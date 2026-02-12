Ford'dan 2025'te rekor zarar: Elektrikli araçlar faturayı ağırlaştırdı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Ford, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı ve tablo oldukça sarsıcı. Şirket, 8,2 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Bu, Ford’un 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana gördüğü en büyük yıllık zarar. Üstelik gelirleri 187,3 milyar dolar olmasına rağmen bu zarar oluştu. Şirket, bir önceki yıl 5,9 milyar dolar kâr açıklanmıştı.

Ford'un bilançosunu aşağı çeken en büyük etken, dördüncü çeyrekteki 11,1 milyar dolarlık zarar oldu. Elektrikli araçlara talebin düşük olması da bilanço üzerinde ağır bir yük yarattı. Ford’un elektrikli araç birimi Model e, yıl boyunca önemli kayıplar açıkladı; bazı projeler iptal edildi ve yatırımlar yeniden düzenlendi.

Fransız basını yazdı: Duster Coupe gelebilir! İşte olası tasarımı 4 sa. önce eklendi

Elektrikli araçlar Ford için sorun yaratsa da tek problem bu değildi. Tarifeler, Novelis fabrikasındaki yangın ve alüminyum tedarikindeki aksaklıklar F-150 üretimini zorlaştırdı.

Şirket CEO’su Jim Farley, “Zor ama gerekli stratejik kararlar alarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz” dedi. Ford, 2026’da da bazı kayıplar yaşayacağını öngörüyor, ancak yatırımlarını ve stratejisini gözden geçirerek toparlanmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford'dan 2008 krizi sonrası en büyük kayıp: 8,2 milyar dolar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: