Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı

Oyun dünyası için heyecanlı bir seneyi daha geride bıraktık. Pandemi nedeniyle patlama yapan sektöre 2020 yılında birçok farklı oyun damgasını vurdu. Metacritic'in, inceleme puanlarına göre sıraladığı listeye göre yılın en iyi oyun Persona 5 Royal oldu.

Metacritic bu yıl sıralamayı tüm platformlar için ayrı ayrı yapmış. Örneğin PS4 listesinde ilk sırada Persona 5 Royal yer alırken PS5 listesinde Demon's Souls remake oyunu lider konumda. Ancak tüm platformları ortak olarak değerlendirecek olursak Persona 5 Royal'in 95 ortalamasını geçebilen herhangi bir oyun olmamış.

Metacritic'in 2019 için yayınladığı listede ilk sırada Resident Evil 2 remake oyunu yer alıyordu. Önceki yıllarda ise Red Dead Redemption 2 (2018), Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) ve Uncharted 4: A Thief's End (2016) oyunları eleştirmenlerin bir numarası olmayı başarmıştı.

Son yılların en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin PC'de bile ilk 10'a girememiş olması ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. Oyunun PC'deki ortalaması 86'ydı. PlayStation ve Xbox'ta ise sırasıyla 54 ve 61'ti.

PlayStation

Persona 5 Royal -- 95 The Last of Us Part II -- 93 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition -- 93 Demon's Souls -- 92 Dreams -- 89 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 89 Devil May Cry 5 Special Edition Pistol Whip -- 88 Kentucky Route Zero: TV Edition -- 88 Final Fantasy VII Remake -- 87

Xbox

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition -- 91 F1 2020 -- 91 Ori and the Will of the Wisps -- 90 Yakuza 0 -- 90 Yakuza: Like a Dragon -- 89 DOOM Eternal -- 88 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 88 Kentucky Route Zero: TV Edition -- 87 Huntdown -- 87 Planet Coaster: Console Edition -- 85

Switch

Hades -- 93 Ori and the Will of the Wisps -- 93 Animal Crossing: New Horizons -- 90 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition -- 89 A Short Hike -- 88 Super Mega Baseball 3 -- 87 Kentucky Route Zero: TV Edition -- 87 Streets of Rage 4 -- 87 Huntdown -- 86 Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition -- 85

PC

Half-Life: Alyx -- 93 Hades -- 93 Microsoft Flight Simulator -- 91 Crusader Kings III -- 91 Spelunky 2 -- 91 There is no game : Wrong dimension -- 89 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 -- 88 Ori and the Will of the Wisps -- 88 Halo: The Master Chief Collection - Halo 3 -- 88 F1 2020 -- 88

