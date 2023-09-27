Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu

Tesisin inşasına henüz tam olarak başlanmadı ancak Michigan'da saha hazırlıkları devam ediyordu. Gerekli altyapının oluşturulması, arazi düzenlemeleri, temel çalışmalar gibi ön hazırlık işlemlerinin gerçekleştiği bildiriliyor. Fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesi ve yılda 400.000 elektrikli otomobil için batarya üretmesi planlanıyordu.
CATL ile işbirliği yapılması istenmiyor
Aktarılan bilgilere göre yerel halk, 200.000 metrekareden daha büyük bir arazinin tarım için kullanılması yerine bu alanda bir işletmenin kurulacak olmasından rahatsız. ABD'li yetkililer ise Ford'un, üretilecek lityum demir fosfat bataryanın teknolojisini lisanslamak için Çinli CATL firması ile kurduğu ilişkiyi sorguluyor.
Basına göre bu karar, UAW sendikası üzerinde baskı oluşturmak amacı taşıyor gibi görünüyor. Çünkü tesisin 2.500 kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Aynı zamanda projenin tamamen iptal edilmesi durumunda, Ford'un daha önce vergi avantajları ve teşvikler olarak aldığı büyük miktarlardaki parayı iade etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.