Ford'dan 2025'te rekor zarar: Elektrikli araçlar faturayı ağırlaştırdı

Ford'un bilançosunu aşağı çeken en büyük etken, dördüncü çeyrekteki 11,1 milyar dolarlık zarar oldu. Elektrikli araçlara talebin düşük olması da bilanço üzerinde ağır bir yük yarattı. Ford’un elektrikli araç birimi Model e, yıl boyunca önemli kayıplar açıkladı; bazı projeler iptal edildi ve yatırımlar yeniden düzenlendi.
Elektrikli araçlar Ford için sorun yaratsa da tek problem bu değildi. Tarifeler, Novelis fabrikasındaki yangın ve alüminyum tedarikindeki aksaklıklar F-150 üretimini zorlaştırdı.
Şirket CEO'su Jim Farley, "Zor ama gerekli stratejik kararlar alarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz" dedi. Ford, 2026'da da bazı kayıplar yaşayacağını öngörüyor, ancak yatırımlarını ve stratejisini gözden geçirerek toparlanmayı hedefliyor.