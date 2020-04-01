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    Fortnite’a kurşun geçirmez ‘Kingsman’ şemsiyesi geliyor

    Fortnite'ın en yeni sezonunda tema gizli ajanlar olduğundan sinema dünyasındaki karakterlere referanslar da bir hayli yaygın. Buna en son eklenti Kingsman şemsiyesi oldu.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Epic’ten hâlâ son derece popüler oyun Fortnite, bu sezonda gizli ajanlara odaklanırken filmlere de direkt referanslar veriyor. Bunlardan en yenisi, Kingsman serisinde yer alan kurşun geçirmez şemsiye olacak. 

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    Oyun içi eşya, rakipten gelen kurşunları geçirmiyor fakat tabii ki bunu sınırsız bir süre boyunca yapamıyor. Eşyanın asıl amacı mermi bittiğinde kısa bir süre hayat kurtarmak gibi görünüyor.

    Şemsiye mermileri yansıtmanın yanında ayrıca bir yakın dövüş silahı olarak da iş yapıyor. Şemsiye ayrıca planör görevi de görerek kısa mesafe süzülmeye imkan sağlıyor fakat sıradan bir planöre kıyasla tabii ki daha başarısız.

    Son güncellemeyle gelen şemsiyenin yanında yeni bir eşya daha tanıtıldı. Bu eşya ise düşme hasarı almayı engellemek için kullanılabilecek şişme bir çarpma pedi. 

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    Fortnite için bu yeni eşyalar ne kadar süre oyunda kalacak belli değil. Oyunun her sezon farklı temalara sahip olması sebebiyle bu seferkinin bitişinde eşyaların gidişini görebiliriz. 



    https://www.reddit.com/r/FortNiteBR/comments/fs8z42/two_new_items_in_action_kingsman_umbrella_and/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 6 gün
    Fortnite destan yaziyor. Bu kadar sacma bir oyun ancak bu kadar iyi pazarlanabilir ve para kazandirabilir. 2019'da gelir birincisi idi. Sanirim 2020'de durum degismeyecek.
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    flegga34 (perseus ) 1 hf.
    Her yeni çıkan item için haber mi açacaksınız artık
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