Ford çalışanları sosyal mesafeyi korumak için özel bileklik takacak

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Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv fabrikalarında üretimin durduğu Avrupa ve ABD’de firmalar yeniden üretime başlamanın yollarını arıyor. Ayrıca, Ford gibi bazı firmalar bu dönemde bazı hatlarda sınırlı sayıda çalışanla solunum cihazı üretimi yapıyor.

Hal böyle olunca, şirketlerin fabrikalardaki çalışanlarının sağlığını korumak için çeşitli önlemler alması gerekiyor. Çalışanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması da alınan bu önlemlerin başında geliyor. ABD’li üretici Ford, alınan bu önlemin kusursuz biçimde çalışması için “sosyal mesafe bilekliği” geliştirdi.

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Ayrıca Bkz. "MEB, Hatay'da solunum cihazı üretildiğini duyurdu"

Ford tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs hastaları için solunum cihazı üretiminin yapıldığı Michigan fabrikasında aynı hat üzerinde çalışan işçilere bileklik takıldığı bilgisi verildi. Bu sayede çalışan işçiler sosyal mesafe kuralına bilerek veya bilmeyerek uymayıp birbirlerine yaklaştıklarında, kollarına takılan bileklikler titreşim özelliği ile uyarı veriyor.

Şirket sözcüsü Kelli Felker, henüz test aşamasında olan bilekliklerin şimdilik sadece gönüllü çalışanlar tarafından kullanıldığını belirtti. Gerekli koşullar sağlanıp fabrikalardaki otomotiv üretimi normal akışına döndüğünde bu bilekliklerin tüm çalışanlar tarafından kullanılacağı bildirildi.

Halihazırda Wayne State University ile birlikte mobil koronavirüs test merkezleri üzerinde de çalışan Ford, önümüzdeki ay yeniden üretime başlamayı planlıyor. Şirket, sosyal mesafe bilekliğinin yanı sıra fabrika girişlerine termal görüntüleme cihazları da yerleştirecek.

https://www.ibtimes.sg/coronavirus-ford-tests-wristbands-that-vibrate-when-workers-do-not-keep-safe-distance-43152

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