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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor

    Alman otomotiv devi, otonom sürüş teknolojilerini Çin'de test etmek için 10 tane Audi e-tron elektrikli SUV görevlendirdi. Bölge halkı özel bir VW uygulaması ile bu araçları çağırabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor
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    Volkswagen Grubu, geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini test etmek amacıyla Çin’deki ilk pilot projesini başlatmaya hazırlanıyor.

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    Alman otomotiv devi bu proje için otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış 10 adet Audi e-tron görevlendirilmiş. Söz konusu elektrikli SUV modelleri, Çin’in Hefei şehrinde bulunan Haiheng ilçesinin yollarında test edilecek. Bölge halkı, akıllı telefonlarına indirebilecekleri özel bir Volkswagen uygulaması ile bu araçları çağırabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı"

    Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Haiheng, otonom sürüş teknolojileri geliştiren firmaların gözde mekanlarından biri. İlçedeki yolların 80 kilometrelik bölümü, bu tür akıllı araçların rahatlıkla test edilebilmesi için gerekli altyapıyla donatılmış durumda. Bu da Volkswagen Grubu’nun pilot proje için neden bu bölgeyi seçtiğini açıklıyor. Alman üreticinin bu seçiminde ayrıca Çinli partneri JAC Motor’un da etkili olduğu söyleniyor. Zira şirketin genel merkezi de bu şehirde bulunuyor.

    Çin, otonom sürüş teknolojisi geliştirme konusunda kritik pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Ülkenin teknoloji alanındaki en büyük isimlerinden biri olan Baidu ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı tarafından desteklenen WeRide, bu alanda öne çıkan öne çıkan isimler arasında.



    https://europe.autonews.com/automakers/audi-self-driving-vehicles-be-tested-chinas-newest-ev-hub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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