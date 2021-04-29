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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak

    Battlefield serisinin modern zamanlara geri döndürmesi beklenen Battlefield 6'nın resmi tanıtımı önümüzdeki hafta yapılabilir.
    29 Nisan 2021, 16:38 (Güncellendi, 7 sa.)
    1,6b
    12
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak
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    Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oyunun Mayıs ayında tanıtılacağı artık neredeyse kesin gibi ancak tam olarak hangi gün olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Game Reactor'un bugün yayınladığı yeni bir rapora göre ise EA, Battlefield 6'nın resmi tanıtımını önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Game Reactor yazısında söz konusu haberin altı farklı kaynaktan doğrulandığı ifade edilmiş. Game Reactor ayrıca Battlefield 6 ile ilgili birkaç ay önce çıkan bazı söylentilerin gerçek dışı olduğunu ve önümüzdeki hafta bunları net bir şekilde göreceğimiz söylüyor. Etkinlikte oyunun tüm detaylarıyla (oyun içi görüntüler de dahil olmak üzere) tanıtılması bekleniyor. 

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    Daha önce çıkan Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak yayınlanacağı yönünde iddialar okumuştuk. Ancak yakın zamanda bu iddiaların doğru olmadığı ve yeni Battlefield oyunun sadece yeni nesil konsollar için çıkacağı yönünde söylentiler de çıktı. Yeni nesil konsollar henüz çok fazla kullanıcıya ulaşamadığı için EA'nın böyle bir hamle yapması şu anda pek olası görünmüyor.

    Diğer taraftan Battlefield 6'nın 128 kişilik haritalarla gelmesi ve Warzone benzeri ücretsiz bir battle royale moduna sahip olması bekleniyor. Oyunla ilgili tüm bu detaylar ve çok daha fazlası yakında resmen ortaya çıkacak.

    Battlefield 6 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek.



    https://www.gamereactor.eu/report-battlefield-2021-to-be-unveiled-next-week/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav yeter artık bf1 ile 5’in o saçma sapan konseptinden kurtulun bak cod’a adam döndü modern savaşlara yeter artık biz tek adamın hikayesini seviyoruz. Bf3 gibisi gelmedi..
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    W wospos 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunda sırf sjw’lere yaranmak için feminizm yapılmaz inşAllah Amin
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    şopen27 (Nuri Özdemirler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yap Vietnam savaşı
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    MrHamilton 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield Bad Company 3 yapın paraya para demezsiniz
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    sniper23 (Enes Şahinler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    BF V şuan hackerlardan dolayı rezil durumda. Eğer BF 6 da aynı olacaksa baştan GG.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtın artık hadi, BF V faciası demek biraz abartmak olur belki ama patlayan bir oyun diyebiliriz sanırım, patlayan BF V'den sonra artık beklentileri karşılayacak bir oyun tanıtmanızı bekliyoruz.
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