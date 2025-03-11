Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj cihazı kurulumu kolaylaştırıldı

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Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenlemeyle apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu kolaylaştırdı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle apartman ve sitelerdeki kat maliklerinin onay oranı düşürülürken aynı zamanda araç şarj cihazı kurulumu için ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

Evden şarja kolaylık

Elektrikli araç kullanımı Türkiye’de hızla yaygınlaşırken bu doğrultuda politika ve yönetmeliklerin de hazırlanması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmelik düzenlemesiyle şimdi önemli bir eksiklik gideriliyor ve evden şarj olanakları kolaylaştırılıyor.

Düzenleme ile apartman ve sitelerde ortak alanlara şarj ünitesi kurulumunda ruhsat zorunluluğu kaldırıldı. Buna ek olarak ortak alanlara şarj istasyonu kurulması için site sakinlerinin 4/5’inin onay vermesi gerekiyordu, yeni düzenlemede bu oran “yarısından fazlası” olarak güncellendi. Buna ek olarak kendisine ait otoparkı olan ev sahipleri de tamamen kendi inisiyatifleriyle şarj cihazı kurabilecek. Burada aranan tek şarj “diğer alanların etkilememek”.

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Türkiye’de halihazırda 26 binden fazla elektrikli araç şarj soketi bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 16 bin adedi AC yavaş şarj iken yaklaşık 10 bin adedi ise DC hızlı şarj soketlerinden oluşuyor. Elektrikli araç sayısı ise 200 bin adedi geçmiş durumda.

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Elektrikli otomobillerin evde şarjı için yeni düzenleme yapıldı