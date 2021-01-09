Football Manager 2021 satış rekoru kırdı

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Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sports Interactive'in yaptığı spor oyunları arasında en popüler oyunlardan biri olan Footbal Manager 2021, satış rekoru kırdı.

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Sports Interactive'de Football Manager 2021'in yönetmenliğini yapan Miles Jacobson, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, oyunun çıkışının ardından 1 ay içerisinde 1 milyon kopya satışı geçtiği açıklandı. Bu da Football Manager 2021'i serinin tarihinde 1 milyon barajını geçen en hızlı oyun yaptı.

Hatta yapılan açıklamaya ek olarak geçtiğimiz hafta oyunu 900.000 kişinin oynadığı aktarıldı. Bu da seri için gerçekten inanılmaz bir sayı.

Footbal Manager serisinde bir oyun 2008'den sonra ilk kez konsollara da çıkış yaptı. Bunun karşılığını da iyi bir şekilde almış gibi duruyor Sega. Footbal Manager 21 şu anda PC, Xbox One ve Xbox Series'te bulunuyor. Steam üzerinden oyunun demosunu deneyebileceğinizi hatırlatalım.

https://www.dualshockers.com/football-manager-2021-reached-1-million-unit-sales-faster-than-any-other-entry-in-the-series/

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