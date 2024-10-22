FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar?

PARS ALPHA 8x8, modern muharebe sahasında üstün kabiliyetler sunmak için tasarlandı. Mekanize piyadenin savaş alanındaki etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen bu yeni nesil araç, her türlü arazi ve hava koşulunda hareket kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve gelişmiş koruma sistemleriyle dikkat çekiyor.
ZAHA: Türkiye’nin ilk yerli ve milli zırhlı amfibi hücum aracı
Gemi-kıyı intikali sırasında hem denizde hem de karada yüksek performans gösteren yapısıyla dikkat çeken ZAHA’nın gövde tasarımı, su üzerindeki direnci minimuma indirirken, güçlü su jetleri sayesinde denizde 7 knot (13 km/h) azami sürat ile ilerleyebiliyor.
Personel taşıyıcı, komuta aracı, kurtarma aracı ve istihkâm aracı olarak kullanılabilen ZAHA, aynı zamanda uzaktan komutalı silah sistemi, yüksek balistik koruma ve etkili ateş gücü ile savaş alanındaki üstünlüğünü pekiştiriyor. FNSS tarafından geliştirilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule, ZAHA’nın ateş gücünü oluşturan 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmış durumda. Bu sayede, hem karada hem de denizde etkili bir ateş desteği sağlayabiliyor.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)