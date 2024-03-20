Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyor: Oyun dünyasında devrim

Tam Boyutta Gör Nvidia, bir süredir oynanamayan karakterlere (NPC'ler) üretken yapay zeka eklemek için çalışıyor. Bu kapsamda teknoloji devi, Ubisoft ile yeni bir otaklık kurduğunu açıklayarak ve bu işbirliği neticesinde AI destekli NPC’lerin günümüz oyunlarına geleceğini umuyor. Ubisoft, Nvidia’nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanarak ve Inworld AI'dan yardım alarak yeni NEO NPC'lerin oluşturulmasına yardımcı oldu. Ortaya çıkan sonuçlar ise muazzam.

Yapay zekalı NPC’ler oyunlardaki bir sonraki devrim

Nvidia, geliştiricilerin video oyunu karakterlerini seslendirmek, canlandırmak ve diyalog oluşturmak için yapay zeka dijital insan araçlarının nasıl kullanılacağını GDC’de Covert Protocol adlı bir teknoloji demosunda gözler önüne serdi. Nvidia, oyuncuların gerçek zamanlı etkileşimlerinin farklı oyun sonuçlarına yol açmasıyla her oyunun eşsiz olacağını iddia ediyor.

Nvidia'nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanan Covert Protocol, bir yapay zeka oyun girişimi olan Inworld AI ile işbirliği içinde inşa edilmiş durumda. Inworld, diğer geliştiricileri Nvidia'nın ACE dijital insan teknolojisini benimsemeye teşvik etmek için Covert Protocol'ün kaynak kodunu yakında yayınlamayı planladığını söylüyor.

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Nvidia ayrıca Audio2Face teknolojisi ile oyun karakterlerine dudak senkronizasyonu ekliyor. Audio2Face ile karakterler İngilizce, Çince veya başka bir dilde konuşurken doğru dudak hareketleri yapacak. Yüz mimikleri de yine Audio2Face ile oluşturulacak. Audio2Face teknolojisi MMO World of Jade Dynasty’de ve aksiyon yakın dövüş oyunu Unawake’te kullanılacak.

Ubisoft’un yeni NEO NPC’leri

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Yayınlanan videolardan ve demoları deneyenlerin söylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla NEO NPC'lerin oyuncularla, çevreyle ve diğer oyun içi karakterlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiği söyleniyor. Ubisoft, bunu sağlamak için NPC’ler için arka plan hikayeleri, bilgi tabanları ve özel konuşma tarzları oluşturdu. Nvidia ise her karakterin işbirliği yapmada ve stratejik karar verme konusunda başarılı olduğunu söylüyor.

Ubisoft’un bu NPC’leri mevcut halleriyle sadece bir teknoloji gösteriminden ibaret olsa da oyunlardaki karakterlerle bir noktada doğal bir dil kullanarak kendi sesimizle konuşabilecek olmak heyecan verici olacaktır. Ubisoft, bu teknolojiyi oyunlarına ne zaman ekleyeceğini açıklamadı bunun yol haritasında olduğu da açık.

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Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyo