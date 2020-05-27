Fortnite oyunu sadece OnePlus 8 modelinde 90fps çalışacak

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Bugün akıllı telefonlarda da artık ekran tazeleme hızı yarışının başladığını görüyoruz. Amiral gemilerinde 144Hz seviyesine yani monitör tarafındaki standart tazeleme hızlarına ulaşılmış durumda. Tazeleme hızları haliyle mobil oyunlardaki performansı da etkiliyor.

OnePlus ve Epic Games iş birliği

Geçtiğimiz ay resmiyete kavuşan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemileri için üretici firma dikkat çekici bir tanıtım kampanyasına başladı. Epic Games ile ortaklık yapan OnePlus bugüne kadarki en iyi mobil Fortnite tecrübesini sunacak.

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Bilindiği üzere OnePlus 8 serisinde yer alan AMOLED ekran içeriğe göre 90Hz-120Hz arasında ekran tazeleme hızını ayarlayabiliyor. Bu da içeriklerin akıcı bir şekilde ekranda oynatılmasını sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Fortnite oyunu OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemileri üzerinde 90fps hızında çalışabilecek. Böylece mobil ekranlardaki en akıcı Fortnite oyunu ortaya çıkacak.

OnePlus patronu yapılan ortaklık ile mevcut konsolların kalitesinde bir Fortnite tecrübesi elde edileceğini belirtiyor. Bununla birlikte 90Hz tazeleme hızı olan OnePlus 7 serisi için böyle bir kampanya mevcut değil.

https://www.phonearena.com/news/OnePlus-8-series-phones-get-90fps-Fortnite_id124885

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