ocak ayı içersinde kullanımında ciddi bir artış yaşandığının altını çiziyor.

2 gün kala ortaya atılan bu iddiaları yorumlamak gerekirse, beklentilerin aksine Apple tablet için ayrı bir işletim sistemi hazırlamak yerine mevcut iPhone OS'i kullandı. Bu sayede tabletin AppStore'daki uygulamalara da destek vermesi sağlandı. Ancak bazı kaynakların Apple'ın Mac OS X ile iPhone OS'i tabletin işletim sistemi için yeniden harmanladığını iddia ediyor.

Flurry, mobil uygulamaların hangi modellerde, nerelerde kullanıldığına dair bilgileri toplayarak geliştiricileri bu yönde bilgilendiren firmalardan biri.


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talh4wk 9 yıl
Ben de iPhone OS ile MAC OS X harmanı bişey çıkacağını düşünüyorum..Sonuçta App Store daki binlerce uygulamadan mahrum kalmak istememiştir heralde Steve Jobs bunun içindir ki iPhone OS de gerekli ama tablet olarak çıkacağı içinde MAC OS ağırlıklı bi işletim sistemi olacaktır bence..

aynen +1
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surur1 9 yıl
Apple'ın E-Book içerik partneri McGraw Hill CEOsu Iphone Os kullanılacağını doğrulamış:
cnbc.com/...

Geçmiş ola. Hayaller suya düştü.
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Shady 9 yıl
Arkadaşlar bu iddia sadece Flurry firmasına ait. Herhangi birşekilde Apple'a alakası yok. Tablet hakkındaki kesin bilgileri ancak ve ancak 27 Ocak'da öğrenebileceğiz. Flurry doğru mu söylüyor, yanlış mı bunu 2 gün sonra öğreneceğiz.
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ilkker 9 yıl
bekleyelim 27 sini. boyleyse kimse almaz ya
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O.Beverly 9 yıl

ilkker

bekleyelim 27 sini. boyleyse kimse almaz ya

Bence de,iPhone Os kullanılıyorsa iPhone dan bir farkı olmayacaktır.Mac Os un iPhone Os ile harmanlanmış bir versiyonunu kullanacağını veya dokunmatik arayüze uygun ham Mac OS kullanılacağını düşünüyorum.
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koxp94 9 yıl
daha geniş ekranlı iPhone'dan farkı ne olur?
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Psycna 9 yıl
kesin mi ki bu haber? herkes birden çöktü. bence hiçbirşeye kulak asmadan 27sini beklemek lazım en azından alacaklar için.
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Python 9 yıl
al bide burdan yak bizde boşuna bekliyoruz
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deagle100 9 yıl
Tam anlamadım,200 tane uygulama mı sadece?o zaman yine iPhone,apple'in kendi cihazları bile iPhone'u gecemiyor:)
os 4.0 bekleniyordu,3.2 ile geliyor demek:S:P
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dreampowder 9 yıl
aynen bende iphone os olmasını istemezdim.. OSX kurulu olsaydıda dilediğimiz gibi kullanabilseydik olmazmıydı..

inşallah en azından ARM işlemcili değilde intel işlemcili bir tablet sürerler, en azından cihazı kırıp osx kurma şansımız olur.
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.WondercrafteR. 9 yıl

deagle100
Tam anlamadım,200 tane uygulama mı sadece?o zaman yine iPhone,apple'in kendi cihazları bile iPhone'u gecemiyor:)
os 4.0 bekleniyordu,3.2 ile geliyor demek:S:P

OS 4.0, Haziran'da iPhone ile gelecek...
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technical death metal 9 yıl
iphone OS mi?? tam bir hayal kirikligi
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y_ahmet 9 yıl
technical death metal

iphone OS mi?? tam bir hayal kirikligi


+1000

iPhoneOS kullanacaksa millet niye buna fazladan para dökülsün.Herkes iPhone alsın o zaman.Mac OS X veya Leopard ile filan çıkmalı kanaatimce
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