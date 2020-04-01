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    PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store Türkiye indirimleri nihayet geri döndü. Bahar İndirimlerinde küçüğünden büyüğüne yüzlerce oyunda %75'e varan indirimler dikkat çekiyor.
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store kampanyaları nihayet geri döndü. Mart ayında yaşadığımız 'indirim skandalı' bildiğiniz gibi çokça tepki toplamıştı. PS Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun sona ereceğinin sözünü verdi ve beklendiği gibi indirimler geri döndü.

    2019'un en çok satan oyunlarından olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 399 TL'den 179 TL'ye düşmüş durumda. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 669 TL yerine 239 TL'ye satılıyor. Geçen yılın yine en başarılı yapımlarından olan Resident Evil 2 de 84 TL gibi uygun bir fiyata satın alınabiliyor.

    Ayrıca Days Gone, Witcher 3, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed: Odyssey, GTA V, FIFA 20, Monster Hunter: World gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Bahar indirimlerinin bir kısmı 16 Nisan 02.00'da bir kısmı ise 30 Nisan 02.00'da sona eriyor. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Star Wars Jedi: Fallen Order -- 179,00 TL
    • Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon -- 239,00 TL
    • Resident Evil 2 -- 84,00 TL
    • The Witcher 3 GOTY Edition -- 64,00 TL
    • Days Gone -- 134,00 TL
    • Devil May Cry 5 -- 84,00 TL
    • God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL
    • Dark Souls III -- 49,00 TL
    • Bloodborne GOTY Edition -- 64,00 TL
    • Tomb Raider: Definitive Edition -- 22,00 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 85,47 TL
    • Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm -- 114,00 TL
    • Death Stranding -- 179,00 TL
    • FIFA 20 -- 171,60 TL
    • GTA V Premium Online Edition -- 79,60 TL
    • Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 114,00 TL
    • NBA 2K20 -- 134,00 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 114,00 TL
    • A Way Out -- 64,00 TL
    • Monster Hunter: World -- 64,00 TL
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 84,00 TL
    • Diablo III: Eternal Collection -- 76,20 TL
    • The Crew 2 Deluxe Edition -- 64,00 TL
    • Kingdom Hearts III -- 89,70 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 84,00 TL
    • No Man's Sky -- 79,00 TL
    • Ace Combat 7: Skies Unknown -- 114,00 TL
    • Code Vein -- 134,00 TL
    • Project Cars 2 Deluxe Edition -- 79,00 TL
    • GRID -- 84,00 TL
    • Control Digital Deluxe Edition -- 209,40 TL
    • DOOM -- 36,00 TL
    • Batman: Arkham Collection -- 114,00 TL
    • The Last of Us Remastered -- 49,00 TL
    • Tekken 7 Rematch Edition -- 79,00 TL
    • The Surge 2 -- 129,50 TL
    • Mafia III -- 49,00 TL
    • Fallout 4 GOTY Edition -- 84,00 TL
    • Vampyr -- 64,00 TL
    • Gravity Rush Remastered -- 49,00 TL
    • Yakuza Kiwami -- 33,60 TL


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    Boldrex (C A*******) 1 hf. en beğenilen
    Ben küsüm PS stora
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    MERNEPTAH 1 hf.
    Bitti artık ey Sony..size para yok
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    eriksen 1 hf. yeni yorumcu
    bomboş indirimler çoğunu daha ucuza almıştım
    1 Yanıt Yanıtla +45
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. eriksen
    Yakın zamanda daha ucuz almış olamazsın, ucuza alalı 2 sene olmustur.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    Hepsi çok güzel indirimler şahane
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    savcınız 5 gün
    Bilgilendirme için teşekkürler.
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    zack06 (Zack Coskun) 6 gün
    Gelse ne olacak ki bu fiyatlara mı indirim deniliyor. Geçen sene ki fiyatları getirmişler . Sömürmeye devam şakşakçılar nerdesiniz
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    Orjin Carnibor (Caner Gülcü) 6 gün
    Ben indirim felan göremiyorum.

    Ps Türkiye yine sıvamış.

    1 tl dahi vermem.
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    Bekirin (Bekir Can) 6 gün
    Özür babında bir kaç birşey yapar insan bu ne len dünün aynısi
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    MoonRider (osman tuna) 1 hf.
    milletin dışarı çıkamamasını fırsata çevirmeye çalışan PS Türkiye ekibinin çorbasına tuz olmayın
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    mementopolis (ULU BEY) 1 hf.
    Malesef indirimler Türkiye'ye gelmedi ve dedikleri gibi bizim ülkeye göre degil.

    bundan önceki indirim baska bir indirimdi.. bu ise ilk bahar indirimi.

    Simdi yapancilar her iki indirimdende faydalandi malesef.
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    8151 kez okundu.
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