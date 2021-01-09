Football Manager 2021 satış rekoru kırdı

Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sports Interactive'in yaptığı spor oyunları arasında en popüler oyunlardan biri olan Footbal Manager 2021, satış rekoru kırdı.İlginizi Çekebilir God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor
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Sports Interactive'de Football Manager 2021'in yönetmenliğini yapan Miles Jacobson, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, oyunun çıkışının ardından 1 ay içerisinde 1 milyon kopya satışı geçtiği açıklandı. Bu da Football Manager 2021'i serinin tarihinde 1 milyon barajını geçen en hızlı oyun yaptı.
Hatta yapılan açıklamaya ek olarak geçtiğimiz hafta oyunu 900.000 kişinin oynadığı aktarıldı. Bu da seri için gerçekten inanılmaz bir sayı.
Footbal Manager serisinde bir oyun 2008'den sonra ilk kez konsollara da çıkış yaptı. Bunun karşılığını da iyi bir şekilde almış gibi duruyor Sega. Footbal Manager 21 şu anda PC, Xbox One ve Xbox Series'te bulunuyor. Steam üzerinden oyunun demosunu deneyebileceğinizi hatırlatalım.
https://www.dualshockers.com/football-manager-2021-reached-1-million-unit-sales-faster-than-any-other-entry-in-the-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
devid bekım mençıstırda oynuyordu , rayın gigs vardı , hey gidi heyyy