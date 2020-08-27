Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor

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Volkswagen Grubu, geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini test etmek amacıyla Çin’deki ilk pilot projesini başlatmaya hazırlanıyor.

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Alman otomotiv devi bu proje için otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış 10 adet Audi e-tron görevlendirilmiş. Söz konusu elektrikli SUV modelleri, Çin’in Hefei şehrinde bulunan Haiheng ilçesinin yollarında test edilecek. Bölge halkı, akıllı telefonlarına indirebilecekleri özel bir Volkswagen uygulaması ile bu araçları çağırabilecek.

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Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Haiheng, otonom sürüş teknolojileri geliştiren firmaların gözde mekanlarından biri. İlçedeki yolların 80 kilometrelik bölümü, bu tür akıllı araçların rahatlıkla test edilebilmesi için gerekli altyapıyla donatılmış durumda. Bu da Volkswagen Grubu’nun pilot proje için neden bu bölgeyi seçtiğini açıklıyor. Alman üreticinin bu seçiminde ayrıca Çinli partneri JAC Motor’un da etkili olduğu söyleniyor. Zira şirketin genel merkezi de bu şehirde bulunuyor.

Çin, otonom sürüş teknolojisi geliştirme konusunda kritik pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Ülkenin teknoloji alanındaki en büyük isimlerinden biri olan Baidu ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı tarafından desteklenen WeRide, bu alanda öne çıkan öne çıkan isimler arasında.

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