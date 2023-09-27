Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu

Tam Boyutta Gör Ford, Michigan eyaletinde elektrikli otomobiller için batarya üretim tesisi kurma projesinin askıya alındığını açıkladı. Kararın nedenleri resmi olarak açıklanmadı ancak projenin duraklatılması yerel halkın protestoları, Ford'un Çin teknolojisi kullanma planlarına yönelik memnuniyetsizlik ve otomobil işçilerinin greviyle ilişkilendiriliyor.

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Tesisin inşasına henüz tam olarak başlanmadı ancak Michigan'da saha hazırlıkları devam ediyordu. Gerekli altyapının oluşturulması, arazi düzenlemeleri, temel çalışmalar gibi ön hazırlık işlemlerinin gerçekleştiği bildiriliyor. Fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesi ve yılda 400.000 elektrikli otomobil için batarya üretmesi planlanıyordu.

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CATL ile işbirliği yapılması istenmiyor

Aktarılan bilgilere göre yerel halk, 200.000 metrekareden daha büyük bir arazinin tarım için kullanılması yerine bu alanda bir işletmenin kurulacak olmasından rahatsız. ABD'li yetkililer ise Ford'un, üretilecek lityum demir fosfat bataryanın teknolojisini lisanslamak için Çinli CATL firması ile kurduğu ilişkiyi sorguluyor.

Tam Boyutta Gör Michigan'dan bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi, CATL teknolojisinin kullanılmasının Çin'in komünist rejimine destek sağlayacağını öne sürerek Ford'un Marshall projesini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Ford yetkilisi "Çalışmaları durduruyoruz ve fabrikayı rekabetçi bir şekilde işletebileceğimizden emin olana kadar Marshall'daki inşaat harcamalarını sınırlı tutacağız" dedi.

Basına göre bu karar, UAW sendikası üzerinde baskı oluşturmak amacı taşıyor gibi görünüyor. Çünkü tesisin 2.500 kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Aynı zamanda projenin tamamen iptal edilmesi durumunda, Ford'un daha önce vergi avantajları ve teşvikler olarak aldığı büyük miktarlardaki parayı iade etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

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Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu