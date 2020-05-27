Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak

    90Hz-120Hz arasında ekran tazeleme hızı sunan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemisi modelleri Fortnite oyununu 90fps seviyesine kadar oynatabilme ayrıcalığı kazandı.
    1 sa.
    248
    14
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefonlarda da artık ekran tazeleme hızı yarışının başladığını görüyoruz. Amiral gemilerinde 144Hz seviyesine yani monitör tarafındaki standart tazeleme hızlarına ulaşılmış durumda. Tazeleme hızları haliyle mobil oyunlardaki performansı da etkiliyor.

    OnePlus ve Epic Games iş birliği

    Geçtiğimiz ay resmiyete kavuşan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemileri için üretici firma dikkat çekici bir tanıtım kampanyasına başladı. Epic Games ile ortaklık yapan OnePlus bugüne kadarki en iyi mobil Fortnite tecrübesini sunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu

    Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

    Bilindiği üzere OnePlus 8 serisinde yer alan AMOLED ekran içeriğe göre 90Hz-120Hz arasında ekran tazeleme hızını ayarlayabiliyor. Bu da içeriklerin akıcı bir şekilde ekranda oynatılmasını sağlıyor.

    Yapılan açıklamaya göre Fortnite oyunu OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemileri üzerinde 90fps hızında çalışabilecek. Böylece mobil ekranlardaki en akıcı Fortnite oyunu ortaya çıkacak.

    OnePlus patronu yapılan ortaklık ile mevcut konsolların kalitesinde bir Fortnite tecrübesi elde edileceğini belirtiyor. Bununla birlikte 90Hz tazeleme hızı olan OnePlus 7 serisi için böyle bir kampanya mevcut değil.



    https://www.phonearena.com/news/OnePlus-8-series-phones-get-90fps-Fortnite_id124885 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 1 sa.
    fortnite oynayan mı kaldı? saçma dans oyunu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Intel stok soğutucusunu güncelledi 38 dk. iPhone 11 yılın en çok satan modeli oldu 1 sa. Hyundai elektrikli otomobilleri için LG'den pil tedarik edecek 1 sa. Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek 1 sa. Kendisi renkli, peki ya sesi? "JBL Tune T220 TWS incelemesi" 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak Sonraki SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor 2 sa. Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı 3 sa. OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı 3 sa. 5G destekli ZTE Axon 11 SE'nin lansman tarihi açıklandı 4 sa. Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç yurt dışında yasaklandı 4 sa. ABD Başkanı Trump'tan sosyal medya platformlarına tehdit: "Düzenleyeceğiz veya kapatacağız" 4 sa. Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında 5 sa. iPhone 12'de kullanılacak OLED ekranların %80'ini Samsung tedarik edecek 5 sa. 2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 sa. SpaceX bugün ilk kez uzaya astronot gönderecek: Tarihi uçuşu buradan canlı izleyin 6 sa. Kanser patogenezinde yer alan 2 protein keşfedildi 7 sa. YaaniMail güvenli kurumsal e-posta hizmeti sunuyor 8 sa. Bayram Kampanyası 8 sa. Yerli sağlık yazılımı ekosistemi: MedInnovate 10 sa. AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler 10 sa. ARM Cortex-X1 dünyanın en güçlü mobil çekirdeği iddiasında 11 sa. MacBook'ların batarya ömrünü uzatacak macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi çıktı 16 sa. GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor? 17 sa. BlizzCon 2020 iptal edildi, sanal bir etkinlik ihtimal dahilinde 18 sa. Tom Cruise'un uzayda çekeceği filmin yönetmeni belli oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi