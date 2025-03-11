Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj cihazı kurulumu kolaylaştırıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj cihazı kurulumu kolaylaştırıldı.
    Elektrikli otomobillerin evde şarjı için yeni düzenleme yapıldı Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenlemeyle apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu kolaylaştırdı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle apartman ve sitelerdeki kat maliklerinin onay oranı düşürülürken aynı zamanda araç şarj cihazı kurulumu için ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

    Evden şarja kolaylık

    Elektrikli araç kullanımı Türkiye’de hızla yaygınlaşırken bu doğrultuda politika ve yönetmeliklerin de hazırlanması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmelik düzenlemesiyle şimdi önemli bir eksiklik gideriliyor ve evden şarj olanakları kolaylaştırılıyor.

    Düzenleme ile apartman ve sitelerde ortak alanlara şarj ünitesi kurulumunda ruhsat zorunluluğu kaldırıldı. Buna ek olarak ortak alanlara şarj istasyonu kurulması için site sakinlerinin 4/5’inin onay vermesi gerekiyordu, yeni düzenlemede bu oran “yarısından fazlası” olarak güncellendi. Buna ek olarak kendisine ait otoparkı olan ev sahipleri de tamamen kendi inisiyatifleriyle şarj cihazı kurabilecek. Burada aranan tek şarj “diğer alanların etkilememek”.

    Türkiye’de halihazırda 26 binden fazla elektrikli araç şarj soketi bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 16 bin adedi AC yavaş şarj iken yaklaşık 10 bin adedi ise DC hızlı şarj soketlerinden oluşuyor. Elektrikli araç sayısı ise 200 bin adedi geçmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom magnet limitsiz peugeot 408 renkleri kuşum kafesten çıkmıyor ne yapmalıyım omuz kütlemesi p**** izlemek istiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3420
    Dell Vostro 3420
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum