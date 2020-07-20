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    FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2021 yılında girecek Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç’ın (MKAA) ilk montajı FNSS Savunma Sistemleri AŞ Gölbaşı tesislerinde yapıldı.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında FNSS ana yükleniciliğinde üretilmesi kararlaştırılan Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç’ın (MKAA) ilk montajı, FNSS Savunma Sistemleri AŞ Gölbaşı tesislerinde yapıldı. Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde ilk montajı gerçekleştirilen araç, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta 12 adet üretilecek.

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     Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt ve diğer yetkililerin katıldığı yapılan ilk montaj töreninde Demir, bazı açıklamalarda bulundu. Personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla, yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen MKAA’nın sahip olduğu uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalabileceği saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebileceğini ifade eden SSB Demir, sözlerine şöyle devam etti:

    FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
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    Çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. FNSS, bu kısıtlama ve ambargolara aldırmadan içinden geçtiğimiz süreçte her türlü engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti. Onlara ve bu anlamda savunma sanayiine bu tür engellere aldırmadan yerlileştirme sürecine devam eden tüm savunma sanayii şirketlerine ve ekosisteme teşekkür ediyoruz. Biz artık parmak sallamalara aldırmayacak, bu anlamda kararlılıkla yoluna devam edecek bir ülkeyiz. Bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeğidir. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük, yerlileştirme süreci devam ediyor. Araç güvenlik güçlerine ve TSK’ya hayırlı olsun.

    FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
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    2021 yılında TSK envanterine girecek MKAA’nın kendi alanında ilkleri de barındıran bir araç olduğu ve ihracat anlamında önemli potansiyel barındırdığı belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.savunmasanayi.org/fnss-pars-6x6-mayina-karsi-korumali-aracin-ilk-montaji-yapildi/ https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/pars-6x6-mayina-karsi-korumali-aracin-ilk-montaji-yapildi-6262769 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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