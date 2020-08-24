iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya

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Geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy Note 20 Ultra, bir yaşına basmak üzere olan iPhone 11 Pro Max ile düşürme testinde karşıya geldi.

Yaptığı düşürme testleriyle akıllı telefonların dayanıklılığını test eden PhoneBuff isimli YouTube kanalı, her iki telefonu da çeşitli pozisyonlardan beton zemine bırakarak dayanıklılıklarını test etti.

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Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max düşürme testinde

Makine yardımıyla gerçekleştirilen düşürme testinde, her iki telefon da ön, arka ve köşe yerlerinden beton zemine bırakıldı. Telefonların sırt üstü bırakıldığı ilk testte, Galaxy Note 20 Ultra yalnızca sol üst köşesindeki ufak bir çatlakla bu testten sağlam çıkarken, iPhone 11 Pro Max ise tabir-i caizse tuzla buz oldu.

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Telefonlar köşelerinden düşürüldüğünde ise işler değişiyor ve bu kez iPhone 11 Pro Max taşıyıcı iskeletiyle daha dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor. Sıra üçüncü teste geldiğinde ise telefonlar bu kez yüz üstü beton zemine bırakılıyor. Galaxy Note 20 Ultra bu testten de neredeyse yara almadan geçerken, iPhone 11 Pro Max ise tıpkı arkasında olduğu gibi ekran tarafında da ağır hasar alıyor.

PhoneBuff tüm bu testler neticesinde telefonları değerlendirirken, Galaxy Note 20 Ultra'nın çok daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Gorilla Glass Victus'un başarısı kanıtlandı

Telefonların dayanıklılığını belirleyen tasarım ve ekran özelliklerine bakacak olurak; Galaxy Note 20 Ultra, şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sert cam olan Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.9 inçlik ekranı ve yine Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş arka kapağı ortada buluşturan çelik iskelet üzerine inşa ediliyor. Telefonun kamera bölümü ise Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

164,8 x 77,2 x 8,1 mm ebatlarında ve 208 gram ağırlığındaki Galaxy Note 20 Ultra, kutudan ekran koruyucu film uygulanmış şekilde çıkıyor. Telefonun IP68 sertifikasıyla birlikte, maksimum 1,5 metre derinliğindeki suya karşı 30 dakika boyunca dayanıklı olduğunu da ekleyelim.

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Geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 11 Pro Max ise cerrahi sınıf paslanmaz çelik iskelet üzerine inşa edilen 6.5 inç büyüklüğünde ekran üzerine kuruluyor. Ekranda ve arka yüzeyde kullanılan camın detaylarıyla ilgili bir bilgi bulunmazken, Apple iPhone 11 Pro Max'in sunumu esnasında kullanılan cam için "Bir akıllı telefonun hem ön hem de arka yüzeyinde kullanılan en dayanıklı cam" tabirine yer vermişti.

158 x 77,8 x 8,1 mm ve 226 gram ağrılığındaki iPhone 11 Pro Max'in kamera lensleri ise çizilmelere karşı çok dayanıklı olan safir cam ile kornuyuor. IP68 sertifikası da bulunan iPhone 11 Pro Max, 30 dakika boyunca 4 metre derinliğindeki suda bozulmadan kalabiliyor.

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