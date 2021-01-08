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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı

    Metacritic ortalamalarına göre 2020'nin en iyi oyunları listelendi. Platformlara göre yılın en iyilerini aşağıda bulabilirsiniz.
    1 gün
    2,6b
    2
    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı
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    Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi daha geride bıraktık. Pandemi nedeniyle patlama yapan sektöre 2020 yılında birçok farklı oyun damgasını vurdu. Metacritic'in, inceleme puanlarına göre sıraladığı listeye göre yılın en iyi oyun Persona 5 Royal oldu.

    Metacritic bu yıl sıralamayı tüm platformlar için ayrı ayrı yapmış. Örneğin PS4 listesinde ilk sırada Persona 5 Royal yer alırken PS5 listesinde Demon's Souls remake oyunu lider konumda. Ancak tüm platformları ortak olarak değerlendirecek olursak Persona 5 Royal'in 95 ortalamasını geçebilen herhangi bir oyun olmamış.

    Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı
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    Metacritic'in 2019 için yayınladığı listede ilk sırada Resident Evil 2 remake oyunu yer alıyordu. Önceki yıllarda ise Red Dead Redemption 2 (2018), Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) ve Uncharted 4: A Thief's End (2016) oyunları eleştirmenlerin bir numarası olmayı başarmıştı.

    Son yılların en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin PC'de bile ilk 10'a girememiş olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Oyunun PC'deki ortalaması 86'ydı. PlayStation ve Xbox'ta ise sırasıyla 54 ve 61'ti.

    PlayStation

    1. Persona 5 Royal -- 95
    2. The Last of Us Part II -- 93
    3. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition -- 93
    4. Demon's Souls -- 92
    5. Dreams -- 89
    6. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 89
    7. Devil May Cry 5 Special Edition
    8. Pistol Whip -- 88
    9. Kentucky Route Zero: TV Edition -- 88
    10. Final Fantasy VII Remake -- 87

    Xbox

    1. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition -- 91
    2. F1 2020 -- 91
    3. Ori and the Will of the Wisps -- 90
    4. Yakuza 0 -- 90
    5. Yakuza: Like a Dragon -- 89
    6. DOOM Eternal -- 88
    7. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 88
    8. Kentucky Route Zero: TV Edition -- 87
    9. Huntdown -- 87
    10. Planet Coaster: Console Edition -- 85

    Switch

    1. Hades -- 93
    2. Ori and the Will of the Wisps -- 93
    3. Animal Crossing: New Horizons -- 90
    4. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition -- 89
    5. A Short Hike -- 88
    6. Super Mega Baseball 3 -- 87
    7. Kentucky Route Zero: TV Edition -- 87
    8. Streets of Rage 4 -- 87
    9. Huntdown -- 86
    10. Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition -- 85

    PC

    1. Half-Life: Alyx -- 93
    2. Hades -- 93
    3. Microsoft Flight Simulator -- 91
    4. Crusader Kings III -- 91
    5. Spelunky 2 -- 91
    6. There is no game : Wrong dimension -- 89
    7. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 88
    8. Ori and the Will of the Wisps -- 88
    9. Halo: The Master Chief Collection - Halo 3 -- 88
    10. F1 2020 -- 88


    https://www.metacritic.com/feature/best-videogames-released-in-2020?ref=hp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Çok övüyorlar. Elinde Persona 4 için PSP tutan bir arkadaşım vardı, seveni de çok seviyor bu oyunu cidden.
    Yorumu gör »     BekirHan
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi javaprof
    Çok övüyorlar. Elinde Persona 4 için PSP tutan bir arkadaşım vardı, seveni de çok seviyor bu oyunu cidden.
    Yanıtla +4
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ruhadam28
    Pc olmadan oynayamazsın. Pc'nin çalıştırdığı şeyi monitor yerine VR'da görüyorsun. Controllerda mouse keyboard yerine VR kontrolu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    from softwave 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    su bağımsız gelistirici ya da 2d pixel art vs oyunlarin öne çıkmasına bayılıyorum.3d Grafikle süslenip içi boş oyunlara ders niteliğinde.
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    TearsForFears 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu listeler puan sıralaması falan herhalde. İmdb de hakan muhafız Türklerin 10 puan vermesiyle ilk sıralara girmişti onun gibi bir şey skater similatör vr oyunları zirvede peh
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çocuğumuzdan yaşlı bilgisayar ile bu haberleri gözümüz yaşlı okuyoruz, çünkü oynayamıyoruz.
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    ruhadam28 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alyx pc oyunu mu ?
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    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi ) ruhadam28
    Pc olmadan oynayamazsın. Pc'nin çalıştırdığı şeyi monitor yerine VR'da görüyorsun. Controllerda mouse keyboard yerine VR kontrolu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ulan şu persona 5'i bir türlü oynayamadım. bir oyunun fiyatı hiç düşmez mi?
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) javaprof
    Çok övüyorlar. Elinde Persona 4 için PSP tutan bir arkadaşım vardı, seveni de çok seviyor bu oyunu cidden.
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) javaprof
    Hocam persona 5'i ben 14 saat oynadım sanırım. Beni sarmadı o öyle bıraktım zevk meselesi birazda.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün ( Mesaj Silindi ) javaprof
    Persona 5 109 saat bitirdim persona hayranı olarak oynadığım en iyi oyunlar dan biri pc çıksa da yine oynasam
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