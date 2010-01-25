Flurry: Apple Tablet, iPhone OS 3.2'de çalışıyor

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Apple'ın 27 Ocak'daki etkinliğine yaklaşık 2 gün kala, mobil analitik firmalarından Flurry, dikkat çeken bir bilgiyi kendi blog sitesinden yayınladı. Flurry, 50 adet Apple tablet'in firmanın Infinite Loop, Cupertino'daki merkez yerleşkesinde kullanıldığını iddia etti.

Blog'da yayınlanan yazıya göre karakteristik özellikleri tabletle çakışan bu cihazlar, iPhone OS 3.2 işletim sisteminde çalışıyor. Cihazlara AppStore'daki, çoğunluğunu oyunlar ve eğlence uygulamalarının oluşturduğu, 200 uygulamada rastlanmış. Firma, bu cihazlarla ilk olarak Ekim ayında karşılaşıldığını ancak Ocak ayı içersinde kullanımında ciddi bir artış yaşandığının altını çiziyor.

2 gün kala ortaya atılan bu iddiaları yorumlamak gerekirse, beklentilerin aksine Apple tablet için ayrı bir işletim sistemi hazırlamak yerine mevcut iPhone OS'i kullandı. Bu sayede tabletin AppStore'daki uygulamalara da destek vermesi sağlandı. Ancak bazı kaynakların Apple'ın Mac OS X ile iPhone OS'i tabletin işletim sistemi için yeniden harmanladığını iddia ediyor.

Flurry, mobil uygulamaların hangi modellerde, nerelerde kullanıldığına dair bilgileri toplayarak geliştiricileri bu yönde bilgilendiren firmalardan biri.