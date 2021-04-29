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    Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation

    Apple ve Epic Games arasındaki dava devam ederken, dava ile ilgili belgeler Fortnite'ın en büyük gelirinin PlayStation'dan olduğunu ortaya çıkardı.
    29 Nisan 2021, 18:30 (5 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation
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    Geçtiğimiz yıldan bu yana bildiğiniz gibi Apple ve Epic Games arasında Fortnite temelli dava sürüyor. Dava süreci bir süredir devam ediyor ve yakın zamanda da sonuçlanacak gibi durmuyor. Geçtiğimiz saatlerde dava ile ilgili bir belge açığa çıktı ve enteresan bir bilgi ortaya çıktı.

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    Davada kullanılan resmi belgelere göre Epic Games'in Fortnite'tan en çok gelir elde ettiği platform PlayStation. Mart 2018 ile Temmuz 2020 tarihleri arasındaki Fortnite'ın toplam gelirlerinin %46.8'i PlayStation 4'ten geliyor. İkinci sırada ise %27 ile Xbox One bulunuyor. Bu oranlar aslında son zamanlarda Sony ile Epic Games'in arasının neden iyi olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz. 

    İlginç kısım ise Fortnite'ın gelirlerinin yalnızca %7'si iOS cihazlardan geliyor. Elbette neredeyse bir yıldır oyunun iOS'ta olmaması bu oranı bir hayli düşürmüştür. Ancak düşünülenin aksine iOS'tan bir hayli az gelir elde ediliyor oluşu şaşırtıcı bir bilgi diyebiliriz.

    Epic Games, Apple'ın oyunlardan aldığı %30'luk paydan kurtulmaya çalışmıştı ve Apple oyunu mağazadan kaldırmıştı. Ardından da Epic Games, Apple'a dava açmıştı. Fortnite şu anda PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch ve Android cihazlarda bulunuyor.



    https://www.vg247.com/2021/04/29/playstation-fortnite-biggest-platform/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş listemde kimi görsem fortnite oynuyor, bir ben oynamıyorum herhalde
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    El Goblino (Cevdet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    En cok satan konsol, en cok oyuncu olan konsol tabi daha fazla gelir yapacak bilinen olaylar ...
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Kratosa ne yapmışlar be.
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    haktan24 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    dag gibi kratos kapak fotografında kerimcan durmaz olmus maymun etmişler resmen fortnite da eger böyleyse para için bu hal e getirilirmi be arkadas bu karakter what the f...k
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    T th9 3 sa. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    para için ne hahaha sanki kratosu kültür için tasarladılar.
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