    PlayStation'ın State of Play sunumunda gösterilen tüm oyunlar

    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Playstation State of Play etkinliğinde yapılan duyuru ve tüm gelişmelere haberimizde bulabilirsiniz. İşte Playstation State of Play'in öne çıkanları...

    PlayStation State of Play etkinliğindeki tüm oyun ve duyurular Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başında duyurusu yapılan Playstation State of Play sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. Yaklaşık 40 dakika süren sunumda ise birçok oyun gösterildi. Öyle ki bunlar arasında Marvel's Wolverine'in yanı sıra Battlefield 6'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yer alıyor. Gelin bu sunumda karşımıza çıkan tüm duyurulara yakından baklalım.

    Marvel's Wolverine

    Marvel's Spider-Man serisinin geliştiricisi Insomniac Games, stüdyonun yeni oyunu Marvel's Wolverine'den yeni oynanış videosu paylaştı. Videoda, Logan'ı hem sokak kıyafetleriyle hem de ikonik sarı kostümüyle (maskeli), bolca kan ve şiddet sahnesiyle ve Mystique, Omega Red ve kocaman bir Sentinel gibi X-Men karakterleriyle görüyoruz. Marvel's Wolverine'in PS5 için 2026 sonbaharında çıkması planlanıyor.

    Saros

    Housemarque, bir sonraki oyunu Saros için yeni bir oynanış videosu paylaştı.Oyun, Returnal tarzında, üçüncü şahıs nişancı aksiyonuna yepyeni bir soluk getiriyor olacak. Saros , 20 Mart 2026'da PlayStation 5'e geliyor.

    Microsoft Flight Simulator 2024 PS5'e geliyor

    Microsoft Flight Simulator 2024 8 Aralık'ta PlayStation'a geliyor. Oyun hem PS VR hem de Dual Sense için özel oynanışa sahip olacak.

    Battlefield 6 hikâye modu

    Çok oyunculu modların bazılarını görüp oynamış olsak da, EA, Battlefield 6'nın hikaye modunu ilk kez gösterdi. Oyuncular, bu kez NATO çöküşün eşiğindeyken küresel gücü yeniden şekillendirmeyi amaçlayan Pax Armata'ya karşı kararlı Deniz Piyadeleri birimi Dagger 13'ün çeşitli üyelerini canlandıracak. Battlefield 6, PlayStation 5'te 10 Ekim 2025'te piyasaya sürülecek.

    Nioh 3

    Team Ninja'nın en yeni Nioh oyunu, Şubat ayında çıkıyor. Yeni bir çıkış tarihi fragmanı, Nioh 3'ün 6 Şubat 2026'da çıkacağını duyurdu. 

    The Seven Deadly Sins: Origin

    The Seven Deadly Sins: Origin, ikonik Japon manga ve anime serisinin hayranlarına, tek başınıza veya diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz, açık dünya RPG'sinde macera yaşatacak. Oyun 28 Ocak 2026'da piyasaya sürülecek.

    Crimson Desert

    Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert , 2026'nın ilk çeyreğinde 19 Mart 2026'da PlayStation 5'te çıkacak. Crimson Desert'ta oyuncular, Grimanları yeniden bir araya getirmeye çalışırken korkunç bir kötülüğe karşı savaşmaya çalışacak.

    Zero Parades – For Dead Spies

    Disco Elysium stüdyosu ZA/UM'nin bir sonraki oyunu, State of Play'de yepyeni bir oynanışla karşımızda. Zero Parades'de oyuncular, "güvenin zor bulunduğu, ihanetin her köşede olduğu ve başarısızlığın kaçınılmaz olduğu bir dünyada zeki ama talihsiz bir operant" olan Hershel rolünü üstlenecek. Zero Parades - For Dead Spies, 2026'da PS5'e çıkacak.

    Chronoscript: The Endless End

    Metroidvania oyunu olan Chronoscript: The Endless End, oyuncuları "keşif aksiyon-macera oyununda gizemi çözmeyi ve "sonsuz hikayeyi" sonuna ulaştırmayı" uman, Editör rolünde oynatıyor. Oyun, 2026 yılında Deskworks ve Shueisha Games tarafından piyasaya sürülecek.

    Deus Ex Remastered

    Bir dönemin efsane oyunlarından Deus Ex Remastered Remastered sürümü ile geri dönüyor. Yeniden yayınlanan oyun, yeni nesil oyuncular için görsel iyileştirmeler, modern geliştirmeler ve yenilikçi oynanış sunacak. Oyun 5 Şubat 2026'da çıkıyor.

    Code Vein II

    Code Vein'in çıkışından yaklaşık yedi yıl sonra, devam oyunu Code Vein II, 30 Ocak 2026'da piyasaya sürülecek.

    Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

    Dynasty Warriors 3, 2001 yılında PS2'de piyasaya sürüldü ve 19 Mart 2026'da Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered ile PS5'te tekrar karşımıza çıkacak. Bu sefer geliştirilmiş grafikler, Xtreme Legends genişleme paketinden içerikler, yenilenmiş oyun mekanikleri ve kullanıcı arayüzü ve daha fazlasıyla gelecek.

    Halloween

    John Carpenter'ın Halloween romanının uyarlanan Halloween için yeni bir oynanış fragmanı ve çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. Illfonic'in son korku oyunu, 6 Eylül 2026'da çıkıyor.

