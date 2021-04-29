Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation

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Geçtiğimiz yıldan bu yana bildiğiniz gibi Apple ve Epic Games arasında Fortnite temelli dava sürüyor. Dava süreci bir süredir devam ediyor ve yakın zamanda da sonuçlanacak gibi durmuyor. Geçtiğimiz saatlerde dava ile ilgili bir belge açığa çıktı ve enteresan bir bilgi ortaya çıktı.

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Davada kullanılan resmi belgelere göre Epic Games'in Fortnite'tan en çok gelir elde ettiği platform PlayStation. Mart 2018 ile Temmuz 2020 tarihleri arasındaki Fortnite'ın toplam gelirlerinin %46.8'i PlayStation 4'ten geliyor. İkinci sırada ise %27 ile Xbox One bulunuyor. Bu oranlar aslında son zamanlarda Sony ile Epic Games'in arasının neden iyi olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz.

İlginç kısım ise Fortnite'ın gelirlerinin yalnızca %7'si iOS cihazlardan geliyor. Elbette neredeyse bir yıldır oyunun iOS'ta olmaması bu oranı bir hayli düşürmüştür. Ancak düşünülenin aksine iOS'tan bir hayli az gelir elde ediliyor oluşu şaşırtıcı bir bilgi diyebiliriz.

Epic Games, Apple'ın oyunlardan aldığı %30'luk paydan kurtulmaya çalışmıştı ve Apple oyunu mağazadan kaldırmıştı. Ardından da Epic Games, Apple'a dava açmıştı. Fortnite şu anda PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch ve Android cihazlarda bulunuyor.

https://www.vg247.com/2021/04/29/playstation-fortnite-biggest-platform/

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