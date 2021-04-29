Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak

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Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oyunun Mayıs ayında tanıtılacağı artık neredeyse kesin gibi ancak tam olarak hangi gün olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Game Reactor'un bugün yayınladığı yeni bir rapora göre ise EA, Battlefield 6'nın resmi tanıtımını önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planlıyor.

Game Reactor yazısında söz konusu haberin altı farklı kaynaktan doğrulandığı ifade edilmiş. Game Reactor ayrıca Battlefield 6 ile ilgili birkaç ay önce çıkan bazı söylentilerin gerçek dışı olduğunu ve önümüzdeki hafta bunları net bir şekilde göreceğimiz söylüyor. Etkinlikte oyunun tüm detaylarıyla (oyun içi görüntüler de dahil olmak üzere) tanıtılması bekleniyor.

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Daha önce çıkan Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak yayınlanacağı yönünde iddialar okumuştuk. Ancak yakın zamanda bu iddiaların doğru olmadığı ve yeni Battlefield oyunun sadece yeni nesil konsollar için çıkacağı yönünde söylentiler de çıktı. Yeni nesil konsollar henüz çok fazla kullanıcıya ulaşamadığı için EA'nın böyle bir hamle yapması şu anda pek olası görünmüyor.

Diğer taraftan Battlefield 6'nın 128 kişilik haritalarla gelmesi ve Warzone benzeri ücretsiz bir battle royale moduna sahip olması bekleniyor. Oyunla ilgili tüm bu detaylar ve çok daha fazlası yakında resmen ortaya çıkacak.

Battlefield 6 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

https://www.gamereactor.eu/report-battlefield-2021-to-be-unveiled-next-week/

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