Flurry: Apple Tablet, iPhone OS 3.2'de çalışıyor

Apple'ın 27 Ocak'daki etkinliğine yaklaşık 2 gün kala, mobil analitik firmalarından Flurry, dikkat çeken bir bilgiyi kendi blog sitesinden yayınladı. Flurry, 50 adet Apple tablet'in firmanın Infinite Loop, Cupertino'daki merkez yerleşkesinde kullanıldığını iddia etti.
Blog'da yayınlanan yazıya göre karakteristik özellikleri tabletle çakışan bu cihazlar, iPhone OS 3.2 işletim sisteminde çalışıyor. Cihazlara AppStore'daki, çoğunluğunu oyunlar ve eğlence uygulamalarının oluşturduğu, 200 uygulamada rastlanmış. Firma, bu cihazlarla ilk olarak Ekim ayında karşılaşıldığını ancak Ocak ayı içersinde kullanımında ciddi bir artış yaşandığının altını çiziyor.
2 gün kala ortaya atılan bu iddiaları yorumlamak gerekirse, beklentilerin aksine Apple tablet için ayrı bir işletim sistemi hazırlamak yerine mevcut iPhone OS'i kullandı. Bu sayede tabletin AppStore'daki uygulamalara da destek vermesi sağlandı. Ancak bazı kaynakların Apple'ın Mac OS X ile iPhone OS'i tabletin işletim sistemi için yeniden harmanladığını iddia ediyor.
Flurry, mobil uygulamaların hangi modellerde, nerelerde kullanıldığına dair bilgileri toplayarak geliştiricileri bu yönde bilgilendiren firmalardan biri.
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aynen +1
cnbc.com/...
Geçmiş ola. Hayaller suya düştü.
Bence de,iPhone Os kullanılıyorsa iPhone dan bir farkı olmayacaktır.Mac Os un iPhone Os ile harmanlanmış bir versiyonunu kullanacağını veya dokunmatik arayüze uygun ham Mac OS kullanılacağını düşünüyorum.
os 4.0 bekleniyordu,3.2 ile geliyor demek:S:P
inşallah en azından ARM işlemcili değilde intel işlemcili bir tablet sürerler, en azından cihazı kırıp osx kurma şansımız olur.
OS 4.0, Haziran'da iPhone ile gelecek...
+1000
iPhoneOS kullanacaksa millet niye buna fazladan para dökülsün.Herkes iPhone alsın o zaman.Mac OS X veya Leopard ile filan çıkmalı kanaatimce