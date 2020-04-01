PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çekenler

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PlayStation Store kampanyaları nihayet geri döndü. Mart ayında yaşadığımız 'indirim skandalı' bildiğiniz gibi çokça tepki toplamıştı. PS Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun sona ereceğinin sözünü verdi ve beklendiği gibi indirimler geri döndü.

2019'un en çok satan oyunlarından olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 399 TL'den 179 TL'ye düşmüş durumda. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ise 669 TL yerine 239 TL'ye satılıyor. Geçen yılın yine en başarılı yapımlarından olan Resident Evil 2 de 84 TL gibi uygun bir fiyata satın alınabiliyor.

Ayrıca Days Gone, Witcher 3, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed: Odyssey, GTA V, FIFA 20, Monster Hunter: World gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

Bahar indirimlerinin bir kısmı 16 Nisan 02.00'da bir kısmı ise 30 Nisan 02.00'da sona eriyor. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Star Wars Jedi: Fallen Order -- 179,00 TL

-- 179,00 TL Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon -- 239,00 TL

-- 239,00 TL Resident Evil 2 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL The Witcher 3 GOTY Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Days Gone -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Devil May Cry 5 -- 84,00 TL

-- 84,00 TL God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Dark Souls III -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Bloodborne GOTY Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Tomb Raider: Definitive Edition -- 22,00 TL

-- 22,00 TL Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -- 85,47 TL

-- 85,47 TL Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Death Stranding -- 179,00 TL

-- 179,00 TL FIFA 20 -- 171,60 TL

-- 171,60 TL GTA V Premium Online Edition -- 79,60 TL

-- 79,60 TL Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition -- 114,00 TL

-- 114,00 TL NBA 2K20 -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Mortal Kombat 11 -- 114,00 TL

-- 114,00 TL A Way Out -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Monster Hunter: World -- 64,00 TL

-- 64,00 TL The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Diablo III: Eternal Collection -- 76,20 TL

-- 76,20 TL The Crew 2 Deluxe Edition -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Kingdom Hearts III -- 89,70 TL

-- 89,70 TL A Plague Tale: Innocence -- 84,00 TL

-- 84,00 TL No Man's Sky -- 79,00 TL

-- 79,00 TL Ace Combat 7: Skies Unknown -- 114,00 TL

-- 114,00 TL Code Vein -- 134,00 TL

-- 134,00 TL Project Cars 2 Deluxe Edition -- 79,00 TL

-- 79,00 TL GRID -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Control Digital Deluxe Edition -- 209,40 TL

-- 209,40 TL DOOM -- 36,00 TL

-- 36,00 TL Batman: Arkham Collection -- 114,00 TL

-- 114,00 TL The Last of Us Remastered -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Tekken 7 Rematch Edition -- 79,00 TL

-- 79,00 TL The Surge 2 -- 129,50 TL

-- 129,50 TL Mafia III -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Fallout 4 GOTY Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Vampyr -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Gravity Rush Remastered -- 49,00 TL

-- 49,00 TL Yakuza Kiwami -- 33,60 TL

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