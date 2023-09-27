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    Anlık Bildirim

    Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu

    Ford, Michigan'da açacağı 3.5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikasının inşaatını durdurdu. ABD'li otomobil devi söz konusu tesisi 2026 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyordu.
    Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Ford, Michigan eyaletinde elektrikli otomobiller için batarya üretim tesisi kurma projesinin askıya alındığını açıkladı. Kararın nedenleri resmi olarak açıklanmadı ancak projenin duraklatılması yerel halkın protestoları, Ford'un Çin teknolojisi kullanma planlarına yönelik memnuniyetsizlik ve otomobil işçilerinin greviyle ilişkilendiriliyor.

    Tesisin inşasına henüz tam olarak başlanmadı ancak Michigan'da saha hazırlıkları devam ediyordu. Gerekli altyapının oluşturulması, arazi düzenlemeleri, temel çalışmalar gibi ön hazırlık işlemlerinin gerçekleştiği bildiriliyor. Fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçmesi ve yılda 400.000 elektrikli otomobil için batarya üretmesi planlanıyordu.

    Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu Tam Boyutta Gör

    CATL ile işbirliği yapılması istenmiyor

    Aktarılan bilgilere göre yerel halk, 200.000 metrekareden daha büyük bir arazinin tarım için kullanılması yerine bu alanda bir işletmenin kurulacak olmasından rahatsız. ABD'li yetkililer ise Ford'un, üretilecek lityum demir fosfat bataryanın teknolojisini lisanslamak için Çinli CATL firması ile kurduğu ilişkiyi sorguluyor.

    Ford, 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasının inşaatını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Michigan'dan bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi, CATL teknolojisinin kullanılmasının Çin'in komünist rejimine destek sağlayacağını öne sürerek Ford'un Marshall projesini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Ford yetkilisi "Çalışmaları durduruyoruz ve fabrikayı rekabetçi bir şekilde işletebileceğimizden emin olana kadar Marshall'daki inşaat harcamalarını sınırlı tutacağız" dedi.

    Basına göre bu karar, UAW sendikası üzerinde baskı oluşturmak amacı taşıyor gibi görünüyor. Çünkü tesisin 2.500 kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu. Aynı zamanda projenin tamamen iptal edilmesi durumunda, Ford'un daha önce vergi avantajları ve teşvikler olarak aldığı büyük miktarlardaki parayı iade etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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