Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyor: Oyun dünyasında devrim

    Nvidia, GDC kapsamında bir sürü duyuru gerçekleştirdi ve bunlardan birisi de oyunlarla ilgili. Firma, Ubisoft ile işbirliği yaparken AI destekli NPC’lerin nasıl olacağını gözler önüne serdi.
    Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyo Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bir süredir oynanamayan karakterlere (NPC'ler) üretken yapay zeka eklemek için çalışıyor. Bu kapsamda teknoloji devi, Ubisoft ile yeni bir otaklık kurduğunu açıklayarak ve bu işbirliği neticesinde AI destekli NPC’lerin günümüz oyunlarına geleceğini umuyor. Ubisoft, Nvidia’nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanarak ve Inworld AI'dan yardım alarak yeni NEO NPC'lerin oluşturulmasına yardımcı oldu. Ortaya çıkan sonuçlar ise muazzam.

    Yapay zekalı NPC’ler oyunlardaki bir sonraki devrim

    Nvidia, geliştiricilerin video oyunu karakterlerini seslendirmek, canlandırmak ve diyalog oluşturmak için yapay zeka dijital insan araçlarının nasıl kullanılacağını GDC’de Covert Protocol adlı bir teknoloji demosunda gözler önüne serdi. Nvidia, oyuncuların gerçek zamanlı etkileşimlerinin farklı oyun sonuçlarına yol açmasıyla her oyunun eşsiz olacağını iddia ediyor.

    Nvidia'nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanan Covert Protocol, bir yapay zeka oyun girişimi olan Inworld AI ile işbirliği içinde inşa edilmiş durumda. Inworld, diğer geliştiricileri Nvidia'nın ACE dijital insan teknolojisini benimsemeye teşvik etmek için Covert Protocol'ün kaynak kodunu yakında yayınlamayı planladığını söylüyor.

    Nvidia ayrıca Audio2Face teknolojisi ile oyun karakterlerine dudak senkronizasyonu ekliyor. Audio2Face ile karakterler İngilizce, Çince veya başka bir dilde konuşurken doğru dudak hareketleri yapacak. Yüz mimikleri de yine Audio2Face ile oluşturulacak. Audio2Face teknolojisi MMO World of Jade Dynasty’de ve aksiyon yakın dövüş oyunu Unawake’te kullanılacak.

    Ubisoft’un yeni NEO NPC’leri

    [twitter= https://twitter.com/MtnAKPINAR/status/1770346700978204762]

    Yayınlanan videolardan ve demoları deneyenlerin söylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla NEO NPC'lerin oyuncularla, çevreyle ve diğer oyun içi karakterlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiği söyleniyor. Ubisoft, bunu sağlamak için NPC’ler için arka plan hikayeleri, bilgi tabanları ve özel konuşma tarzları oluşturdu. Nvidia ise her karakterin işbirliği yapmada ve stratejik karar verme konusunda başarılı olduğunu söylüyor.

    Ubisoft’un bu NPC’leri mevcut halleriyle sadece bir teknoloji gösteriminden ibaret olsa da oyunlardaki karakterlerle bir noktada doğal bir dil kullanarak kendi sesimizle konuşabilecek olmak heyecan verici olacaktır. Ubisoft, bu teknolojiyi oyunlarına ne zaman ekleyeceğini açıklamadı bunun yol haritasında olduğu da açık.  

    Kaynakça https://news.ubisoft.com/en-gb/article/5qXdxhshJBXoanFZApdG3L https://www.engadget.com/nvidia-partners-with-ubisoft-to-further-develop-its-ai-driven-npcs-160432137.html https://www.theverge.com/2024/3/19/24105748/nvidia-neo-npc-prototypes-gdc-2024
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 tane bile barfiks çekemiyorum yemek yerken kemik yuttum passiflora depresyona iyi gelir mı scrikss garantiye gönderme ford connect kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız