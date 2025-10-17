Apple, Formula 1'in yayın haklarını aldı; ABD'de F1'in tek yayıncısı olacak

Formula 1'in ABD'deki Tek Yayıncısı Apple TV Olacak
Apple'ın, F1'in yayın hakları için Liberty Media'ya (F1'in sahibi olan şirket) tam olarak ne kadar ödeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak The Athletic tarafından aktarılan bilgilere göre Apple'ın ödediği rakam yıllık 120 ila 150 milyon dolar arasında olacak. Buna karşılık F1'in ABD'deki tek yayıncısı Apple TV (eski adıyla Apple TV+) olacak.
Bu anlaşma sadece ABD pazarını kapsıyor olsa da Apple TV gibi dijital platformların artık spor yayıncısı olarak da hayatımızda yer alacağını göstermesi açısından önemli. Yakın bir gelecekte Türkiye'de de benzer spor organizasyonlarının Netflix ya da Amazon gibi platformlar üzerinden yayınlanması söz konusu olabilir.
Son yıllarda ABD'de F1 yarışlarına olan ilgi kayda değer ölçüde artmış durumda. Netflix'te yayınlanan F1: Drive to Survive belgeselinin de bunda payı büyük. Aynı şekilde bu yıl çıkan F1 filmi de bu organizasyona olan ilgiyi arttırdı. O filmin yapımcısı olan Apple, şimdi bir devam filmi de hazırlıyor.
