    Ford'dan 2025'te rekor zarar: Elektrikli araçlar faturayı ağırlaştırdı

    Ford, 2025 yılında 8,2 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Elektrikli araç projelerindeki kayıplar ve üretim sorunları bilançoyu zorladı. 2026’da toparlanma hedefleniyor.

    Ford'dan 2008 krizi sonrası en büyük kayıp: 8,2 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Ford, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı ve tablo oldukça sarsıcı. Şirket, 8,2 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Bu, Ford’un 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana gördüğü en büyük yıllık zarar. Üstelik gelirleri 187,3 milyar dolar olmasına rağmen bu zarar oluştu. Şirket, bir önceki yıl 5,9 milyar dolar kâr açıklanmıştı.

    Ford'un bilançosunu aşağı çeken en büyük etken, dördüncü çeyrekteki 11,1 milyar dolarlık zarar oldu. Elektrikli araçlara talebin düşük olması da bilanço üzerinde ağır bir yük yarattı. Ford’un elektrikli araç birimi Model e, yıl boyunca önemli kayıplar açıkladı; bazı projeler iptal edildi ve yatırımlar yeniden düzenlendi.

    Elektrikli araçlar Ford için sorun yaratsa da tek problem bu değildi. Tarifeler, Novelis fabrikasındaki yangın ve alüminyum tedarikindeki aksaklıklar F-150 üretimini zorlaştırdı.

    Şirket CEO’su Jim Farley, “Zor ama gerekli stratejik kararlar alarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz” dedi. Ford, 2026’da da bazı kayıplar yaşayacağını öngörüyor, ancak yatırımlarını ve stratejisini gözden geçirerek toparlanmayı hedefliyor.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

