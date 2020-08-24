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    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya

    Samsung'un çiçeği burnunda amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra ile bir yaşına basmak üzere olan iPhone 11 Pro Max, düşürme testinde karşı karşıya geldi. Bakalım kim daha dayanıklı?
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya
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    Geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy Note 20 Ultra, bir yaşına basmak üzere olan iPhone 11 Pro Max ile düşürme testinde karşıya geldi.

    Yaptığı düşürme testleriyle akıllı telefonların dayanıklılığını test eden PhoneBuff isimli YouTube kanalı, her iki telefonu da çeşitli pozisyonlardan beton zemine bırakarak dayanıklılıklarını test etti. 

    Ayrıca Bkz. "ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi"

    Galaxy Note 20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max düşürme testinde

    Makine yardımıyla gerçekleştirilen düşürme testinde, her iki telefon da ön, arka ve köşe yerlerinden beton zemine bırakıldı. Telefonların sırt üstü bırakıldığı ilk testte, Galaxy Note 20 Ultra yalnızca sol üst köşesindeki ufak bir çatlakla bu testten sağlam çıkarken, iPhone 11 Pro Max ise tabir-i caizse tuzla buz oldu.

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    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya
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    Telefonlar köşelerinden düşürüldüğünde ise işler değişiyor ve bu kez iPhone 11 Pro Max taşıyıcı iskeletiyle daha dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor. Sıra üçüncü teste geldiğinde ise telefonlar bu kez yüz üstü beton zemine bırakılıyor. Galaxy Note 20 Ultra bu testten de neredeyse yara almadan geçerken, iPhone 11 Pro Max ise tıpkı arkasında olduğu gibi ekran tarafında da ağır hasar alıyor.

    PhoneBuff tüm bu testler neticesinde telefonları değerlendirirken, Galaxy Note 20 Ultra'nın çok daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

    Gorilla Glass Victus'un başarısı kanıtlandı

    Telefonların dayanıklılığını belirleyen tasarım ve ekran özelliklerine bakacak olurak; Galaxy Note 20 Ultra, şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sert cam olan Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.9 inçlik ekranı ve yine Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş arka kapağı ortada buluşturan çelik iskelet üzerine inşa ediliyor. Telefonun kamera bölümü ise Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 

    164,8 x 77,2 x 8,1 mm ebatlarında ve 208 gram ağırlığındaki Galaxy Note 20 Ultra, kutudan ekran koruyucu film uygulanmış şekilde çıkıyor. Telefonun IP68 sertifikasıyla birlikte, maksimum 1,5 metre derinliğindeki suya karşı 30 dakika boyunca dayanıklı olduğunu da ekleyelim. 

    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya
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    Geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 11 Pro Max ise cerrahi sınıf paslanmaz çelik iskelet üzerine inşa edilen 6.5 inç büyüklüğünde ekran üzerine kuruluyor. Ekranda ve arka yüzeyde kullanılan camın detaylarıyla ilgili bir bilgi bulunmazken, Apple iPhone 11 Pro Max'in sunumu esnasında kullanılan cam için "Bir akıllı telefonun hem ön hem de arka yüzeyinde kullanılan en dayanıklı cam" tabirine yer vermişti. 

    158 x 77,8 x 8,1 mm ve 226 gram ağrılığındaki iPhone 11 Pro Max'in kamera lensleri ise çizilmelere karşı çok dayanıklı olan safir cam ile kornuyuor. IP68 sertifikası da bulunan iPhone 11 Pro Max, 30 dakika boyunca 4 metre derinliğindeki suda bozulmadan kalabiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 1 gün en beğenilen
    Bu testlerin hiç bir anlamı yok ki. Aynı test tekrarlansa aynı sonuç çıkacağının garantisi yok.
    Yanıtla +8
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün
    Eskiden orta seviye ile amiral gemisi telefonlar arasında büyük farklar olur, fiyat olarak da uçurum olmazdı. Şimdi tam tersi donanım olarak fark az ama fiyat iki katı. Bu nedenle ikisi de o fiyatları haketmiyor bence.
    Eskiden orta seviye ile amiral gemisi telefonlar arasında büyük farklar olur, fiyat olarak da uçurum olmazdı. Şimdi tam tersi donanım olarak fark az ama fiyat i...
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    Yanıtla +7
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    nikony 2 gün deoks
    hala benim gibi kılıfsız jelatinsiz kullananlar var.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 gün
    Arada nerdeyse 1 yıl var yapmayın etmeyin. Bu kadar aptal olmayın.
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    DH Misafiri 1 gün
    İphone 11 her yönden tarih oldu bu cihaza 16000 lira verilmez yapmayın etmeyin
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    Yerlerde sürünen batarya ve Exynos işlemci olduktan sonra dayanıklılık neye yarar insanları cerrahi sınıf paslanmaz çelik le mi kandıracaklar https://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys--index/index/id/900/
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    maaart (S D) 1 gün
    Valla Samsung güzel iş çıkartmış helal olsun ama sonuçta içinde çöpdroid var, bir galaxy bir note ürünü kullandım bir daha bir yılda çöp olan telefonlara 100 m den bile hasar almasa para vermem...
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    Ussuz (mehmet ) 1 gün en beğenilen
    Bu testlerin hiç bir anlamı yok ki. Aynı test tekrarlansa aynı sonuç çıkacağının garantisi yok.
    Yanıtla +8
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    bluerdem (Erdem TURGAN) 2 gün
    arka tarafın üstüne düştükten sonra aynı telefonla yüzüstü düşürerek test yapmak çok mantıksız değil mi?



    arkadan aldığı darbe ön tarafın mukavemetini mutlaka etkiliyordur. dolayısıyla ön ve arka camın sağlamlığı ölçmek isteniyorsa her testi farklı telefonla yapmaları lazım bence.



    maliyet demeyin, zaten izleme sayılarıyla kaç tane telefonun maliyetini çıkarıyor bu hesaplar
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 gün
    Gercekten 10 kere o yukseklikten “ayni” telefon atilidiysa ve sonuc buysa, inanilmaz harbiden. İphone 11 im var, 1 hafta ekran jelatini takmadim ve kesinlikle cok dikkat ettim yine de 4-5 tane cizik oldu ekranda, nasil oldu akil alir gibi degil.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün
    Rahat bir kaç nesildir Samsung telefonları diğerlerine göre ciddi sağlam. Sonuç şaşırtıcı değil. Kaç tane iphone lu gördüm, telefon parçalanmış artık, çöpten bulunmuş gibi, parasıda yok, orası burası kırık kullanmaya devam ediyor :)
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    Dediğimdedik 2 gün yeni yorumcu
    Herkes envai çeşit kılıflar takıyor gerek yok böyle heyecanlara bence
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    iDoctor 2 gün
    Aynen hatta Note 20'nin kendi kendini tamir etme özelliğide varmış 😂
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    7838 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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