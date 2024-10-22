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    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar?

    FNSS, SAHA EXPO 2024 fuarında TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiş PARS ALPHA 8x8 aracı ve Deniz Kuvvetleri Envanterinde görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’yı sergiledi.
    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin kara savunma sistemlerindeki lider firmalarından FNSS, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ürünlerini sergiledi: PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı).

    PARS ALPHA 8x8: Yeni nesil zırhlı muharebe aracı

    PARS ALPHA 8x8, modern muharebe sahasında üstün kabiliyetler sunmak için tasarlandı. Mekanize piyadenin savaş alanındaki etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen bu yeni nesil araç, her türlü arazi ve hava koşulunda hareket kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve gelişmiş koruma sistemleriyle dikkat çekiyor.

    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? Tam Boyutta Gör
    Aracın en büyük avantajlarından biri, hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde ayarlanabilir sürüş yüksekliğine sahip olması. Bu, farklı arazi koşullarına hızlıca adapte olabilmeyi sağlarken, aracın siluetini düşürerek hayatta kalma şansını artırıyor. Ayrıca, tüm akslardan dönüş sistemi, şehir içi ve dar alanlardaki operasyonlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.
    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? Tam Boyutta Gör
    Balistik koruma ve mayın dayanıklılığı konusunda da sınıfının en iyisi olan PARS ALPHA 8x8, zorlu tehditlere karşı geliştirilmiş koruma sistemlerine sahip. PARS ALPHA 8x8’e entegre edilen TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK), araç için önemli bir ateş gücü sağlıyor. 30 mm çift beslemeli otomatik top ile donatılan bu kule, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 40 mm namluya yükseltilebiliyor. Ayrıca, 7.62 mm makineli tüfek ve tanksavar füzeleri ile donatılabilen kule, yüksek hassasiyetle uzun menzilli tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. İki eksenli stabilizasyon kabiliyetleri sayesinde, hareket hâlinde dahi hedefleri vurabilme özelliği, PARS ALPHA’yı modern savaş ortamlarında öne çıkaran bir özellik olarak dikkat çekiyor.

    ZAHA: Türkiye’nin ilk yerli ve milli zırhlı amfibi hücum aracı

    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? Tam Boyutta Gör
    ZAHA, amfibi harekâtlarda deniz piyadelerinin sahil çıkarmalarını kolaylaştırmak ve onları güvenli bir şekilde hedef bölgelere ulaştırmayı amaçlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Zırhlı Amfibi Hücum Aracı Projesi kapsamında geliştirilen ve seri üretimi tamamlanan ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterine girmiş durumda.

    Gemi-kıyı intikali sırasında hem denizde hem de karada yüksek performans gösteren yapısıyla dikkat çeken ZAHA’nın gövde tasarımı, su üzerindeki direnci minimuma indirirken, güçlü su jetleri sayesinde denizde 7 knot (13 km/h) azami sürat ile ilerleyebiliyor.

    FNSS PARS ALPHA 8x8 ve ZAHA sergilendi: Neler sunacaklar? Tam Boyutta Gör
    ZAHA, modern savaş koşullarına uygun olarak en gelişmiş balistik ve mayın korumasına sahip. Ayrıca, araç içi iletişim sistemleri, TCG Anadolu gibi LHD sınıfı amfibi hücum gemileri ile entegre çalışma yeteneği ve yerli alt sistemlerle donatılmış durumda.

    Personel taşıyıcı, komuta aracı, kurtarma aracı ve istihkâm aracı olarak kullanılabilen ZAHA, aynı zamanda uzaktan komutalı silah sistemi, yüksek balistik koruma ve etkili ateş gücü ile savaş alanındaki üstünlüğünü pekiştiriyor. FNSS tarafından geliştirilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule, ZAHA’nın ateş gücünü oluşturan 12.7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmış durumda. Bu sayede, hem karada hem de denizde etkili bir ateş desteği sağlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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