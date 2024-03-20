Nvidia, yapay zekalı NPC’ler için dev bir adım atıyor: Oyun dünyasında devrim

Yapay zekalı NPC’ler oyunlardaki bir sonraki devrim
Nvidia, geliştiricilerin video oyunu karakterlerini seslendirmek, canlandırmak ve diyalog oluşturmak için yapay zeka dijital insan araçlarının nasıl kullanılacağını GDC’de Covert Protocol adlı bir teknoloji demosunda gözler önüne serdi. Nvidia, oyuncuların gerçek zamanlı etkileşimlerinin farklı oyun sonuçlarına yol açmasıyla her oyunun eşsiz olacağını iddia ediyor.
Nvidia'nın Avatar Cloud Engine (ACE) teknolojisini kullanan Covert Protocol, bir yapay zeka oyun girişimi olan Inworld AI ile işbirliği içinde inşa edilmiş durumda. Inworld, diğer geliştiricileri Nvidia'nın ACE dijital insan teknolojisini benimsemeye teşvik etmek için Covert Protocol'ün kaynak kodunu yakında yayınlamayı planladığını söylüyor.
Nvidia ayrıca Audio2Face teknolojisi ile oyun karakterlerine dudak senkronizasyonu ekliyor. Audio2Face ile karakterler İngilizce, Çince veya başka bir dilde konuşurken doğru dudak hareketleri yapacak. Yüz mimikleri de yine Audio2Face ile oluşturulacak. Audio2Face teknolojisi MMO World of Jade Dynasty’de ve aksiyon yakın dövüş oyunu Unawake’te kullanılacak.
Ubisoft’un yeni NEO NPC’leri
[twitter= https://twitter.com/MtnAKPINAR/status/1770346700978204762]
Yayınlanan videolardan ve demoları deneyenlerin söylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla NEO NPC'lerin oyuncularla, çevreyle ve diğer oyun içi karakterlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiği söyleniyor. Ubisoft, bunu sağlamak için NPC’ler için arka plan hikayeleri, bilgi tabanları ve özel konuşma tarzları oluşturdu. Nvidia ise her karakterin işbirliği yapmada ve stratejik karar verme konusunda başarılı olduğunu söylüyor.
Ubisoft’un bu NPC’leri mevcut halleriyle sadece bir teknoloji gösteriminden ibaret olsa da oyunlardaki karakterlerle bir noktada doğal bir dil kullanarak kendi sesimizle konuşabilecek olmak heyecan verici olacaktır. Ubisoft, bu teknolojiyi oyunlarına ne zaman ekleyeceğini açıklamadı bunun yol haritasında olduğu da açık.Kaynakça https://news.ubisoft.com/en-gb/article/5qXdxhshJBXoanFZApdG3L https://www.engadget.com/nvidia-partners-with-ubisoft-to-further-develop-its-ai-driven-npcs-160432137.html https://www.theverge.com/2024/3/19/24105748/nvidia-neo-npc-prototypes-gdc-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.