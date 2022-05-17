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Uygulama mağazaları ile kavgalı olsa da Fortnite halen en çok kazandıran oyunların başında geliyor. Henüz oyun içerisinde net bir gelir elde etme yöntemi yok ancak Epic Games yakın zamanda düzenleme tarafında bazı dokunuşlar yapmayı planlıyor.

Fortnite para kazandıracak

Fortnite normalde Epic Games tarafından hazırlanan haritalarda mücadele edilen bir oyundu ancak sonrasında Yaratıcılık modu ile oyuncular kendi fikirlerine göre kendi adalarını tasarlamaya başlamıştı. Fortnite oyununda harcanan sürenin yarısı bu adalarda geçiyor.

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İnsanların büyük zaman ayırması firmayı da harekete geçirdi. Tim Sweeney tarafından yapılan açıklamaya göre yakın zamanda Unreal Editor düzenleme araçları Fortnite oyunu için yayınlanacak. Unreal Engine moturunun tüm yeteneklerini kullanacak olan düzenleme araçları para da kazandıracak.

Roblox oyununa benzetebileceğimiz bu stratejide oyuncular ilginç haritalar ve platformlar geliştirerek diğerlerinin ilgisini çekmeye çalışacak. Böylece bu modların satışından belirli bir gelir elde edilebilecek. Yani bir kazan-kazan durumu ortaya çıkacak.

Fortnite topluluğunda yeni mod sisteminin nasıl bir tepki uyandıracağı merak konusu. Bununla birlikte oyuncuların gelir elde etmeye başlaması Fortnite oyununa olan ilgiyi de arttıracaktır. Unreal Editor aracının yıl bitmeden kullanıma sunulması bekleniyor.

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Fortnite Unreal Editor geliyor